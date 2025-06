Chuyến bay AI315 từ Hong Kong (Trung Quốc) đến Delhi (Ấn Độ) của Air India hôm 16/6 bất ngờ phải quay trở lại giữa không trung do phi công báo cáo nghi ngờ trục trặc kỹ thuật. Chiếc Boeing 787-8 Dreamliner thực hiện theo giao thức an toàn tiêu chuẩn và cuối cùng hạ cánh an toàn ở Hong Kong.