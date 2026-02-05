Danh tính Á khôi sắc đẹp bị tạm giữ vì môi giới mua, bán dâm

Đời sống 05/02/2026 11:11

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội vừa tiến hành tạm giữ Bùi Thị Phương Linh (SN 2004, xã Phúc Sơn, TP Hà Nội; Á khôi của một cuộc thi sắc đẹp) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 5/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang tạm giữ Bùi Thị Phương Linh (22 tuổi, xã Phúc Sơn, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Qua tài liệu điều tra ban đầu, Bùi Thị Phương Linh từng là Á khôi 1 của một cuộc thi sắc đẹp năm 2025. Tuy nhiên, do không có công việc và nguồn thu nhập ổn định, Linh đã tham gia hoạt động bán dâm khi có khách mua dâm có nhu cầu.

Tuy nhiên, do không có công việc và nguồn thu nhập ổn định, Linh tham gia hoạt động bán dâm. Sau đó, Linh tiếp tục tham gia môi giới mại dâm, giữ vai trò trung gian kết nối giữa người bán dâm và khách mua dâm.

Danh tính Á khôi sắc đẹp bị tạm giữ vì môi giới mua, bán dâm - Ảnh 1
Bùi Thị Phương Linh tại cơ quan công an - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Dân trí, Cảnh sát xác định Linh sử dụng các ứng dụng nhắn tin trên điện thoại di động để gửi hình ảnh của các cô gái cho khách, nhằm mời chào, giới thiệu để khách lựa chọn. Khi khách đồng ý, Linh trực tiếp trao đổi, thỏa thuận giá cả, thống nhất địa điểm và điều động người bán dâm đến theo yêu cầu.

Tối 13/1, tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Việt Hưng, TP Hà Nội, Linh cùng 2 cô gái đang thực hiện hành vi mua bán dâm và bị cảnh sát bắt quả tang.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thương tâm: Tự ngã xe máy, người đàn ông tử vong tại chỗ

Thương tâm: Tự ngã xe máy, người đàn ông tử vong tại chỗ

Đến 18h ngày 4/2, Công an TP.HCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông làm người đàn ông tử vong trên đường Luỹ Bán Bích.

