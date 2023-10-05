Vì sao nên ăn một quả chuối mỗi ngày? Xem ngay để biết 5 công dụng bất ngờ

Mỗi quả chuối có khoảng 105 calo và hầu như chỉ bao gồm nước và tinh bột. Chuối rất ít protein và hầu như không có chất béo. Trong chuối xanh chủ yếu là tinh bột, nhưng khi chuối chín, tinh bột biến thành đường (glucose, fructose và sucrose).

Chuối được biết đến là một trong những loại trái cây phổ biến nhất thế giới. Có nguồn gốc từ Đông Nam Á, chúng hiện được trồng ở nhiều nơi trên thế giới. Các loại chuối khác nhau về màu sắc, kích thước và hình dạng. Chất xơ và chất chống oxy hóa là 2 chất bổ dưỡng đặc biệt có trong chuối.

Chuối xanh nhiều tinh bột kháng, hoạt động giống như chất xơ trong quá trình tiêu hóa. Do có lợi cho sức khỏe, chuối xanh thường được nghiền thành bột và được sử dụng trong các sản phẩm thực phẩm chức năng và các nghiên cứu khoa học.

Theo một số nghiên cứu, bột chuối xanh có hiệu quả trong việc cải thiện độ nhạy insulin, thúc đẩy giảm cân và giảm một số vấn đề về gan và thận liên quan đến bệnh đái tháo đường, tất cả đều có lợi cho việc kiểm soát bệnh lâu dài.

Cải thiện sức khỏe thận

Kali rất cần thiết cho chức năng thận khỏe mạnh và điều hòa huyết áp. Là nguồn cung cấp kali tuyệt vời trong chế độ ăn uống, chuối có thể đặc biệt có lợi với sức khỏe của thận.

Mặt khác, một số người mắc bệnh thận giai đoạn cuối hoặc đang lọc máu cần hạn chế lượng kali nạp vào. Nếu bạn thuộc một trong những trường hợp này, hãy nói chuyện với bác sĩ trước khi tăng lượng kali.

Trong chuối rất giàu Kali, chất rất cần thiết cho chức năng thận khỏe mạnh. Ảnh minh họa: Internet

Giúp hỗ trợ sức khỏe đường ruột

Chuối là nguồn cung cấp prebiotics dồi dào, loại chất xơ có thể lên men giúp nuôi các vi khuẩn tốt. Prebiotics hỗ trợ tiêu hóa bằng cách thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn giúp tiêu hóa thức ăn. Kết hợp chuối với các loại thực phẩm có chứa vi khuẩn sống (như sữa chua) là một cách tuyệt vời để hỗ trợ sức khỏe đường ruột, tiêu hóa…

Hỗ trợ giảm cân

Nhiều người cho rằng chuối là thực phẩm có hàm lượng tinh bột cao, nhưng nó là một loại thực phẩm ít calo với nhiều chất xơ giúp hỗ trợ mục tiêu giảm cân. Với khoảng 3g chất xơ cho mỗi 100 calo, chuối là cách tuyệt vời để giúp cơ thể có cảm giác no mà không ăn quá nhiều. Ăn chuối vào bữa sáng hoặc bữa ăn nhẹ có thể giúp bạn đạt được và duy trì cân nặng hợp lý.

Hỗ trợ giảm huyết áp

Chuối là nguồn cung cấp kali dồi dào, với một quả chuối trung bình chiếm khoảng 9% giá trị hằng ngày đối với hầu hết người lớn. Khả năng hạ huyết áp của kali được thiết lập tốt, đặc biệt khi nó được kết hợp với chế độ ăn DASH hoặc chế độ ăn ít natri. Ăn chuối thường xuyên góp phần vào nhu cầu kali hằng ngày để giữ huyết áp giảm và ngăn ngừa các biến chứng khác như đột quỵ và bệnh thận.

Ăn chuối thường xuyên góp phần vào nhu cầu kali hằng ngày để giữ huyết áp giảm và ngăn ngừa các biến chứng khác như đột quỵ và bệnh thận. Ảnh minh họa: Internet

Với những thông tin trên chắc hẳn bạn đã có giải đáp cho câu hỏi “Vì sao nên ăn một quả chuối mỗi ngày?” rồi phải không.