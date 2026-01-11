Cháy dữ dội dãy nhà sau chợ Bình Trưng, lửa bốc cao ngùn ngụt, tiểu thương hốt hoảng tháo chạy

Lửa bùng lên từ căn nhà nằm trong chợ Bình Trưng (TP Thủ Đức cũ) sau đó lan sang hai nhà khác, nhiều người hoảng loạn, sáng 11/1.

Theo thông tin báo Dân Việt, 7h sáng nay (11/1), ngọn lửa bùng phát tại 1 căn nhà cấp 4 nằm sau chợ Bình Trưng rồi nhanh chóng lan rộng. Người dân xung quanh hô hoán mang bình chữa cháy mini đến tiếp cận, dập lửa nhưng bất thành. Do khu vực cháy là nhà cấp 4 được làm tạm bợ bởi vật liệu ván gỗ khiến đám cháy lan rộng. Hiện trường vụ cháy. Ảnh: VietNamNet. Hiện trường cháy nằm sát chợ, giữa khu dân cư gây náo loạn. Tiểu thương kinh doanh tại chợ Bình Trưng lo sợ cháy lan đã di dời tài sản ra xa, các hoạt động kinh doanh bị gián đoạn.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Bình Trưng có mặt để phong toả hiện trường, đảm bảo an toàn. Nhiều người dân trong khu vực được vận động rời xa khu vực. Lực lượng PCCC và CNCH Công an TPHCM huy động nhiều phương tiện và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường để khống chế đám cháy. Lãnh đạo UBND phường Bình Trưng xác nhận thông tin vụ cháy dãy nhà sau chợ Bình Trưng. Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: VietNamNet. Theo thông tin báo VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Bình Trưng xác nhận vụ việc và cho biết công tác chữa cháy đã cơ bản hoàn tất.

“Qua thống kê sơ bộ, vụ cháy không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, hỏa hoạn đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 5 căn nhà cấp 4 có kết cấu tạm bợ. Địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng để thống kê thiệt hại và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả”, vị lãnh đạo này thông tin. Sau khi khống chế đám cháy, lính cứu hỏa tiếp cận hiện trường dãy nhà bị cháy nằm sát bờ sông Giồng Ông Tố. Ảnh: VietNamNet. Đến 9h cùng ngày, lực lượng chức năng đang phong tỏa giao lộ Nguyễn Thị Định - Nguyễn Duy Trinh và các tuyến đường dẫn vào khu vực xảy ra hỏa hoạn. Lính cứu hỏa vẫn tiếp tục phun nước vào đám cháy để làm mát. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

