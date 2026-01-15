Chiều 14/1, một lãnh đạo Công an xã Như Quỳnh cho biết, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến 2 người tử vong xảy ra vào chiều cùng ngày.

Theo thông tin từ VnExpress, chiều 14/1, trao đổi với Dân Việt, một lãnh đạo Công an xã Như Quỳnh cho biết, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến 2 người tử vong xảy ra vào chiều cùng ngày.

Đặc điểm truy bắt như sau: Đối tượng sử dụng xe máy của bị hại, nhãn hiệu Honda Vision, màu trắng, biển kiểm soát 28FN-094.49.

Nghi phạm sát hại 2 phụ nữ - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, Cơ quan công an đề nghị người dân nếu phát hiện phương tiện nêu trên hoặc có thông tin liên quan đến đối tượng, kịp thời thông báo cho Công an xã Như Quỳnh (liên hệ đồng chí Tùng, số điện thoại 0986 328 345).

Về diễn biến vụ việc, vào chiều 14/1, tại khu vực KCN Phố Nối A (tỉnh Hưng Yên) đã xảy ra vụ cướp khiến một phụ nữ thiệt mạng. Đối tượng rời khỏi hiện trường ngay sau khi gây án và di chuyển đến địa bàn xã Lạc Đạo.

Hình ảnh đối tượng và nạn nhân được camera của người dân ghi lại vào chiều 14/1 tại xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Tại khu vực này, đối tượng tiếp tục gây án, camera an ninh của người dân ghi nhận một phụ nữ bị đối tượng tấn công ngay trước cửa nhà và tử vong. Gây án xong, hung thủ tiếp tục bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nạn nhân dầu tiên là một cô gái khoảng 20 tuổi - Ảnh: Báo Công an nhân dân

