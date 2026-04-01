'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y bị công ty cũ tố cáo trốn thuế

Sao quốc tế 01/04/2026 09:00

Shanghai Siba Culture Media đã gửi đơn tố cáo Cúc Tịnh Y (32 tuổi) liên quan nghi vấn kê khai thu nhập không đầy đủ. Vụ việc hiện đã được cơ quan thuế Thượng Hải tiếp nhận xử lý.

Ngày 31/3, thông tin Cúc Tịnh Y bị tố cáo trốn thuế bất ngờ bùng nổ trên Weibo, đẩy cuộc tranh chấp hợp đồng kéo dài với công ty quản lý cũ Siba Media trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Một đơn tố cáo gửi vào ngày 30-3 cáo buộc Cúc Tịnh Y có hành vi kê khai thiếu thu nhập trong năm 2024. Cụ thể, nữ nghệ sĩ được cho là chỉ khai báo khoảng 11 triệu nhân dân tệ, trong khi thu nhập thực tế từ hoạt động phim ảnh và thương mại được ước tính vượt 50 triệu nhân dân tệ. Tỉ lệ chênh lệch bị cho là lên tới hơn 85%.

Bên cạnh đó, người tố cáo còn cung cấp bảng kê khai thu nhập cùng danh sách các khoản chưa được báo cáo như bằng chứng. Sau đó, cơ quan thuế tại Thượng Hải xác nhận tiếp nhận tố cáo và bắt đầu quy trình kiểm tra.

Đây được xem là diễn biến đáng chú ý trong mâu thuẫn giữa Cúc Tịnh Y và Siba Media vốn kéo dài khoảng 22 tháng. Trước đó, hai bên chủ yếu tranh chấp về hiệu lực hợp đồng quản lý và các điều khoản liên quan.

Theo phía Siba Media, hợp đồng nghệ sĩ ký năm 2013 đã được gia hạn đến năm 2033 thông qua một thỏa thuận bổ sung vào năm 2018. Công ty cho biết trong 10 năm đã thanh toán tổng cộng khoảng 139 triệu nhân dân tệ cho nữ diễn viên, đồng thời cung cấp nhiều phúc lợi như nhà ở và phương tiện đi lại.

Ngược lại, phía Cúc Tịnh Y khẳng định hợp đồng gốc đã hết hạn vào tháng 6-2024, phủ nhận tính xác thực của thỏa thuận bổ sung năm 2018, cho rằng chữ ký trong văn bản này bị giả mạo. 

Tòa án trước đó đã hai lần tiến hành giám định chữ viết nhưng đều không đưa ra được kết luận xác nhận chữ ký thuộc về nữ nghệ sĩ.

Song song với tranh cãi về thời hạn hợp đồng, vấn đề phân chia thu nhập cũng là điểm đáng chú ý. Phía Cúc Tịnh Y cáo buộc công ty áp dụng "hợp đồng kép" để kiểm soát dòng tiền, khiến tỉ lệ thu nhập thực nhận chỉ ở mức 15-20% và có tình trạng chậm thanh toán. 

 

Phía Siba Media đáp lại rằng đã thanh toán đầy đủ, đồng thời nhấn mạnh mỗi tháng trả cố định 250.000 nhân dân tệ tiền lương cho Cúc Tịnh Y, và chỉ trích cô là "vô ơn".

Tranh chấp này còn ảnh hưởng đến các phim mà Cúc Tịnh Y tham gia. Bộ phim Nguyệt lân kỳ ký quay trong thời gian tranh chấp hợp đồng, Siba Media lấy lý do "quyền quản lý độc quyền chưa chấm dứt" để khiếu nại rằng bộ phim "vi phạm nghiêm trọng", dẫn đến việc phim nhiều lần lên lịch rồi lại bị rút.

Trong tuyên bố ngày 26-3, Siba Media trực tiếp nêu tên bộ phim này bị tạm dừng phát sóng do "vi phạm và tranh chấp", gần như chấm dứt khả năng lên sóng trong thời gian tới.

Ngoài Nguyệt lân ỷ kỷ, Cúc Tịnh Y còn tới 3 dự án khác đã quay xong là Lai chiến, Thiên hương và Vạn hoa thế giới. Phim của nữ diễn viên xếp chồng trong kho khiến các nhà đầu tư lo lắng vì khả năng thu hồi vốn chậm. Đồng thời, không ai dám mời Cúc Tịnh Y đóng phim vì sợ tình trạng này sẽ còn kéo dài.

