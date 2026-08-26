Không ngờ lá tía tô bán đầy chợ Việt lại có nhiều công dụng bất ngờ cho sức khỏe

Cây tía tô có lá màu xanh đậm và gân màu đỏ tía. Nhiều bằng chứng đã cho thấy cây tía tô dường như có khả năng chữa bệnh trong điều trị ngộ độc thực phẩm, cúm và virus đường hô hấp, hen suyễn, tiểu đường và bệnh tim. các đặc tính bảo vệ tim mạch, bảo vệ thần kinh và chống trầm cảm.

Chống ung thư: Lá tía tô có chứa một lượng lớn luteolin. Thành phần này có bản chất tương tự như một chất chống oxy hóa flavonoid. Ngoài ra, các hợp chất triterpene và axit rosmarinic cũng có nhiều trong tía tô. Những chất này đã được nghiên cứu là có bằng chứng chống lại các tế bào ung thư tiềm ẩn trong cơ thể.

Tăng cường sức khỏe tim mạch: Các hợp chất trong lá tía tô giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL), ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Bên cạnh đó, lá tía tô có tác dụng ổn định huyết áp, giảm nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Ăn lá tía tô thường xuyên trong các bữa ăn, uống nước ép lá tía tô để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Giải độc, thanh lọc cơ thể: Nhờ khả năng kích thích chức năng gan và thận, lá tía tô giúp cơ thể đào thải các độc tố tích tụ, từ đó giúp thanh lọc máu và tăng cường sức khỏe tổng thể. Bạn có thể uống nước ép lá tía tô tươi hoặc thêm lá tía tô vào các món ăn hàng ngày để tận hưởng hương vị thơm ngon và những lợi ích tuyệt vời mà loại lá này mang lại

Tác dụng chống dị ứng: Chiết xuất từ trà lá tía tô và etanol có các hợp chất làm giảm các phản ứng dị ứng. Theo đó, lá tía tô chứa glycoprotein có thể ức chế hoạt động của hyaluronidase và sự phân hủy tế bào mast. Đồng thời, chiết xuất ethanol của lá tía tô cũng có khả năng làm giảm viêm đường thở và tăng tiết liên quan đến bệnh hen suyễn.

Ảnh minh họa: Internet

Những điều cần lưu ý khi uống nước lá tía tô

Để nước lá tía tô phát huy hết tác dụng và không ảnh hưởng đến sức khỏe bạn cần lưu ý sử dụng nước lá tía tô đúng cách. Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng nước lá tía tô tươi:

Sử dụng trong 24 giờ để đảm bảo chất lượng và mùi vị.

Không đun sôi lá tía tô quá 15 phút vì các tinh dầu trong lá, cành cây sẽ bị bốc hơi làm giảm tác dụng của nước lá tía tô.

Người bệnh cảm nóng không nên sử dụng nước lá tía tô.

Uống nước tía tô với lượng vừa phải, uống quá nhiều trong thời gian dài có thể gây chướng bụng, khó tiêu.