Ly hôn 4 năm, chồng cũ lần đầu đến thăm vợ cũ, con vô tư hỏi mẹ một câu mà anh lặng người

Tâm sự gia đình 26/08/2026 15:00

Khi nhìn thấy vợ cũ, tôi choáng váng vài phút. Vợ cũ trông trẻ ra vài tuổi, nhìn chẳng khác gì thời tôi và cô ấy mới quen biết nhau. Thấy dáng vẻ nhẹ nhàng, thoải mái của cô ấy, tôi hiểu thời gian qua cô ấy sống vui vẻ.

Tôi và vợ lỡ có con trước khi cưới, trong khi mẹ tôi vốn đã không thích cô ấy. Khi về ở chúng, cả hai tranh cãi ngày một gay gắt tới mức không thể cứu vãn.

Sau khi ly hôn vợ, tôi nhanh chóng tái hôn. Người vợ sau này do mẹ tôi chọn lựa cẩn thận. Cô ấy được mẹ tôi yêu quý nên chúng tôi sống với nhau cũng nhẹ nhàng, bình yên.

 

Về phần vợ cũ và con trai, tôi hầu như không còn liên lạc từ ngày ly hôn. Nguyên nhân là vì vợ cũ dẫn con về quê sống với ông bà ngoại, tôi lại quá bận rộn với công việc. Thêm nữa, từ ngày ly hôn chồng, vợ cũ đổi hết số điện thoại, tài khoản facebook, như muốn cắt đứt hết với tôi.

Đến gần đây, trong một lần công tác về quê vợ cũ, tôi quyết định sang thăm cô ấy và con. Nhiều năm không đến thăm một lần, tôi cũng thấy có lỗi. Vừa hay tôi vừa được thưởng một khoản, mẹ và vợ tôi vẫn chưa biết nên tôi quyết định đưa cho vợ cũ.

Khi nhìn thấy vợ cũ, tôi choáng váng vài phút. Vợ cũ trông trẻ ra vài tuổi, nhìn chẳng khác gì thời tôi và cô ấy mới quen biết nhau. Thấy dáng vẻ nhẹ nhàng, thoải mái của cô ấy, tôi hiểu thời gian qua cô ấy sống vui vẻ.

Ly hôn 4 năm, chồng cũ lần đầu đến thăm vợ cũ, con vô tư hỏi mẹ một câu mà anh lặng người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi thấy tôi đến thăm, vợ cũng tỏ vẻ không ngờ, sau đó tôi thấy con trai chạy ra ôm lấy cô ấy. Tôi vừa nhìn qua liền biết đó là con của mình. Tôi định tiến lại bế con thì nghe một câu nói của thằng bé:

“Mẹ ơi người lạ vào nhà mình”.

Vợ cũ bình thản nhìn khuôn mặt tối sầm chết lặng của tôi. Cô ấy nói nhỏ với con gì đó rồi thằng bé chạy ra sân chơi. Vợ cũ nói với tôi vì nhiều năm tôi không đến thăm nên con cũng không nhớ mặt bố. Sau đó, cô ấy còn nói thẳng:

“Anh vốn từ bỏ quyền làm cha, chẳng có trách nhiệm với con thì cũng đừng để nó phải trông ngóng anh. Sau này khi con lớn, em sẽ nói với con sau”.

Tôi không thể nói gì thêm, vì vợ cũ nói quá đúng rồi. Tôi chưa từng là người bố có trách nhiệm với con, thì con cũng chẳng cần phải nhớ tới người bố này. Nhưng khi thấy dáng vẻ giống mình như dúc, lại không nhận mình làm bố của con, trong lòng tôi thật sự khổ sở. Tôi hối hận vì ngày xưa chỉ nghe theo lời mẹ mà bỏ vợ con. Sau khi ly hôn, tôi cũng vì sợ mẹ không vui mà không dám đến thăm con. Tôi để máu mủ của mình sống cảnh chẳng biết mình có bố.

Vợ cũ kiên quyết nói không cần tôi phải chu cấp hay đến thăm. Cô ấy còn nói không muốn mẹ tôi tới làm lớn chuyện, cô ấy chỉ muốn sống yên vui với con. Tôi trở về trong tâm trạng suy sụp, thất vọng về bản thân. Tôi đã suy nghĩ nhiều đêm. Tôi có nên cho con những gì con cần, mặc kệ mẹ và vợ can ngăn? Dù sao thằng bé cũng nên biết nó có bố, được hưởng những gì một đứa trẻ cần.

Ly hôn chồng rồi bỏ lên thành phố, ngày trở về tôi sững người khi thấy cảnh tượng trong bệnh viện

Ly hôn chồng rồi bỏ lên thành phố, ngày trở về tôi sững người khi thấy cảnh tượng trong bệnh viện

Sau khi ly hôn chồng, tôi quyết định rời khỏi quê, lên thành phố tìm việc. Nguyên nhân không hẳn là vì tôi muốn rời khỏi nơi này để quên chuyện cũ, còn là vì tôi muốn kiếm nhiều tiền để sau này còn lo cho bố tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Video 35 phút trước
Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Video 1 giờ 35 phút trước
Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 2 giờ 35 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 3 giờ 35 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 4 giờ 35 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 5 giờ 5 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Mới đám cưới được 1 tuần, vợ tiết lộ chuyện khiến chồng sốc

Mới đám cưới được 1 tuần, vợ tiết lộ chuyện khiến chồng sốc

Vợ có thai 5 tháng, ngày siêu âm, bác sĩ thông báo một tin khiến chồng 'rụng rời tay chân'

Vợ có thai 5 tháng, ngày siêu âm, bác sĩ thông báo một tin khiến chồng 'rụng rời tay chân'

Vui mừng vì cưới được vợ ngoan, ngày cưới, chú rể tái mặt với đoàn khách không mời mà đến

Vui mừng vì cưới được vợ ngoan, ngày cưới, chú rể tái mặt với đoàn khách không mời mà đến

Anh rể mê tín mạo hiểm mạng sống của chị gái, bắt vợ mổ lấy thai cho đẹp ngày

Anh rể mê tín mạo hiểm mạng sống của chị gái, bắt vợ mổ lấy thai cho đẹp ngày