Theo thông tin báo Tuổi Trẻ , ngày 17/1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Kiều Ngọc Anh (27 tuổi, trú xã Lạc Đạo, Hưng Yên) về tội giết người và cướp tài sản.

Thấy vậy chị X. đã tránh và đi vào nhà người dân gần đó. Nam thanh niên đuổi theo và dùng dao đâm vào người chị X. làm chảy máu ở sườn bên phải và sườn bên trái.

Theo công an, lúc 13h09 ngày 14/1, chị N.T.X. (sinh năm 1982, trú tại xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên) đang chạy xe máy thì bị một nam thanh niên mặc áo màu đen, chạy xe Honda Vision màu trắng chặn xe. Sự việc xảy ra tại thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo.

Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Chị X. tiếp tục bỏ chạy vào đến sân nhà người dân. Nam thanh niên lấy một túi ni lông màu trắng treo ở xe chị X. rồi bỏ chạy. Chị X. được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối nhưng đã qua đời.

Khoảng 13h cùng ngày, người dân phát hiện chị B.T.T.L. (sinh năm 2006, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) tử vong tại trục đường B4 Khu công nghiệp Phố Nối A thuộc xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.

Xe máy chị L. lái trước khi chết là xe Honda Vision màu trắng có đặc điểm giống chiếc xe người đâm chị X. đã sử dụng.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các đơn vị chức năng huy động lực lượng để xác minh, điều tra.

Đến 8h19 ngày 15-1, Kiều Ngọc Anh đã đến Công an xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên đầu thú và bước đầu khai nhận hành vi phạm tội.

Như trước đó báo Người Lao Động đã đưa tin, chiều 14/1, tại Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Như Quỳnh đã xảy ra vụ một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nghi cướp tài sản, khiến 1 người phụ nữ tử vong. Đối tượng được xác định là nam giới.

Sau khi gây án, đối tượng đã sử dụng xe máy của nạn nhân mang nhãn hiệu Honda Vision, màu trắng, biển kiểm soát 28FN-094.49 để di chuyển đến địa bàn xã Lạc Đạo và tiếp tục gây án.

Tại đây, camera an ninh của người dân ghi nhận 1 phụ nữ bị đối tượng tấn công ngay trước cửa nhà và tử vong. Gây án xong, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.