Đà Nẵng: Lật ghe chở 7 người đi làm rẫy, 1 người không qua khỏi

Chiếc ghe chở 7 người vượt sông Nước Xa (Đà Nẵng) để đi làm rẫy thì không may bị lật khiến tất cả rơi xuống sông và 1 người không qua khỏi.

Theo thông tin báo Tiền Phong, chiều 4/1, lãnh đạo UBND xã Nam Trà My (TP. Đà Nẵng) cho biết địa bàn xảy ra vụ lật ghe chở 7 người khiến một người bị đuối nước tử vong. Hiện, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã tìm được thi thể nạn nhân.

Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi các nạn nhân bị nạn và hỗ trợ gia đình nạn nhân xấu số lo hậu sự.

Khoảng 7h cùng ngày, anh H.V.Đ (30 tuổi, trú thôn 4, xã Nam Trà My, TP. Đà Nẵng) cùng 6 người khác đi làm rẫy. Khi nhóm người dùng ghe để di chuyển qua sông Nước Xa thì không may bị lật khiến cả 7 người đều rơi xuống sông.

Anh Trần Cao Hiêm (32 tuổi, xã Nam Trà My) trực tiếp chứng kiến và tham gia cứu các nạn nhân cho biết sự việc khoảng hơn 7h sáng nay, khi đi ngang qua sông Nước Xa để đi làm thì thấy nhiều người chới với giữa sông. Anh lập tức nhảy xuống sông và cứu được khoảng 3-4 người, và ném dây để kéo những người bị nạn lên bờ.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Nhận tin báo, chính quyền xã cùng người dân địa phương có mặt tại hiện trường, triển khai công tác ứng cứu người gặp nạn.

Trong số các nạn nhân, có 6 người được cứu, còn anh H.V.Đ mất tích. Đến khoảng 9h cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy và bàn giao cho gia đình.

Theo thông tin VTC News, cách đây gần 2 tháng, UBND xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi, đề xuất khen thưởng cho ông Nguyễn Thành Vương và Nguyễn Sắt vì có hành động dũng cảm cứu người gặp nạn.

Theo UBND xã An Phú, ngày 11/11, trong lúc đánh bắt cá gần khu vực Cửa Lở, xã An Phú, hai vợ chồng ông Phạm Hùng và bà Đỗ Thị Hà không may bị sóng lớn đánh chìm ghe.

Nhận tin báo, ông Nguyễn Thành Vương - Trưởng thôn Tân Thạnh, đã lao xuống dòng nước xoáy để cứu người. Tuy nhiên, do dòng nước chảy mạnh, ông không thể đưa được các nạn nhân vào bờ.

Đúng lúc này, ông Nguyễn Sắt, người cùng thôn, đã dùng phao bơi ra hỗ trợ. Nhờ sự phối hợp kịp thời và tinh thần dũng cảm của hai ông cùng người dân tại hiện trường, hai vợ chồng gặp nạn được đưa vào bờ an toàn.

Đã tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích sau vụ lật ghe do gặp sóng to ở Huế Do khu vực này nước ngập sâu, chảy xiết và có sóng to nên chiếc ghe bất ngờ bị lật. Anh Q. và anh M. may mắn bơi được vào bờ an toàn, riêng anh T. bị nước cuốn trôi và mất tích.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/a-nang-lat-ghe-cho-7-nguoi-i-lam-ray-1-nguoi-khong-qua-khoi-750121.html