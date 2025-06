Nam sinh viên bị 'khoắng sạch' hơn 7 tỷ đồng sau khi nghe điện thoại

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 27/6, Công an TP Hà Nội cho biết đang điều tra làm rõ vụ lừa đảo trên không gian mạng số tiền lên tới hơn 7 tỷ đồng với thủ đoạn hết sức tinh vi.

Cụ thể, ngày 24/6, C. (SN 2004, trú tại Hà Nội) hiện là sinh viên đại học trên địa bàn thành phố, nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an thông báo có liên quan đến một vụ án rửa tiền do Công an TP Hải Phòng thụ lý.