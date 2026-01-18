Hà Nội: Cháy lớn lúc nửa đêm ở Minh Khai, cảnh sát giải cứu kịp thời người mắc kẹt

Rất may vụ việc không có thiệt hại về người, về tài sản đang được thống kê làm rõ. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Theo thông tin báo Lao Động, vào khoảng 23h52 ngày 17.1, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại nhà ở kết hợp kinh doanh ở ngõ 339 - Minh Khai, phường Vĩnh Tuy.

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội điều động 4 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường triển khai chữa cháy và CNCH.

Khu vực xảy ra vụ cháy. Ảnh: Báo Lao Động.

Theo thông tin VOV, Qua trinh sát, đám cháy đang phát triển mạnh tại khu vực gác xép tầng 1, có 1 người dân mắc kẹt tại tầng 4. Ngay lập tức, cán bộ chiến sỹ Đội CC&CNCH khu vực 9 đã sử dụng thang cứu hộ để tiếp cận lên tầng 3 của ngôi nhà và đưa được 1 người bị nạn ra vị trí an toàn. Đồng thời triển khai đội hình dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Qua việc bố trí Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 9 từ 51 Lãng Yên (phía ngoài đê sông Hồng) về thường trực tại số 39 Lương Yên đã giảm khoảng cách đến vụ cháy từ 3,6 km xuống 2,8 km, giảm thời gian đến vụ cháy từ 7 phút xuống 4 phút, giúp lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng tiếp cận hiện trường, kịp thời tổ chức cứu người bị nạn và dập tắt đám cháy hiệu quả.

Trong thời gian tới, Ban Giám đốc CATP tiếp tục chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tham mưu đề xuất mở rộng vị trí thường trực, bố trí lực lượng, phương tiện để tiếp tục giảm bán kính bảo vệ, tận dụng "5 phút vàng" trong công tác chữa cháy và CNCH.

