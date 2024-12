Ngày 16/12, chính quyền xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai mẹ con bị lật ghe chết đuối trên sông Đầm sáng cùng ngày.

Theo thông tin từ báo Dân trí, trưa ngày 16/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Quốc Sử - Chủ tịch UBND xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - cho biết, vụ tai nạn thương tâm xảy ra rạng sáng cùng ngày.

Lãnh đạo xã Tam Thăng cho biết, khoảng 3h30 cùng ngày, bà Châu Thị H. (SN 1969) và con trai tên Võ Văn D. (SN 1990), cùng ở thôn Vĩnh Bình, xã Tam Thăng, chèo ghe đi thả lưới bắt cá trên sông Đầm, đoạn qua xã Tam Thăng.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân - Ảnh: Báo Dân trí

Trong lúc thả lưới bắt cá, do gió to và sóng lớn, cả 2 mẹ con lật ghe rơi xuống sông Đầm mất tích. Khoảng 8h cùng ngày, do không thấy người thân về nên gia đình tìm kiếm và báo cơ quan chức năng.

Đến khoảng 10h cùng ngày, chính quyền xã Tam Thăng cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm và phát hiện chiếc ghe bị lật úp, nổi trên sông Đầm.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể các nạn nhân bị lật ghe chết đuối trên sông Đầm - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Đưa thi thể nạn nhân chết đuối về nhà - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tiếp nhận tin báo, chính quyền xã Tam Thăng cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm trên sông Đầm thì phát hiện chiếc ghe bị lật úp nổi trên sông, không thấy hai mẹ con bà H. đâu.

Qua quá trình tìm kiếm lực lượng chức năng đã vớt được thi thể của cả hai đưa lên bờ, bàn giao cho gia đình mai táng.

Cơ quan chức năng cũng nhận định trong lúc thả lưới bắt cá không may bị lật ghe khiến hai mẹ con rơi xuống sông chết đuối.

Chính quyền xã và thành phố đã cử người đến động viên, chia buồn và hỗ trợ gia đình mai táng cho các nạn nhân.

Bàng hoàng nam tài xế bị đánh liên tiếp vào mặt, em bé khóc dữ dội trên xe tải ở Bình Phước Tình huống giao thông từ camera hành trình của một chiếc xe tải ghi lại vừa lan truyền trên các hội nhóm về giao thông trên mạng xã hội mới đây khiến nhiều người không khỏi bức xúc về hành vi của một nhóm người đi đường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xot-xa-2-me-con-tu-vong-sau-khi-lat-ghe-tren-song-am-luc-rang-sang-713477.html