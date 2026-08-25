Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Khoảng một tuần trước, bé được người nhà cho ăn cháo lươn đã gỡ xương nhưng còn sót. Sau ăn, bé ho sặc, tím tái, được vỗ lưng, dùng tay móc họng nhưng không lấy được dị vật. Bé được đưa đi khám và điều trị tại phòng khám tư song ho, khò khè ngày càng tăng, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Theo thông tin VNExpress , ngày 24/8, BS.CK1 Lại Lê Hưng, Khoa Hô hấp 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết bệnh viện nhận đề nghị hỗ trợ khẩn từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố về trường hợp bé trai có dị vật đường thở , suy hô hấp tiến triển, phải thở máy thông số cao.

"Chỉ cần thao tác mạnh tay, dị vật có thể làm rách đường thở, nhưng nếu không lấy hết, tình trạng viêm nhiễm và suy hô hấp của trẻ sẽ tiếp tục nặng hơn", bác sĩ nói.

Tại đây, bác sĩ đã nội soi nhưng không thể lấy hết dị vật. Bệnh viện Nhi đồng 2 cử êkíp nội soi hô hấp cùng thiết bị chuyên dụng sang hỗ trợ. Ca nội soi khó do đường thở của trẻ 7 tháng tuổi rất nhỏ, đang viêm nhiễm và nhiều dịch tiết, trong khi các mảnh xương sắc nhọn bám chặt nhiều vị trí trong phế quản.

Êkíp phải làm sạch đường thở, tìm từng mảnh xương rồi lần lượt gỡ ra. Một mảnh nằm ở nhánh phế quản bên phải, một ở bên trái, mảnh còn lại nằm sâu hơn. Dị vật nhỏ, sắc nhọn và bám chặt khiến bác sĩ phải kiểm soát từng thao tác để tránh làm xương vỡ hoặc đẩy sâu hơn.

Sau nội soi, cả ba mảnh xương lươn được lấy ra nguyên vẹn. Đường thở được làm sạch, tình trạng hô hấp của bé cải thiện, thông số máy thở được giảm. Bé tiếp tục được điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Theo báo Dân trí, BSCK2 Nguyễn Hoàng Phong, Trưởng khoa Hô hấp 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, dị vật đường thở, đặc biệt là các dị vật nhỏ, sắc nhọn như xương lươn, xương cá, vỏ tôm, là tình trạng cấp cứu cần được xử trí kịp thời.

Ê-kíp hai bệnh viện chuyên khoa nhi xử trí dị vật cho bé trai 7 tháng tuổi. Ảnh: Báo Dân trí.

Ở trẻ 7 tháng tuổi, khi mới bắt đầu ăn dặm, khả năng nhai, nuốt và các phản xạ bảo vệ đường thở chưa hoàn thiện, do đó nguy cơ hóc, sặc cao.

Bác sĩ Phong cho biết xương lươn có thể trở thành dị vật đường thở nguy hiểm do kích thước nhỏ, trơn và có các cạnh, gai sắc. Khi lọt vào đường thở, các đầu xương có thể cắm vào niêm mạc, gây tổn thương niêm mạc khí - phế quản.

Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, dị vật lưu lại trong đường thở có thể gây viêm nhiễm, hoại tử, áp xe phổi hoặc thủng đường thở, dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như viêm trung thất và đe dọa tính mạng.

Trẻ mới tập ăn dặm có nguy cơ hóc, sặc cao do phản xạ nhai nuốt và bảo vệ đường thở chưa hoàn thiện. Phụ huynh cần lọc kỹ xương, vỏ cứng và rây thức ăn trước khi cho trẻ ăn; với trẻ nhỏ nên băm, rây hoặc xay phù hợp.

Khi trẻ đột ngột ho sặc, tím tái hoặc khó thở sau ăn, cần đưa đến cơ sở y tế ngay. Không nên dùng tay móc họng vì có thể đẩy dị vật vào sâu hơn hoặc gây tổn thương đường thở.