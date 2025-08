Chiều 6/8, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy làm một phụ nữ tử vong ở ngã 6 An Phú.

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 6/8, Công an TP HCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy làm một phụ nữ tử vong ở ngã 6 An Phú.

Cụ thể, hơn 13 giờ cùng ngày, nam tài xế lái ô tô tải biển số 61E-038... trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, theo hướng từ An Phú đi Tân Vạn.

Khi đến điểm giao với đường ĐT 743, ngã 6 An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ (nay là phường Thuận An, TP HCM), tài xế đánh lái cho xe rẽ phải.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, trong lúc xe ôm cua đã xảy ra va chạm với xe máy biển số 61AA- 566... do bà N.T.H. (61 tuổi, ngụ phường Dĩ An) lái cùng chiều phía trước. Vụ va chạm làm bà H. ngã xuống đường và bị bánh xe tải cán tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an TP HCM đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, bà H. lái xe máy đi thăm con trai vi phạm pháp luật đang bị tạm giam ở Phú Giáo. Trong lúc chạy xe về gần đến nhà thì bà H. gặp tai nạn.

