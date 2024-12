Theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh 17 tuổi bị bố và chú ruột hành hung dã man tại nhà của ông bà ngoại. Nữ sinh bị đánh là M.T.M.A. (ở phường An Lạc, TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

Trong đoạn clip do camera an ninh ghi lại, vào khoảng 18 giờ ngày 9/12, khi nữ sinh này đang ở trong nhà ông bà ngoại thì có 3 người đàn ông đi xe máy đến đỗ ở sân. Sau đó 3 người đàn ông vào trong nhà, 1 người trong số này túm tóc M.A. lôi ra ngoài sân. Tại đây, 2 người liên tục đấm đá nữ sinh rất dã man. Khi ông bà của nữ sinh can ngăn thì nhóm người này chỉ tay vào mặt ông bà và nói gì đó.