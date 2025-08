Nóng: Danh tính 3 đối tượng sản xuất, buôn bán 185.000 cuốn sách giáo khoa giả ở Hà Nội, Bắc Ninh

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh tại Bắc Ninh và TP Hà Nội.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 6/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị vừa phối hợp Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán và lưu hành sách giáo khoa giả quy mô lớn, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Theo cơ quan chức năng, từ ngày 29/7 đến 3/8, Công an tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị của Bộ Công an tiến hành khám xét khẩn cấp 8 địa điểm, triệu tập làm việc với 12 người liên quan tại Bắc Ninh và một số tỉnh, thành phố lân cận...

Qua khám xét xưởng in, kho chứa, các cửa hàng sách, công an phát hiện và thu giữ khoảng 2.300 thùng carton chứa hơn 185.000 bản sách giáo khoa tiếng Anh giả, trị giá hơn 8 tỷ đồng.

Lực lượng công an cũng thu giữ 27 bản kẽm dùng để in sách giả, một máy in màu, 2 ô tô tải và nhiều vật liệu, thiết bị phục vụ sản xuất, vận chuyển sách giả. Tổng giá trị tang vật bị niêm phong phục vụ điều tra ước tính khoảng 15 tỷ đồng.

Cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra tang vật vụ án - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, kết quả điều tra ban đầu xác định, Ngô Thị Phương Lan (49 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội), Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Công nghệ in miền Bắc, là đối tượng chủ mưu, tổ chức in ấn lượng sách giáo khoa giả.

Số sách này được phân phối cho Nguyễn Thị Tuyến (36 tuổi), chủ nhà sách Hằng Thắng, và Tạ Ngọc Long (27 tuổi), chủ nhà sách Phú Thịnh (đều trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh). Sau đó, các đối tượng tiếp tục tiêu thụ sách giả đến nhiều đại lý, trường học trên địa bàn Bắc Ninh và Hà Nội.

Ngày 5/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Thị Phương Lan, Nguyễn Thị Tuyến và Tạ Ngọc Long.

