Trong vòng 3 tháng tiếp theo, Chính quan còn giúp Hợi ghi điểm trong mắt khách hàng, đối tác làm ăn, có cơ hội kiếm được mối làm ăn ngon, gặp được quý nhân khai sáng con đường mới cho mình. Bản mệnh được thần Tài độ nên dễ trúng thưởng hoặc có tiền công khá nhanh, có thể thử vận may bằng cách mua vé số hoặc đòi nợ lương.

Nhờ sự giới thiệu của một người quyền quý, bạn sẽ kết bạn với những người có tầm ảnh hưởng, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc đầu tư và kinh doanh của bạn. Bạn có thể trích một khoản tiền nhỏ để tự thưởng cho bản thân sau những ngày miệt mài cố gắng.

Trong vòng 3 tháng tiếp theo, con giáp tuổi Mão gặp Thiên Tài chiếu mệnh nên đi làm hay có lộc lá bất ngờ, nhất là mấy bạn có nghề tay trái hoặc đi làm thêm. Sáng dậy thì tinh thần uể oải không muốn đi làm nhưng đừng xin nghỉ nhé, nếu nghỉ là mất phần may mắn rồi.

Vận tình duyên của tuổi này vô cùng rực rỡ khi gặp cục diện Mộc Hỏa tương sinh. Bạn đang trong mối quan hệ tuyệt vời và ngọt ngào, nên bàn đến chuyện cưới hỏi trong năm nay. Những người đang cầu con cái, cầu mẹ tròn con vuông hôm nay sẽ được như ý muốn.

Con giáp tuổi Dậu

Trong vòng 3 tháng tiếp theo, tuổi Dậu được Tam hội nâng đỡ nên được sống với tinh thần đầy lạc quan, chủ động. Chính điều này sẽ giúp bạn có thêm cơ hội gặp gỡ, kết giao với mọi người và thu hút họ đến với bạn một cách tự nhiên.

Người tuổi Dậu may mắn có những chỉ dẫn hợp lý để cải thiện tài chính của mình trong thời gian Chính Tài ghé thăm như thế này. Nhất là những ai biết dành dụm thì còn mua được cả nhà và xe bất chấp tình hình khó khăn kinh tế đang diễn ra.

