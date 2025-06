Thêm máy bay của India Air gặp sự cố kỹ thuật trên không sau thảm kịch ở Ấn Độ

Chuyến bay AI315 từ Hong Kong (Trung Quốc) đến Delhi (Ấn Độ) của Air India hôm 16/6 bất ngờ phải quay trở lại giữa không trung do phi công báo cáo nghi ngờ trục trặc kỹ thuật. Chiếc Boeing 787-8 Dreamliner thực hiện theo giao thức an toàn tiêu chuẩn và cuối cùng hạ cánh an toàn ở Hong Kong.

Theo thông tin từ VTC News, dẫn tin từ India Today, huyến bay AI315 từ Hong Kong (Trung Quốc) đến Delhi (Ấn Độ) của Air India hôm 16/6 bất ngờ phải quay trở lại giữa không trung do phi công báo cáo nghi ngờ trục trặc kỹ thuật. Chiếc Boeing 787-8 Dreamliner thực hiện theo giao thức an toàn tiêu chuẩn và cuối cùng hạ cánh an toàn ở Hong Kong. Theo truyền thông Ấn Độ, chi tiết về lỗi kỹ thuật nghi ngờ vẫn chưa được xác nhận chính thức. Cũng chưa có báo cáo nào về thương tích. Tất cả hành khách và thành viên phi hành đoàn được sơ tán an toàn khỏi máy bay bị ảnh hưởng. Dữ liệu từ công cụ theo dõi trực tuyến Flightradar24 cho thấy máy bay này quay trở lại sân bay Hong Kong trong vòng 90 phút sau khi cất cánh. Air India vẫn chưa đưa ra tuyên bố công khai nào về bản chất của sự cố kỹ thuật hay việc sắp xếp lại chuyến bay. Sự kiện này diễn ra chỉ vài ngày sau vụ tai nạn thảm khốc của một chiếc Boeing 787-8 Dreamliner khác của Air India tại Ahmedabad. Chuyến bay Air India đến Delhi phải quay lại Hong Kong sau khi nghi ngờ có trục trặc kỹ thuật Theo thông tin từ báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam, chiếc máy bay đang trên đường từ Ahmedabad đến London đã gặp nạn ngay sau khi cất cánh, đâm vào ký túc xá bác sỹ của Trường Y BJ Medical College. Trong số 242 người trên máy bay, bao gồm 230 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn, chỉ có một người sống sót là ông Vishwashkumar Ramesh, công dân Anh gốc Ấn./ Lễ tang các nạn nhân trong thảm kịch rơi máy bay ở Ấn Độ: Người thân không thể nhìn lần cuối do thi thể biến dạng nghiêm trọng Liên quan đến thảm kịch chiếc Boeing 787-8 Dreamliner của hãng Air India chở 242 hành khách và phi hành đoàn đã rơi chỉ vài phút sau khi cất cánh từ Ahmedabad (Ấn Độ) vào chiều ngày 12/6. Thảm kịch khiến toàn bộ người trên máy bay thiệt mạng, chỉ có duy nhất một nạn nhân còn sống sót. Không chỉ vậy, ít nhất 38 người dân dưới mặt đất cũng không qua khỏi.