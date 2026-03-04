Con gái 8 tuổi ngủ riêng cứ than chật giường, mẹ xem camera bỗng quỵ ngã khi thấy 'người bạn đồng hành' bí ẩn của con

Tâm sự 04/03/2026 21:19

Thấy tình hình càng tệ, tôi khó hiểu nên quyết định lắp camera trong phòng ngủ của con để xem thế nào.

 Vợ chồng tôi có một cô con gái 8 tuổi. Tôi và chồng thống nhất chỉ sinh một con để dồn hết điều kiện nuôi con tốt nhất có thể. Từ nhỏ, tôi đã dạy con sống tự lập. Khi con đi học nhà trẻ thì tôi cho con ra ngủ riêng.

Bỗng một ngày sáng ra tôi nghe con gái nói: “Mẹ ơi tối con ngủ giường chật quá, con thấy khó chịu lắm”.

Tôi nghe con nói thì nói đùa với con: “Cái giường 2 mét một mình con nằm mà còn bảo chật sao? Hay con không chịu dọn giường trước khi đi ngủ, gấu bông truyện tranh đầy ra đó thì lấy chỗ đâu con nằm thoải mái?”.

Tôi chỉ nghĩ chắc tối con lười dọn giường nên sáng ra mới than với tôi như thế. Nhưng chuyện này lặp lại nhiều lần, con gái thường than với tôi khó ngủ vì giường chật. Thấy tình hình càng tệ, tôi khó hiểu nên quyết định lắp camera trong phòng ngủ của con để xem thế nào.

Ngày đầu tiên có camera quan sát phòng ngủ của con gái, tôi mới chứng kiến toàn bộ sự thật. Khi con gái tôi đi ngủ, giường của con hoàn toàn rộng rãi không có gì. Khi con ngủ được một lúc thì từ cửa phòng có một bóng người tiến vào. Tôi hoảng hốt khi đó chính là mẹ chồng của tôi.

Con gái 8 tuổi ngủ riêng cứ than chật giường, mẹ xem camera bỗng quỵ ngã khi thấy 'người bạn đồng hành' bí ẩn của con - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng đi đến giường con gái tôi rồi kéo chăn ra, nằm xuống cạnh con gái tôi rồi bắt đầu ngủ như chẳng có chuyện gì. Bà hoàn toàn không phát hiện mình đã đi nhầm phòng. Thấy hình ảnh đó, tôi thương mẹ chồng lắm.

Mẹ chồng tôi góa bụa khi chồng tôi mới 7 tuổi. Bà không đi bước nào nữa, một mình làm lụng vất vả nuôi con trai học bác sĩ. Ai trong xóm cũng khen bà giỏi khi nuôi con thành tài. Chồng tôi kể ngày trước bà ăn uống kham khổ, làm việc cơ cực mà chẳng nói với anh lời nào. Lần nào anh về thăm nhà, bà cũng làm thịt cá cho con ăn. Nhưng khi con trai đi rồi thì bà lại chỉ ăn rau củ qua ngày.

Có lẽ vì những năm tháng còn khỏe mạnh bà sống cơ cực quá nên giờ về già mới bị chứng suy giảm trí nhớ của người già. Có lúc bà đi lạc đường, ngồi lì ở công viên khóc như đứa trẻ. Có khi đang ăn cơm thì bà bỗng ngớ người ra rồi chẳng nhận ra con cháu trước mặt. Chúng tôi lại không ngờ đến đêm khi mọi người ngủ bà thường đi lang thang trong nhà, rồi đi nhầm vào phòng của cháu gái.

Tôi liền nói với chồng nghĩ cách để tối đến quan tâm đến mẹ chồng nhiều hơn, để bà không đi trong nhà nhiều nữa. Vì nếu không cẩn thận, nếu xui rủi, bà có chuyện gì giữa đêm mà chúng tôi không biết thì phải làm sao?

Sếp dùng quyền lực ép tôi cưới con gái rượu, tôi đưa vợ đến "ra mắt" khiến cả gia đình sếp thay đổi quyết định

Sếp dùng quyền lực ép tôi cưới con gái rượu, tôi đưa vợ đến "ra mắt" khiến cả gia đình sếp thay đổi quyết định

Tôi cứ nghĩ khi nói thật lòng mình như thế thì con gái của sếp sẽ tự rút lui. Nào ngờ, hôm sau sếp gặp tôi rồi đề nghị tôi ly hôn vợ để lấy con gái ông ấy.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Họ hàng mỉa mai vợ nghèo nàn, chồng đi tới nói đúng một câu khiến đám đông "câm nín" còn chị em thì ghen tị đỏ mắt

Họ hàng mỉa mai vợ nghèo nàn, chồng đi tới nói đúng một câu khiến đám đông "câm nín" còn chị em thì ghen tị đỏ mắt

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Con gái 8 tuổi ngủ riêng cứ than chật giường, mẹ xem camera bỗng quỵ ngã khi thấy "người bạn đồng hành" bí ẩn của con

Con gái 8 tuổi ngủ riêng cứ than chật giường, mẹ xem camera bỗng quỵ ngã khi thấy "người bạn đồng hành" bí ẩn của con

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 5/3/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ như sao, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 5/3/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ như sao, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Angelababy đang hẹn hò bạn trai cũ của Phạm Băng Băng?

Angelababy đang hẹn hò bạn trai cũ của Phạm Băng Băng?

Sao quốc tế 4 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, 3 con giáp 'may túi ba gang' đựng tiền vàng, sự nghiệp tăng tiến, ăn ở hiền lành tiền của tự về tay

Đúng ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, 3 con giáp 'may túi ba gang' đựng tiền vàng, sự nghiệp tăng tiến, ăn ở hiền lành tiền của tự về tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Nữ ca sĩ Hoà Minzy công khai bạn trai mới?

Nữ ca sĩ Hoà Minzy công khai bạn trai mới?

Hậu trường 4 giờ 53 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, vận đen qua đi, vận may ùa về, 3 con giáp sau 'ngã vào hố vàng', sự nghiệp hanh thông, tiền tài không ngớt

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, vận đen qua đi, vận may ùa về, 3 con giáp sau 'ngã vào hố vàng', sự nghiệp hanh thông, tiền tài không ngớt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam qua đời ở tuổi 49

Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam qua đời ở tuổi 49

Tin tức giải trí 5 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam qua đời ở tuổi 49

Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam qua đời ở tuổi 49

Giá vàng thế giới đột ngột lao dốc tối ngày 3/3, 'bốc hơi' cả trăm USD từ đỉnh

Giá vàng thế giới đột ngột lao dốc tối ngày 3/3, 'bốc hơi' cả trăm USD từ đỉnh

Giá vàng hôm nay, ngày 4/3/2026: Vàng SJC giảm mạnh, người mua đu đỉnh lỗ gần 11 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/3/2026: Vàng SJC giảm mạnh, người mua đu đỉnh lỗ gần 11 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vợ đẻ rơi con ngay bên lề đường, chồng hốt hoảng bế vào viện để rồi cả hai "muối mặt" vì một sự nhầm lẫn tai hại

Vợ đẻ rơi con ngay bên lề đường, chồng hốt hoảng bế vào viện để rồi cả hai "muối mặt" vì một sự nhầm lẫn tai hại

7 cô người yêu cũ của chồng gửi chung một món quà cưới, tôi vừa mở ra đã đứng hình

7 cô người yêu cũ của chồng gửi chung một món quà cưới, tôi vừa mở ra đã đứng hình

Con trai ngoại tình mà mẹ chồng không một lời trách móc, ngày tôi xách vali rời đi, món quà của bà khiến tôi khóc nghẹn

Con trai ngoại tình mà mẹ chồng không một lời trách móc, ngày tôi xách vali rời đi, món quà của bà khiến tôi khóc nghẹn

Đang lúc trao nhẫn cưới lộng lẫy, chú rể bỗng khuỵu ngã vì một tiếng gọi của nhân vật bí ẩn

Đang lúc trao nhẫn cưới lộng lẫy, chú rể bỗng khuỵu ngã vì một tiếng gọi của nhân vật bí ẩn

Lần đầu ngủ phòng mẹ vợ bỗng thấy dưới chiếu "lộm cộm", tôi chết lặng khi chạm vào thứ này

Lần đầu ngủ phòng mẹ vợ bỗng thấy dưới chiếu "lộm cộm", tôi chết lặng khi chạm vào thứ này

Sếp dùng quyền lực ép tôi cưới con gái rượu, tôi đưa vợ đến "ra mắt" khiến cả gia đình sếp thay đổi quyết định

Sếp dùng quyền lực ép tôi cưới con gái rượu, tôi đưa vợ đến "ra mắt" khiến cả gia đình sếp thay đổi quyết định