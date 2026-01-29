Vì sao người mắc 3 bệnh này nên hạn chế ăn chuối dù đây là thực phẩm bổ dưỡng?

Chuối là trái cây giàu dinh dưỡng và được nhiều người ưa thích. Mặc dù tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng có thể ăn chuối, đặc biệt là chuối chín.

Chuối là thực phẩm có nhiều ưu điểm, ngon ngọt, có thể ăn luôn hoặc sử dụng chế biến một số món khác. Loại quả này chứa các chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể như chất xơ, kali, vitamin B6, vitamin C và những chất chống oxy hóa và dinh dưỡng thực vật khác nhau. Trong một quả chuối cỡ trung bình (100g) có 89 calo, 1,1g chất đạm, 23g tinh bột, 12g đường, 2,6g chất xơ, 0,3g chất béo.

Vì sao người mắc 3 bệnh này nên hạn chế ăn chuối dù đây là thực phẩm bổ dưỡng? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mùa đông lại là thời điểm chuối vào độ chín ngon nhất trong năm. Trời lạnh giúp quả chín chậm, ruột chuối dẻo hơn, vị ngọt đậm mà không gắt nên nhiều người thích ăn chuối trong mùa này.

Những người không nên ăn chuối 

Người mắc bệnh thận, suy thận

Chuối rất giàu kali, loại khoáng chất giúp điều hòa nhịp tim, co cơ và dẫn truyền thần kinh. Với người khỏe mạnh, kali được đào thải qua thận. Nhưng ở người suy thận, chức năng lọc máu và bài tiết bị suy giảm, kali dễ tích tụ trong cơ thể.

Khi nồng độ kali trong máu tăng cao, người bệnh có thể gặp các triệu chứng mệt mỏi, tê bì tay chân, yếu cơ, tim đập chậm hoặc loạn nhịp. Trường hợp nặng có thể dẫn đến ngừng tim đột ngột.

Người bị đau dạ dày, trào ngược dạ dày - thực quản

Nhiều người có thói quen ăn chuối lúc đói để “lót dạ”. Tuy nhiên, với người bị viêm loét dạ dày, trào ngược, thói quen này có thể khiến cơn đau nặng hơn.

Vì sao người mắc 3 bệnh này nên hạn chế ăn chuối dù đây là thực phẩm bổ dưỡng? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chuối, đặc biệt là chuối xanh hoặc chưa chín kỹ, chứa nhiều tinh bột kháng và tannin. Khi ăn lúc bụng rỗng, chúng có thể kích thích tăng tiết acid dạ dày, gây cảm giác cồn cào, nóng rát thượng vị, đầy bụng, buồn nôn.

Người mắc bệnh tiểu đường

Chuối chứa lượng đường tự nhiên khá cao, nhất là chuối chín vàng đậm. Chỉ số đường huyết (GI) của chuối khiến người bệnh nếu ăn nhiều đường trong máu có thể tăng nhanh, khó kiểm soát.

Người tiểu đường không bắt buộc phải “cấm cửa” chuối, nhưng cần hạn chế số lượng (1/2 – 1 quả nhỏ/lần), không ăn chuối chín kỹ,kKhông ăn riêng lẻ lúc đói, kết hợp cùng thực phẩm giàu đạm, chất béo tốt để làm chậm hấp thu đường. Nếu coi chuối là món ăn vặt thường xuyên, đường huyết rất dễ vượt ngưỡng kiểm soát.

3 thời điểm không nên ăn chuối 

Ăn vào buổi sáng làm tăng lượng đường trong máu: Ăn chuối vào buổi sáng không phải một sự lựa chọn hoàn hảo. Bởi trong chuối chứa một lượng lớn đường, tuy là đường tự nhiên nhưng sự đột biến này sẽ gây hại cho đường huyết, không hề an toàn cho sức khỏe.

Vì sao người mắc 3 bệnh này nên hạn chế ăn chuối dù đây là thực phẩm bổ dưỡng? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ăn chuối buổi sáng gây buồn ngủ: Vào buổi sáng ai cũng cần có tinh thần thoải mái, tỉnh táo để làm việc hiệu quả. Nhưng nếu ăn chuối vào buổi sáng sẽ phản tác dụng, làm cho cơ thể chậm chạp và buồn ngủ. Các chuyên gia sức khỏe cho rằng, trong chuối có tính axit và chứa khoảng 25% đường. Vì vậy, ăn chúng khi bụng đói không phải là một ý tưởng hay.

Ăn chuối lúc đói ảnh hưởng hệ tiêu hóa: Các loại đường trong quá trình lên men, chúng có thể trở thành axit. Và trong chuối lại chứa khá nhiều đường, chính vì vậy, ăn chuối khi bụng đói có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

