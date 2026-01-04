'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y lộ tin hẹn hò với sao nam kém tuổi?

Mới đây, phóng viên ảnh Dương Dương tiết lộ thông tin Cúc Tịnh Y và Hoàng Minh Hạo từng hẹn hò. Đáng nói, thời điểm yêu đàn chị, Hoàng Minh Hạo chưa thành niên. Khi bạn gái bận quay phim ở Hoành Điếm, Hoàng Minh Hạo giúp cô chuẩn bị tiệc sinh nhật. Tuy nhiên, ngay sau đó, cả 2 ngôi sao lên tiếng phủ nhận. Cùng ngày, nam ca sĩ sinh năm 2002 còn vướng tin từng có quan hệ với hot girl Iamroosie (tên thật Tư Hiểu Địch). Phía nam ca sĩ cũng cho biết thông tin này là sai sự thật.

Theo Mirror Media, Cúc Tịnh Y được mệnh danh “mỹ nữ 4.000 có một” kể từ khi ra mắt với nhóm SNH48. Sau đó, sự nghiệp của cô tiếp tục thăng hoa với vai trò diễn viên. Cô tham gia nhiều phim như Vân Tịch truyện, Hoa nhung, Mô Nam Chi…

Thời gian qua, nữ diễn viên vướng tranh chấp pháp lý với công ty quản lý cũ là Tập đoàn Truyền thông Văn hóa Thượng Hải Siba (Siba Media). Cúc Tịnh Y sinh năm 1994, chính thức bước chân vào ngành giải trí năm 2013 thông qua nhóm nhạc SNH48 do Siba Media thành lập. Tới tháng 6/2024, nữ ca sĩ rời công ty. Kể từ đó, 2 bên liên tục xảy ra tranh chấp.

Nữ diễn viên cáo buộc công ty cũ đã ký "hợp đồng kép" để che giấu thu nhập thực sự và chiếm đoạt phần hoa hồng hợp pháp của cô trong thời gian dài. Ngôi sao sinh năm 1994 còn cáo buộc công ty giả mạo chữ ký để ký hợp đồng bổ sung kéo dài tới 20 năm, tức đến năm 2033.

Ngược lại, Siba Media phản bác Cúc Tịnh Y liên tục phớt lờ sự thật, bịa đặt thông tin sai lệch, thậm chí sử dụng các phương tiện bất hợp pháp, như bắt nạt trực tuyến để gây hại cho công ty.

Siba Media khẳng định từ khi thành lập studio riêng cho nữ diễn viên vào năm 2017, họ đã đầu tư 160 triệu NDT để lên kế hoạch cho sự nghiệp diễn xuất của cô, thậm chí sản xuất bộ phim cổ trang Vân Tịch truyện, đồng thời tự gánh chịu 100% rủi ro.

Công ty cũng tuyên bố tính đến tháng 5/2024, họ đã thanh toán cho diễn viên 32 tuổi tổng cộng 139 triệu NDT trước thuế. Siba Media nhấn mạnh tất cả khoản thanh toán đều có biên lai do nữ diễn viên ký.