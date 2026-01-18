Khởi tố đối tượng sát hại liên tiếp 2 phụ nữ để cướp tài sản ở Hưng Yên

Đời sống 18/01/2026 12:40

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố Kiều Ngọc Anh về tội Giết người và Cướp tài sản sau khi đối tượng gây ra chuỗi hành vi tàn độc vào ngày 14/1.

 

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, ngày 17/1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Kiều Ngọc Anh (27 tuổi, trú xã Lạc Đạo, Hưng Yên) về tội giết người và cướp tài sản. 

Kiều Ngọc Anh là nghi phạm sát hại liên tiếp hai phụ nữ hôm 14/1.

Theo công an, lúc 13h09 ngày 14/1, chị N.T.X. (sinh năm 1982, trú tại xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên) đang chạy xe máy thì bị một nam thanh niên mặc áo màu đen, chạy xe Honda Vision màu trắng chặn xe. Sự việc xảy ra tại thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo.

Thấy vậy chị X. đã tránh và đi vào nhà người dân gần đó. Nam thanh niên đuổi theo và dùng dao đâm vào người chị X. làm chảy máu ở sườn bên phải và sườn bên trái.

Khởi tố đối tượng sát hại liên tiếp 2 phụ nữ để cướp tài sản ở Hưng Yên - Ảnh 1
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Kiều Ngọc Anh (27 tuổi, trú xã Lạc Đạo, Hưng Yên) về tội giết người và cướp tài sản. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Chị X. tiếp tục bỏ chạy vào đến sân nhà người dân. Nam thanh niên lấy một túi ni lông màu trắng treo ở xe chị X. rồi bỏ chạy. Chị X. được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối nhưng đã qua đời.

Khoảng 13h cùng ngày, người dân phát hiện chị B.T.T.L. (sinh năm 2006, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) tử vong tại trục đường B4 Khu công nghiệp Phố Nối A thuộc xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.

Xe máy chị L. lái trước khi chết là xe Honda Vision màu trắng có đặc điểm giống chiếc xe người đâm chị X. đã sử dụng.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các đơn vị chức năng huy động lực lượng để xác minh, điều tra.

Đến 8h19 ngày 15-1, Kiều Ngọc Anh đã đến Công an xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên đầu thú và bước đầu khai nhận hành vi phạm tội.

Như trước đó báo Người Lao Động đã đưa tin, chiều 14/1, tại Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Như Quỳnh đã xảy ra vụ một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nghi cướp tài sản, khiến 1 người phụ nữ tử vong. Đối tượng được xác định là nam giới.

Sau khi gây án, đối tượng đã sử dụng xe máy của nạn nhân mang nhãn hiệu Honda Vision, màu trắng, biển kiểm soát 28FN-094.49 để di chuyển đến địa bàn xã Lạc Đạo và tiếp tục gây án.

Tại đây, camera an ninh của người dân ghi nhận 1 phụ nữ bị đối tượng tấn công ngay trước cửa nhà và tử vong. Gây án xong, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hoàn cảnh éo le của cô gái 20 tuổi bị sát hại ở Hưng Yên: Nạn nhân mồ côi cha từ nhỏ, rời quê tìm cách mưu sinh thì gặp nạn

Hoàn cảnh éo le của cô gái 20 tuổi bị sát hại ở Hưng Yên: Nạn nhân mồ côi cha từ nhỏ, rời quê tìm cách mưu sinh thì gặp nạn

Chiều 15/1, không khí đau thương bao trùm xóm Tưa 2 (xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ). Đây là nơi tổ chức tang lễ cho em Bùi Thị Thanh L. (20 tuổi) - nạn nhân trong vụ sát hại, cướp tài sản xảy ra tại tỉnh Hưng Yên.

Xem thêm
Từ khóa:   khởi tố bi can giết người tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp bước vào thời hoàng kim, tài lộc rủ nhau kéo về nhà, tiền tài đầy túi đầy nhà

Sau đêm nay, Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp bước vào thời hoàng kim, tài lộc rủ nhau kéo về nhà, tiền tài đầy túi đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Hai 19/1/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son.

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Hai 19/1/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son.

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Hà Nội: Cháy lớn lúc nửa đêm ở Minh Khai, cảnh sát giải cứu kịp thời người mắc kẹt

Hà Nội: Cháy lớn lúc nửa đêm ở Minh Khai, cảnh sát giải cứu kịp thời người mắc kẹt

Đời sống 57 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 1 dương lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy in tiền', một tay hốt vàng, một tay hốt bạc, sự nghiệp thăng hoa đều đều

Trong 10 ngày cuối tháng 1 dương lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy in tiền', một tay hốt vàng, một tay hốt bạc, sự nghiệp thăng hoa đều đều

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Dương Mịch thắng lớn với phim 10 năm tuổi, Triệu Lệ Dĩnh thất thế với 'Tiểu Thành Đại Sự'

Dương Mịch thắng lớn với phim 10 năm tuổi, Triệu Lệ Dĩnh thất thế với 'Tiểu Thành Đại Sự'

Sao quốc tế 1 giờ 42 phút trước
Xe tải gặp nạn, bốc cháy dữ dội trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo khiến giao thông ùn tắc

Xe tải gặp nạn, bốc cháy dữ dội trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo khiến giao thông ùn tắc

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Tử vi 19/1 đến 29/1, 3 con giáp số đỏ như son, Đại Cát Đại Lộc, tiền của ngập nhà, đổi đời sang trang, hết sạch nợ nần, mọi điều viên mãn

Tử vi 19/1 đến 29/1, 3 con giáp số đỏ như son, Đại Cát Đại Lộc, tiền của ngập nhà, đổi đời sang trang, hết sạch nợ nần, mọi điều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Khởi tố đối tượng sát hại liên tiếp 2 phụ nữ để cướp tài sản ở Hưng Yên

Khởi tố đối tượng sát hại liên tiếp 2 phụ nữ để cướp tài sản ở Hưng Yên

Đời sống 2 giờ 32 phút trước
Rating lao dốc không ngờ, Triệu Lệ Dĩnh gây tranh cãi trong 'Tiểu thành đại sự'

Rating lao dốc không ngờ, Triệu Lệ Dĩnh gây tranh cãi trong 'Tiểu thành đại sự'

Sao quốc tế 2 giờ 33 phút trước
Máy bay chở 11 người mất liên lạc, mảnh vỡ xuất hiện trên sườn núi

Máy bay chở 11 người mất liên lạc, mảnh vỡ xuất hiện trên sườn núi

Thế giới 2 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kinh hoàng cảnh tượng hàng chục xe ô tô bị nước lũ cuốn trôi, gây thiệt hại nặng nề, người dân bất lực đứng nhìn

Kinh hoàng cảnh tượng hàng chục xe ô tô bị nước lũ cuốn trôi, gây thiệt hại nặng nề, người dân bất lực đứng nhìn

Giá vàng hôm nay, ngày 18/1/2026: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Giá vàng hôm nay, ngày 18/1/2026: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Tử vi tuần mới, từ ngày 19/1 đến 25/1/2026, 3 con giáp hứng mưa Tài Lộc, tiền của ngập nhà, Phú Quý đủ đường, yên tâm tận hưởng cuộc sống

Tử vi tuần mới, từ ngày 19/1 đến 25/1/2026, 3 con giáp hứng mưa Tài Lộc, tiền của ngập nhà, Phú Quý đủ đường, yên tâm tận hưởng cuộc sống

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hà Nội: Cháy lớn lúc nửa đêm ở Minh Khai, cảnh sát giải cứu kịp thời người mắc kẹt

Hà Nội: Cháy lớn lúc nửa đêm ở Minh Khai, cảnh sát giải cứu kịp thời người mắc kẹt

Xe tải gặp nạn, bốc cháy dữ dội trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo khiến giao thông ùn tắc

Xe tải gặp nạn, bốc cháy dữ dội trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo khiến giao thông ùn tắc

Hà Nội: Công an vào cuộc vụ người phụ nữ hô hào đám đông đua xe

Hà Nội: Công an vào cuộc vụ người phụ nữ hô hào đám đông đua xe

Giá vàng hôm nay, ngày 18/1/2026: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Giá vàng hôm nay, ngày 18/1/2026: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thông tin MỚI vụ người vợ tố bị chồng đánh thủng màng nhĩ, chấn động não ngay tại chung cư

Thông tin MỚI vụ người vợ tố bị chồng đánh thủng màng nhĩ, chấn động não ngay tại chung cư

Hoảng hốt ô tô Audi cháy dữ dội khi qua hầm chui Thanh Xuân, Hà Nội

Hoảng hốt ô tô Audi cháy dữ dội khi qua hầm chui Thanh Xuân, Hà Nội