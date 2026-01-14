Cháy nhà nghỉ ở Hà Nội, 7 người được giải cứu an toàn, tạm giữ 1 nghi phạm

Đời sống 14/01/2026 08:56

Cảnh sát ngăn chặn đám cháy không để cháy lan sang các hộ dân xung quanh, hướng dẫn và cứu được toàn bộ 7 người trong nhà nghỉ ra ngoài an toàn.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, sáng 14/1, Công an phường Hà Đông (Hà Nội) đang tạm giữ một nghi phạm trong vụ cháy tại nhà nghỉ An Phú (số 87 ngõ 1 Vũ Trọng Khánh, phường Hà Đông). Người này bị điều tra về hành vi nghi gây cháy nhà nghỉ nêu trên.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC &CNCH, Công an TP Hà Nội, khoảng 1 giờ 48 phút sáng nay (14/1), Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại nhà nghỉ An Phú.

Cháy nhà nghỉ ở Hà Nội, 7 người được giải cứu an toàn, tạm giữ 1 nghi phạm - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Ngay sau khi nhận được tin báo Trung tâm Thông tin Chỉ huy điều động 6 xe chữa cháy, một xe thang, một xe tải chở phương tiện, một xe chỉ huy chữa cháy của các Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4, 13, 15 và 31 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội) đến hiện trường. Hơn 50 cán bộ, chiến sĩ được điều động đến triển khai công tác chữa cháy, cứu người.

Theo thông tin Dân Trí, nhà chức trách cho biết, đến 2h10 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Cảnh sát ngăn chặn đám cháy không để cháy lan sang các hộ dân xung quanh, hướng dẫn và cứu được toàn bộ 7 người trong nhà nghỉ ra ngoài an toàn.

Cháy nhà nghỉ ở Hà Nội, 7 người được giải cứu an toàn, tạm giữ 1 nghi phạm - Ảnh 2
Lực lượng chức năng giải cứu được 7 người. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Theo thống kê ban đầu, diện tích cháy khoảng 10m2, đám cháy không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang thống kê.

Đến 2 giờ 10 phút, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về vật chất đang được thống kê. Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Cháy dữ dội dãy nhà sau chợ Bình Trưng, lửa bốc cao ngùn ngụt, tiểu thương hốt hoảng tháo chạy

Cháy dữ dội dãy nhà sau chợ Bình Trưng, lửa bốc cao ngùn ngụt, tiểu thương hốt hoảng tháo chạy

Lửa bùng lên từ căn nhà nằm trong chợ Bình Trưng (TP Thủ Đức cũ) sau đó lan sang hai nhà khác, nhiều người hoảng loạn, sáng 11/1.

Từ khóa:   cháy nhà ở Hà Nội tin mới tin đời sống

