Nóng: Nghi phạm sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản ở Hưng Yên đã đầu thú

Đời sống 15/01/2026 10:22

Kiều Ngọc Anh ở xã Lạc Đạo bị cáo buộc là hung thủ sát hại hai phụ nữ, cướp tài sản vào chiều 14/1 đã ra đầu thú sau nhiều giờ bỏ trốn.

Theo thông tin báo Dân Trí, sáng 15/1, nguồn tin của phóng viên cho biết, Kiều Ngọc Anh, nghi phạm sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản ở Hưng Yên đã ra cơ quan công an đầu thú.

Đối tượng đang được di lý về Công an tỉnh Hưng Yên để điều tra.

Nóng: Nghi phạm sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản ở Hưng Yên đã đầu thú - Ảnh 1
Đối tượng Kiều Ngọc Anh. Ảnh: Dân Trí. 

Trước đó, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định truy tìm Kiều Ngọc Anh (SN 1999, trú tại xã Lạc Đạo, Hưng Yên), nghi phạm bị cho là gây ra hai vụ giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 14/1 trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định, Kiều Ngọc Anh là người bị nghi thực hiện hành vi phạm tội nhưng hiện không rõ đang ở đâu. Việc truy tìm nhằm phục vụ công tác điều tra các vụ việc tại xã Lạc Đạo và xã Như Quỳnh.

Tối 14/1, lãnh đạo Công an phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, cho biết nghi phạm đã xuất hiện tại địa bàn, bỏ lại xe máy ven đường rồi tiếp tục bỏ trốn.

Nóng: Nghi phạm sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản ở Hưng Yên đã đầu thú - Ảnh 2
Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: VTC News

Ngay khi nắm được thông tin, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên triển khai lực lượng truy tìm. Các đơn vị chức năng đồng thời rà soát nhân chứng, trích xuất camera giao thông và camera khu dân cư.

Như trước đó báo VTC News đưa tin, khoảng đầu giờ chiều 14/1, tại khu vực Khu công nghiệp Phố Nối A xảy ra vụ việc nữ công nhân (sinh năm 2006, quê tỉnh Phú Thọ) bị sát hại bằng dao dẫn tới tử vong ngay trên đường. Hung thủ sau khi gây án đã lấy đi chiếc xe máy cùng một số tài sản của nạn nhân.

Sau đó, hung thủ tiếp tục di chuyển về khu vực thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo dùng dao tấn công người phụ nữ sinh năm 1982, quê xã Lạc Đạo. Nạn nhân tử vong do bị đâm trúng vị trí hiểm.

Nóng: Nghi phạm sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản ở Hưng Yên đã đầu thú - Ảnh 3
Hình ảnh nghi phạm gây án được camera nhà dân ghi lại. Ảnh: VTC News. 

Sau khi gây án, hung thủ cũng lấy đi một số tài sản của nạn nhân và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định nghi phạm gây án là Kiều Ngọc Anh (sinh năm 1999, trú tại Thanh Đặng, xã Lạc Đạo). Kẻ này lấy xe máy nhãn hiệu Honda Vision màu trắng, biển số 28FN-094.49 của bị hại để bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an đề nghị người dân khi phát hiện hoặc có thông tin về nghi phạm không tự ý tiếp cận, cần báo ngay cho cơ quan công an hoặc lực lượng chức năng gần nhất.

NÓNG: Nhận dạng nghi phạm sát hại 2 người phụ nữ, cướp tài sản ở Hưng Yên

Chiều 14/1, một lãnh đạo Công an xã Như Quỳnh cho biết, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến 2 người tử vong xảy ra vào chiều cùng ngày.

