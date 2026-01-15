Hà Nội: Xảy ra cháy lớn bên trong cụm công nghiệp Từ Liêm

Khu vực xảy cháy là nhà kho tiếp giáp nhà xưởng của Chi nhánh Công ty cổ phần Logictic dược phẩm Đông Á tại Hà Nội, chất cháy chủ yếu là giấy, bìa, sinh ra nhiều khói, khí độc và có khả năng cháy lan sang khu vực nhà xưởng liền kề.

 

Theo thông tin báo Dân Trí, sáng 15/1, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết, vào lúc 23h52 ngày 14/1, cảnh sát nhận được tin báo cháy tại nhà kho thuộc Chi nhánh Công ty cổ phần Logictic dược phẩm Đông Á, địa chỉ tại Lô A2, đường CN6, cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Nam Từ Liêm.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều 5 xe chữa cháy, cùng 33 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Theo cảnh sát, khu vực xảy cháy là nhà kho tiếp giáp nhà xưởng của Chi nhánh Công ty cổ phần Logictic dược phẩm Đông Á tại Hà Nội, chất cháy chủ yếu là giấy, bìa, sinh ra nhiều khói, khí độc và có khả năng cháy lan sang khu vực nhà xưởng liền kề.

Đến khoảng 0h22 ngày 15/1, đám cháy đã được dập tắt, qua đó cảnh sát đã ngăn chặn cháy lan, bảo vệ được toàn bộ khu vực nhà xưởng có diện tích khoảng 1.000m2 với rất nhiều hàng hóa, tài sản bên trong.

Đám cháy không có thương vong về người. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Nhà chức trách cho hay, đám cháy không có thương vong về người, thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Theo báo Lao Động, Công an TP Hà Nội đánh giá, vụ việc trên lại một lần nữa cho thấy hiệu quả của việc khai báo và lắp đặt thiết bị truyền tin báo sự cố trong công tác PCCC. Việc kết nối hệ thống góp phần rút ngắn thời gian phát hiện, báo cháy, nâng cao khả năng phản ứng nhanh của lực lượng tại chỗ và lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, hạn chế nguy cơ cháy lan, cháy lớn.

Đồng thời, dữ liệu được cập nhật chính xác, liên tục giúp lực lượng chức năng chủ động phương án ứng phó ngay từ thời điểm đầu.

Việc khai báo, cập nhật dữ liệu và lắp đặt thiết bị truyền tin báo sự cố là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, gắn với mục tiêu số hóa, hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH; đồng thời là giải pháp quan trọng nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời sự cố cháy nổ, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và doanh nghiệp.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo, mỗi cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ quan, tổ chức và hộ kinh doanh cần chủ động thực hiện khai báo, cập nhật thông tin và kết nối thiết bị truyền tin báo cháy. Đây vừa là nghĩa vụ pháp lý, vừa là hành động thiết thực đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội an toàn, văn minh, không cháy, nổ.

