Ngày 15/12, Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) cho biết, đơn vị đang điều tra về nguyên nhân cái chết của cô gái trẻ tử vong ở một phòng trọ trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 8h45 ngày 14/12, Công an xã Phúc Điền (huyện Cẩm Giàng) nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một cô gái tử vong ở một khu nhà trọ thôn Mậu Tài (xã Phúc Điền).

Cơ quan công an xác định, đây là chị Vừ Thị C., sinh ngày 30/6/2005, ở xã Mường Bú, Mường La (Sơn La). Khi được phát hiện, chị C. đã tử vong trong tư thế treo cổ tại lan can gác xép phòng trọ của anh Sùng A S., sinh năm 2004 ở Nặm Păm, Mường La (Sơn La).

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Hải Dương

Theo thông tin từ báo Hải Dương, khi được phát hiện, chị C. mặc áo khoác đen, quần bò, chân vẫn đi dép. Được biết, chị C. đang là công nhân.

Vụ việc đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng tiếp nhận điều tra.

Xã Phúc Điền vừa sáp nhập từ 2 xã Cẩm Điền và Cẩm Phúc. Đây là địa bàn có rất đông công nhân từ các nơi về thuê trọ làm việc trong các khu công nghiệp.

