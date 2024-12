Không dừng lại ở đó, người đàn ông này còn leo lên cabin xe tải để tiếp tục tấn công tài xế. Người phụ nữ ôm cháu nhỏ đã cố gắng can ngăn nhưng bất thành.

Khi di chuyển trên đường ĐT741, xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài (Bình Phước), anh C. nhận thấy xe bán tải phía trước có dấu hiệu lạng lách nên đã vượt lên trước. Khi dừng đèn đỏ, xe bán tải dừng lại bên trái xe anh C.. Người đàn ông trên xe bán tải đã bước xuống, chửi bới và thách thức anh C. trước khi ra tay đánh đập.

"Tôi vẫn còn hoảng sợ và đang bị bầm tím, đau ở nhiều chỗ nhưng do công việc bận nên chưa đi bệnh viện để thăm khám và chưa trình báo vụ việc lên công an. Tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm xử lý đối tượng để bảo vệ những tài xế khác", anh C. chia sẻ.

Xe tải ghi lại cảnh tài xế xe bán tải chặn đường hành hung lái xe - Ảnh: Báo Tiền Phong

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông phụ trách tuyến đường ĐT741, cho biết, đơn vị đã xem được đoạn video trên và đang tiến hành rà soát, xác minh đối với nhóm người trên xe bán tải. Sau khi xác minh, đội sẽ mời hai bên lên làm việc.