Sai lầm khi ăn trứng cực hại sức khỏe mà 90% người Việt vẫn mắc phải

Sống khỏe 05/02/2026 11:25

Chúng ta vẫn ăn trứng gà mỗi ngày, nhưng liệu bạn có chắc mình đang ăn đúng cách? Có những thói quen tưởng chừng vô hại lại đang biến món ăn bổ dưỡng này thành 'mối nguy' cho sức khỏe, gây lãng phí dưỡng chất và tích tụ độc tố.

Trứng nếu được bảo quản vào sử dụng đúng cách sẽ là nguồn dinh dưỡng quý giá. Trứng giàu protein chất lượng cao, vitamin A, D, E, vitamin B và khoáng chất, có tác dụng tích cực đến nhiều hệ cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là hệ miễn dịch, hệ thần kinh và làn da.

Sai lầm khi ăn trứng cực hại sức khỏe mà 90% người Việt vẫn mắc phải - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nếu bạn mắc phải một số sai lầm trong phương pháp bảo quản và chế biến không, trứng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Dưới đây là những sai lầm phổ biến nhưng cực kỳ tai hại mà rất nhiều người đang mắc phải:

Luộc trứng quá lâu đến mức biến màu

Việc luộc trứng quá kỹ cho đến khi lòng đỏ xuất hiện một lớp màng màu xanh xám bao quanh là một sai lầm phổ biến. Lớp màng này là kết quả của phản ứng hóa học giữa sắt trong lòng đỏ và lưu huỳnh trong lòng trắng tạo thành chất sắt sunfua. Hợp chất này không chỉ làm trứng có mùi hăng khó chịu mà còn khiến hệ tiêu hóa khó xử lý, gây đầy bụng, khó tiêu và làm giảm đáng kể giá trị dinh dưỡng của thực phẩm.

Cho thêm đường hoặc bột ngọt khi chế biến

Nhiều bà nội trợ có thói quen nêm đường hoặc bột ngọt khi chiên, kho trứng để tăng hương vị đậm đà. Tuy nhiên, ở nhiệt độ cao, axit amin trong trứng sẽ phản ứng với đường tạo thành một hợp chất mang tên Glycosyl lysine. Đây là một chất rất khó hấp thụ đối với cơ thể người, thậm chí nếu tích tụ lâu ngày có thể gây ra hiện tượng đông máu cục bộ, không tốt cho sức khỏe tim mạch và lưu thông máu.

Sai lầm khi ăn trứng cực hại sức khỏe mà 90% người Việt vẫn mắc phải - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Uống trà ngay sau khi ăn trứng

Uống một tách trà nóng sau bữa cơm có trứng là thói quen của rất nhiều người nhưng lại cực kỳ có hại. Lá trà chứa lượng lớn axit tannic, khi gặp protein trong trứng sẽ tạo thành hợp chất protein tannic. Hợp chất này có tính se niêm mạc, làm chậm nhu động ruột và kéo dài thời gian lưu trữ phân trong đại tràng. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến táo bón kinh niên và tăng nguy cơ cơ thể hấp thụ lại các chất độc hại từ chất thải.

Sử dụng trứng đã để qua đêm

Trứng gà đã được nấu chín, đặc biệt là trứng lòng đào, là môi trường cực kỳ thuận lợi cho các loại vi khuẩn sinh sôi nảy nở. Ngay cả khi được bảo quản trong tủ lạnh, protein trong trứng cũng dễ dàng bị biến chất và phân hủy theo thời gian. Sử dụng trứng để qua đêm thường xuyên không chỉ gây đau bụng, ngộ độc cấp tính mà về lâu dài còn làm suy giảm chức năng gan, thận và tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư do các gốc tự do hình thành.

Sai lầm khi ăn trứng cực hại sức khỏe mà 90% người Việt vẫn mắc phải - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cách ăn trứng cho có lợi cho sức khỏe

Tùy theo độ tuổi mà chế độ ăn trứng sẽ khác nhau. Ở trẻ trên 6-7 tháng tuổi, mỗi lần 1/4 lòng đỏ trứng gà vào xoong bột và 3 lần/tuần; Từ 8-9 tháng tuổi cho ăn ½ lòng đỏ trứng gà, hoặc 2 quả trứng chim cút mỗi bữa; Trẻ từ 10-12 tháng tuổi ăn 1 lòng đỏ trứng gà/bữa/ tuần. Người lớn chỉ nên ăn 3 quả trứng mỗi tuần.

Người bị cao huyết áp hoặc cholesterol cao trong máu vẫn có thể ăn trứng, vì nó không làm tăng huyết áp và cholesterol máu. Tuy nhiên chỉ nên ăn 2 quả trứng mỗi tuần.

Trường hợp người có lượng cholesteron máu thấp, trứng lại rất tốt để cải thiện. Lượng cholesterol máu thấp cũng gây nguy hiểm chẳng kém gì cholesterol máu cao. Ở những người này có thể ăn mỗi ngày 1 quả trứng trong 2 tháng sau đó đi kiểm tra lại lượng cholesterol. Nếu vẫn thấp ăn thêm trứng, còn đủ giảm bớt tuần ăn 2 – 3 quả trứng.

