Thót tim khoảnh khắc người đàn ông dùng tay không đỡ bé gái 2 tuổi rơi xuống từ độ cao 6 mét

Đoạn clip thót tim ghi lại cảnh cô bé tự mình tụt xuống từ gờ tường cao rồi rơi thẳng xuống vỉa hè ở Bozhou, Trung Quốc vào ngày 21/8. Chu Liang, 39 tuổi, đã nhanh chóng hành động sau khi nghe thấy ai đó kêu cứu. Anh chạy đến bên dưới bé gái và dang rộng vòng tay khi bé rơi xuống..

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thot-tim-khoanh-khac-nguoi-an-ong-dung-tay-khong-o-be-gai-2-tuoi-roi-xuong-tu-o-cao-6-met-767528.html