Chẳng giúp tiếp khách, em chồng cứ nhăm nhe lì xì rồi làm một việc khiếm nhã khiến tôi muốn biến mất

Tâm sự 25/08/2026 23:57

Năm nào cả nhà tôi cũng ăn Tết ở bên nhà chồng. Mặc dù nhà tôi cũng cách nhà bố mẹ chồng không xa mấy, nhưng truyền thống nhà chồng tôi là vậy, cứ đến cuối năm là con cái đều phải dọn áo quần về tề tựu bên bố mẹ suốt mấy ngày Tết.

Năm nào cả nhà tôi cũng ăn Tết ở bên nhà chồng. Mặc dù nhà tôi cũng cách nhà bố mẹ chồng không xa mấy, nhưng truyền thống nhà chồng tôi là vậy, cứ đến cuối năm là con cái đều phải dọn áo quần về tề tựu bên bố mẹ suốt mấy ngày Tết.

Bố mẹ chồng tôi khá dễ tính và hiền lành. Chỉ riêng có cô em chồng tôi là hơi chướng tính, lại có những suy nghĩ hơi khác số đông trong nhà. Chẳng hạn như mới đây, khi các anh chị đều về đủ bên nhà bố mẹ, nhà thì chỉ có đủ phòng cho từng cặp ở, thế nhưng cô ấy nhất quyết lấy một phòng cho vợ chồng, một phòng cho con của mình. Thành ra, gia đình tôi phải ở “ghép” với nhà bác cả, đến đêm phải trải thêm tấm chiếu xuống đất để nằm.

Chồng tôi bảo cô ấy từ nhỏ được bố mẹ nuông chiều nên bây giờ hơi ngang bướng, chỉ muốn làm theo ý mình. Riêng tôi thì từ hồi về làm dâu trong nhà, tôi đã thấy cô này có tính cách ích kỉ, chỉ muốn cái lợi cho bản thân mình mà không hề nghĩ đến người khác. Từ hôm về nhà bố mẹ chồng ăn Tết chung với cả gia đình, mọi chuyện vẫn ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, đến hôm nay thì thật sự cả nhà đã bắt đầu phải lắc đầu ngán ngẩm với “công chúa bướng bỉnh” này.

Chẳng giúp tiếp khách, em chồng cứ nhăm nhe lì xì rồi làm một việc khiếm nhã khiến tôi muốn biến mất - Ảnh 1
Em chồng được nuông chiều từ nhỏ nên rất ngang bướng - Ảnh minh họa: Internet

Suốt cả ngày khách ra vào chúc Tết, trong khi tôi và các anh chị phải dọn dẹp, tiếp đón khách thì em chồng tôi vẫn ngồi chơi bấm điện thoại, ăn bánh kẹo thoải mái. Chưa hết, lúc khách gửi phong bao lì xì Tết cho các cháu, cô ấy ngay lập tức bảo con mở ra xem trước mặt khách. Vừa nhìn thấy mệnh giá tờ tiền trong bao lì xì, cô ấy lập tức xịu mặt xuống, lại còn mở quyển sổ ghi chú nhỏ ra ghi để hôm khác lì xì lại đúng số tiền ấy cho con của khách.

Lúc ấy cả nhà tôi vừa giận vừa ngượng không biết để đâu cho hết. Tôi cùng các anh chị phải rối rít lái sang chuyện khác, còn bố mẹ tôi thì gọi cô em chồng xuống bếp nói chuyện. Chẳng biết nói chuyện gì nhưng hồi sau tôi thấy cô ấy mắt đỏ hoe, mặt hậm hực chạy lên phòng đóng sập cửa lại. Thật sự, tôi không hiểu vì sao một người hơn 30 tuổi đã lấy chồng sinh con lại có suy nghĩ và hành động khiếm nhã như vậy. Đến bây giờ em chồng tôi vẫn chưa ra nói chuyện, ăn cơm cùng cả nhà. Là chị chồng, vừa giận nhưng cũng vừa thương em, tôi không biết mình nên an ủi, giải thích sao cho em hiểu về hành động của mình!

Khách đến nhà, em chồng chẳng buồn tiếp đãi mà chỉ chăm chăm nhìn lì xì, hành động sau đó khiến tôi xấu hổ

Khách đến nhà, em chồng chẳng buồn tiếp đãi mà chỉ chăm chăm nhìn lì xì, hành động sau đó khiến tôi xấu hổ

Năm nào cả nhà tôi cũng ăn Tết ở bên nhà chồng. Mặc dù nhà tôi cũng cách nhà bố mẹ chồng không xa mấy, nhưng truyền thống nhà chồng tôi là vậy, cứ đến cuối năm là con cái đều phải dọn áo quần về tề tựu bên bố mẹ suốt mấy ngày Tết.

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

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