Như VietNamNet đã đưa tin, ngày 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Quyên (39 tuổi, trú phường Cẩm Thành, TP Quảng Ngãi) để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra, sáng 16/7, chị B.T.M.P đưa con trai là cháu L.A.K. (SN 2024) đến gửi tại cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý do bà Nguyễn Thị Quyên trực tiếp trông giữ.

Sau bữa ăn sáng, cháu K. quấy khóc, không chịu ngủ. Trong lúc mất bình tĩnh, bà Quyên đã bế cháu ném xuống tấm nệm đặt trong phòng.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Quyên (39 tuổi, trú phường Cẩm Thành, TP Quảng Ngãi). Ảnh: Báo Dân Trí.

Thấy cháu K. tiếp tục bò gần cửa và khóc lớn, bảo mẫu này tiếp tục bế lên và ném cháu lần thứ hai, khiến phần đầu của nạn nhân đập mạnh xuống nền gạch cứng.

Ngay sau đó, cháu xuất hiện các biểu hiện nôn ói, co giật, tím tái. Bà Quyên cùng người nhà đưa bé đến Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi cấp cứu.

Khi gia đình K. dò hỏi nguyên nhân, bà Quyên nói dối cháu đang ăn thì bị ngã, đầu đập xuống nền nhà. Gia đình yêu cầu bà Quyên cho xem hình ảnh từ camera nhưng người này tìm nhiều lý do để từ chối. Cảm thấy bất thường, gia đình K. trình báo công an. Qua điều tra, công an xác định bà Quyên đã có hành vi bạo hành khiến cháu K. chấn thương sọ não.