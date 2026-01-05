Đà Nẵng: Lật ghe chở 7 người đi làm rẫy, 1 người không qua khỏi

Đời sống 05/01/2026 09:04

Chiếc ghe chở 7 người vượt sông Nước Xa (Đà Nẵng) để đi làm rẫy thì không may bị lật khiến tất cả rơi xuống sông và 1 người không qua khỏi.

Theo thông tin báo Tiền Phong, chiều 4/1, lãnh đạo UBND xã Nam Trà My (TP. Đà Nẵng) cho biết địa bàn xảy ra vụ lật ghe chở 7 người khiến một người bị đuối nước tử vong. Hiện, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã tìm được thi thể nạn nhân.

Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi các nạn nhân bị nạn và hỗ trợ gia đình nạn nhân xấu số lo hậu sự.

Khoảng 7h cùng ngày, anh H.V.Đ (30 tuổi, trú thôn 4, xã Nam Trà My, TP. Đà Nẵng) cùng 6 người khác đi làm rẫy. Khi nhóm người dùng ghe để di chuyển qua sông Nước Xa thì không may bị lật khiến cả 7 người đều rơi xuống sông.

Anh Trần Cao Hiêm (32 tuổi, xã Nam Trà My) trực tiếp chứng kiến và tham gia cứu các nạn nhân cho biết sự việc khoảng hơn 7h sáng nay, khi đi ngang qua sông Nước Xa để đi làm thì thấy nhiều người chới với giữa sông. Anh lập tức nhảy xuống sông và cứu được khoảng 3-4 người, và ném dây để kéo những người bị nạn lên bờ.

Đà Nẵng: Lật ghe chở 7 người đi làm rẫy, 1 người không qua khỏi - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Nhận tin báo, chính quyền xã cùng người dân địa phương có mặt tại hiện trường, triển khai công tác ứng cứu người gặp nạn.

Trong số các nạn nhân, có 6 người được cứu, còn anh H.V.Đ mất tích. Đến khoảng 9h cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy và bàn giao cho gia đình.

