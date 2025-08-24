Trúng quả trời cho, 3 con giáp gặp hỷ sự liên miên trong 2 ngày đầu tuần (thứ 2, thứ 3), hầu bao đầy ắp, làm đâu thắng đó, công danh sáng rực

Tâm linh - Tử vi 24/08/2025 14:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp gặp hỷ sự liên miên trong 2 ngày đầu tuần (thứ 2, thứ 3), hầu bao đầy ắp, làm đâu thắng đó, công danh sáng rực nhé!

Con giáp tuổi Mão 

Trong 2 ngày đầu tuần (thứ 2, thứ 3), Thiên ấn chiếu mệnh giúp cho áp lực công việc của người tuổi Mão dần được giảm bớt, mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ. Hơn nữa, bạn sẽ tích cực tham gia các hoạt động xã hội, có thể được những thông tin hữu ích cho công việc hiện tại nhưng phải chắt lọc kỹ, không phải ai cũng là người đáng tin.

Trúng quả trời cho, 3 con giáp gặp hỷ sự liên miên trong 2 ngày đầu tuần (thứ 2, thứ 3), hầu bao đầy ắp, làm đâu thắng đó, công danh sáng rực - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về chuyện tình cảm, con giáp nhạy cảm này thường thiếu quyết đoán và không thể đưa ra quyết định. Ban ngày càng do dự hơn khi phải lựa chọn giữa hai phương án, sợ rằng mình sẽ chọn sai và hối hận về sau khiến đối phương nổi giận.

Con giáp tuổi Sửu 

Trong 2 ngày đầu tuần (thứ 2, thứ 3), tuổi Sửu có Thiên Ấn làm cứu tinh nên những bạn làm quản lý, đứng đầu một tổ chức, doanh nghiệp hoặc tự làm chủ công việc thì sẽ đón nhận tin vui, có tiếng nói trong cơ quan. Tuy nhiên đừng cậy mình nắm quyền mà kiêu ngạo kẻo mất lộc. 

Trúng quả trời cho, 3 con giáp gặp hỷ sự liên miên trong 2 ngày đầu tuần (thứ 2, thứ 3), hầu bao đầy ắp, làm đâu thắng đó, công danh sáng rực - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Mặt tiền bạc dồi dào nhờ Tam Hợp cục nâng đỡ. Sửu đón nhận quý nhân phương xa mang đến nhiều lộc lá trong thời điểm này. Những người ngoại giao tốt, giỏi ăn nói cũng tự đem lộc về cho mình chứ không cần dựa vào ai.

Con giáp tuổi Thân 

Trong 2 ngày đầu tuần (thứ 2, thứ 3), Thiên Tài là dấu hiệu tốt và đáng mừng mà tuổi Thân mong chờ nhất thời gian này. Với nỗ lực trong thời gian qua, bạn đã có nguồn tài chính ổn định, thu nhập khá cao, chi tiêu ít ỏi.

Trúng quả trời cho, 3 con giáp gặp hỷ sự liên miên trong 2 ngày đầu tuần (thứ 2, thứ 3), hầu bao đầy ắp, làm đâu thắng đó, công danh sáng rực - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tinh thần lạc quan rất quan trọng, nó giúp gia tăng hệ miễn dịch và làm bạn khỏe mạnh hơn. Vì thế, dù đối mặt với tình trạng sức khỏe nào thì bạn cũng hãy đừng quên tìm niềm vui trong cuộc sống của mình mỗi ngày nhé.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trong vòng 3 tháng tiếp theo, 3 con giáp đánh bay vận xui, may mắn bám gót, rộng đường làm giàu, hỷ tín ngập nhà, tiền tài Phú Quý vây quanh

Trong vòng 3 tháng tiếp theo, 3 con giáp đánh bay vận xui, may mắn bám gót, rộng đường làm giàu, hỷ tín ngập nhà, tiền tài Phú Quý vây quanh

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp đánh bay vận xui, may mắn bám gót, rộng đường làm giàu, hỷ tín ngập nhà, tiền tài Phú Quý vây quanh trong vòng 3 tháng tiếp theo nhé!

