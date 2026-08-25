Cao chưa đến 1m50, Cúc Tịnh Y vẫn khiến dân mạng trầm trồ vì đôi chân cực phẩm

Sao quốc tế 25/08/2026 12:21

Kể từ khi Thế Giới Vạn Hoa khai máy đến nay, Cúc Tịnh Y liên tục nhận được sự chú ý khi hàng loạt tạo hình của cô trên phim trường được hé lộ.

Kể từ khi Thế Giới Vạn Hoa khởi quay, Cúc Tịnh Y liên tục thu hút sự chú ý khi loạt tạo hình của cô trên phim trường được hé lộ. Đặc biệt, với nội dung cho phép nữ chính xuyên qua nhiều thế giới, nữ diễn viên có cơ hội thử sức với hàng loạt phong cách, từ cổ trang dịu dàng đến hiện đại cá tính.

Mới đây, Cúc Tịnh Y tiếp tục gây ấn tượng khi xuất hiện với tạo hình một quý cô thời thượng. Nữ diễn viên diện blazer đen có phần vai dựng phom mạnh mẽ, kết hợp áo đen bên trong và phụ kiện họa tiết caro đỏ - vàng được biến tấu thành khăn quàng cổ. Chân váy trắng ngắn xếp lớp tạo điểm nhấn, giúp tổng thể vừa sang trọng, cá tính nhưng vẫn giữ được nét nữ tính.

Cao chưa đến 1m50, Cúc Tịnh Y vẫn khiến dân mạng trầm trồ vì đôi chân cực phẩm - Ảnh 1

Mái tóc đen dài được tạo kiểu bồng bềnh càng tôn lên gương mặt nhỏ nhắn của Cúc Tịnh Y. Làn da trắng, đường nét thanh tú cùng lớp trang điểm sắc sảo giúp cô mang đến hình ảnh vừa lạnh lùng vừa quyến rũ. Thần thái tự tin cũng khiến nữ diễn viên được nhận xét giống một nhân vật bước ra từ truyện tranh.

Bên cạnh gương mặt nổi bật, vóc dáng của Cúc Tịnh Y cũng nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận. Dù sở hữu chiều cao khá khiêm tốn, nữ diễn viên vẫn tạo cảm giác cân đối nhờ đôi chân thon gọn. Việc kết hợp chân váy ngắn cùng giày cao gót càng giúp tỷ lệ cơ thể của cô trông nổi bật hơn.

Điểm đáng chú ý là Cúc Tịnh Y có khả năng biến hóa khá linh hoạt. Nếu những tạo hình cổ trang thường làm nổi bật vẻ đẹp mong manh, trong trẻo, thì phong cách hiện đại lại giúp cô thể hiện khí chất sắc sảo và trưởng thành hơn.

Cao chưa đến 1m50, Cúc Tịnh Y vẫn khiến dân mạng trầm trồ vì đôi chân cực phẩm - Ảnh 2Cao chưa đến 1m50, Cúc Tịnh Y vẫn khiến dân mạng trầm trồ vì đôi chân cực phẩm - Ảnh 3

Thế Giới Vạn Hoa được chuyển thể từ bộ truyện tranh Vạn Tra Triều Hoàng của tác giả Thời Đại Mạn Vương. Trong phim, Cúc Tịnh Y đảm nhận vai Tô Lục Hạ, người thực hiện nhiệm vụ của hệ thống Vạn Hoa.

Tô Lục Hạ sẽ xuyên qua nhiều thế giới, đối đầu với những nhân vật độc ác, đồng thời giúp các nữ phụ vốn có số phận bi kịch thay đổi cuộc đời và tìm được kết thúc tốt đẹp hơn. Vì vậy, nhân vật đòi hỏi Cúc Tịnh Y phải liên tục thay đổi hình tượng qua từng bối cảnh.

Với loạt tạo hình đa dạng được hé lộ, Thế Giới Vạn Hoa đang dần nhận được sự quan tâm trước ngày phát sóng. Trong đó, màn biến hóa của Cúc Tịnh Y được kỳ vọng sẽ là một trong những điểm thu hút lớn của tác phẩm.

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