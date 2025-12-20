3 con giáp thiện lương 'dang tay' nhận phúc lộc 'như thác đổ', ôm khối tài sản khủng, tiền tiêu phủ phê sau ngày 20/12/2025

Tâm linh - Tử vi 20/12/2025 09:30

3 con giáp thiện lương 'dang tay' nhận phúc lộc 'như thác đổ', ôm khối tài sản khủng, tiền tiêu phủ phê

Tuổi Dần

Đây sẽ là giai đoạn hoàng kim mà con giáp may mắn này cần phải lưu ý để nắm bắt cơ hội tốt. Bạn đều có cơ hội xây dựng sự nghiệp thăng hoa, kéo theo tài vận dồi dào. Người tuổi Dần vốn rất may mắn, nên nếu biết tận dụng cơ hội thì sẽ giàu có không ai sánh bằng. Bạn cũng vốn hiền lành, nhân hậu, họ sống dĩ hòa vi quý và luôn có quý nhân bên cạnh phù trợ. Đây cũng là con giáp được hưởng nhiều phước lành trời ban.

Với chuyện tình cảm nói riêng, Sao Thủy hiện tại đang tạo kết nối thuận lợi, thúc đẩy Sao Kim - hành tinh đại diện cho tình yêu và sự lãng mạn đang ở con giáp này, tác động mạnh mẽ lên đời sống tình cảm. Đặc biệt là cơ hội tìm được một nửa của bạn đang đến trong thời gian này.

3 con giáp thiện lương 'dang tay' nhận phúc lộc 'như thác đổ', ôm khối tài sản khủng, tiền tiêu phủ phê sau ngày 20/12/2025 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Không chỉ thu nhập của con giáp tuổi Sửu tăng lên đáng kể mà tài vận cũng luôn có chuyển biến tốt Bên cạnh đó, con giáp này thường nhận được những bất ngờ vui vẻ, hoàn thiện cuộc sống hạnh phúc của mình. Thời gian này, vận may liên tiếp đến với con giáp này. Đắc biệt, bạn cũng sẽ thu về nhiều tài lộc, rủng rỉnh ngân khố, vận khí của Sửu sẽ ngày càng vượng, có thể nói là phúc từ trên trời rơi xuống. Sửu sẽ có cơ hội làm giàu và có thể giàu lên trong một sớm một chiều.

Vận trình tình cảm ngọt ngào. Mọi mâu thuẫn trước đó đều được bạn và người tuổi này hóa giải nhanh chóng. Người độc thân cuối cùng cũng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. 

3 con giáp thiện lương 'dang tay' nhận phúc lộc 'như thác đổ', ôm khối tài sản khủng, tiền tiêu phủ phê sau ngày 20/12/2025 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi được dự báo sẽ có cơ hội phát huy hết thế mạnh của mình trong thời gian tới. Được quý nhân giúp đỡ, bạn sẽ gặt hái được hết thành công này tới thành công khác. Người làm kinh doanh thì công việc ngày một thịnh vượng, doanh số ngày một tăng lên. Người tuổi Mùi làm việc tận tâm tận lực, công thành danh toại, trở thành niềm tự hào của gia đình, dòng họ.

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ trở nên hài hòa và êm ấm trong thời gian sắp tới. Bạn và người thương đang trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Sự chủ động hâm nóng tình cảm giúp cả hai cảm nhận được sự mới mẻ và ngọt ngào.

3 con giáp thiện lương 'dang tay' nhận phúc lộc 'như thác đổ', ôm khối tài sản khủng, tiền tiêu phủ phê sau ngày 20/12/2025 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 19/12/2025, 3 con giáp 'không thành rồng cũng hoá phượng', tiền bạc ngập két, may mắn kéo đến tới tấp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 19/12/2025, 3 con giáp 'không thành rồng cũng hoá phượng', tiền bạc ngập két, may mắn kéo đến tới tấp

Thần Tài trao tặng tài lộc, 3 con giáp 'không thành rồng cũng hoá phượng', tiền bạc ngập két, may mắn kéo đến tới tấp.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Lưu Hiểu Khánh 'gây sốt' vì sức sống tuổi 75 của mình

Lưu Hiểu Khánh 'gây sốt' vì sức sống tuổi 75 của mình

Sao quốc tế 57 phút trước
Bước sang tháng đầu tiên năm 2026, 3 con giáp hưởng phúc Thần Tài, tiền bạc đổ xuống như mưa, giàu nhanh như thổi, không lo thiếu tiền

Bước sang tháng đầu tiên năm 2026, 3 con giáp hưởng phúc Thần Tài, tiền bạc đổ xuống như mưa, giàu nhanh như thổi, không lo thiếu tiền

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Tai nạn nghiêm trọng trên đường Nguyễn Hữu Thọ khiến 2 thiếu niên tử vong tại chỗ

Tai nạn nghiêm trọng trên đường Nguyễn Hữu Thọ khiến 2 thiếu niên tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Thần Tài ban lộc kể từ ngày 21/12/2025, 3 con giáp 'lấy rổ hứng tiền', tiền bạc rủng rỉnh, giàu có hơn người

Thần Tài ban lộc kể từ ngày 21/12/2025, 3 con giáp 'lấy rổ hứng tiền', tiền bạc rủng rỉnh, giàu có hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Tử vi tuần mới (22/12 - 28/12/2025), 3 con giáp TRỜI cao thả bao tiền to, Phú Quý đề huề, may mắn ngút ngàn, bất ngờ giàu to, sống không lo nghĩ

Tử vi tuần mới (22/12 - 28/12/2025), 3 con giáp TRỜI cao thả bao tiền to, Phú Quý đề huề, may mắn ngút ngàn, bất ngờ giàu to, sống không lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Tình hình mới nhất về tình hình sức khỏe NSƯT Phi Điểu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình mới nhất về tình hình sức khỏe NSƯT Phi Điểu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 2 giờ 4 phút trước
3 con giáp thiện lương 'dang tay' nhận phúc lộc 'như thác đổ', ôm khối tài sản khủng, tiền tiêu phủ phê sau ngày 20/12/2025

3 con giáp thiện lương 'dang tay' nhận phúc lộc 'như thác đổ', ôm khối tài sản khủng, tiền tiêu phủ phê sau ngày 20/12/2025

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Bình gas phát nổ ở gần cầu vượt Linh Xuân, xe bún riêu tan tành, khiến người đi đường hoảng hốt

Bình gas phát nổ ở gần cầu vượt Linh Xuân, xe bún riêu tan tành, khiến người đi đường hoảng hốt

Đời sống 2 giờ 32 phút trước
Bước qua ngày đầu tháng 11 âm lịch, 3 con giáp 'chuột rơi hũ nếp', đạt bước tiến lớn, công danh lưỡng toàn, tiền bạc sinh sôi, sống trong an lạc

Bước qua ngày đầu tháng 11 âm lịch, 3 con giáp 'chuột rơi hũ nếp', đạt bước tiến lớn, công danh lưỡng toàn, tiền bạc sinh sôi, sống trong an lạc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 20/12/2025: Tiếp tục đà tăng, SJC bán ra 156,6 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/12/2025: Tiếp tục đà tăng, SJC bán ra 156,6 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi lô nước tắm gội trẻ em được bán trong bệnh viện sản nhi

NÓNG: Thu hồi lô nước tắm gội trẻ em được bán trong bệnh viện sản nhi

Rơi máy bay khiến 7 người tử vong, có cả gia đình của vận động viên nổi tiếng

Rơi máy bay khiến 7 người tử vong, có cả gia đình của vận động viên nổi tiếng

Cầu vượt đi bộ bất ngờ đổ sập, đè trúng xe đầu kéo chở vật liệu khiến tài xế tử vong và 1 người bị thương nặng

Cầu vượt đi bộ bất ngờ đổ sập, đè trúng xe đầu kéo chở vật liệu khiến tài xế tử vong và 1 người bị thương nặng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bước sang tháng đầu tiên năm 2026, 3 con giáp hưởng phúc Thần Tài, tiền bạc đổ xuống như mưa, giàu nhanh như thổi, không lo thiếu tiền

Bước sang tháng đầu tiên năm 2026, 3 con giáp hưởng phúc Thần Tài, tiền bạc đổ xuống như mưa, giàu nhanh như thổi, không lo thiếu tiền

Thần Tài ban lộc kể từ ngày 21/12/2025, 3 con giáp 'lấy rổ hứng tiền', tiền bạc rủng rỉnh, giàu có hơn người

Thần Tài ban lộc kể từ ngày 21/12/2025, 3 con giáp 'lấy rổ hứng tiền', tiền bạc rủng rỉnh, giàu có hơn người

Tử vi tuần mới (22/12 - 28/12/2025), 3 con giáp TRỜI cao thả bao tiền to, Phú Quý đề huề, may mắn ngút ngàn, bất ngờ giàu to, sống không lo nghĩ

Tử vi tuần mới (22/12 - 28/12/2025), 3 con giáp TRỜI cao thả bao tiền to, Phú Quý đề huề, may mắn ngút ngàn, bất ngờ giàu to, sống không lo nghĩ

Bước qua ngày đầu tháng 11 âm lịch, 3 con giáp 'chuột rơi hũ nếp', đạt bước tiến lớn, công danh lưỡng toàn, tiền bạc sinh sôi, sống trong an lạc

Bước qua ngày đầu tháng 11 âm lịch, 3 con giáp 'chuột rơi hũ nếp', đạt bước tiến lớn, công danh lưỡng toàn, tiền bạc sinh sôi, sống trong an lạc

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/12/2025, 3 con giáp bội thu tiền tài, ôm trọn may mắn, đường tiến thân rộng mở, công việc suôn sẻ, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/12/2025, 3 con giáp bội thu tiền tài, ôm trọn may mắn, đường tiến thân rộng mở, công việc suôn sẻ, tiền đẻ ra tiền

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 21/12/2025, 3 con giáp Phát Lộc Phát Tài nhờ trúng số độc đắc, tiền bạc đầy túi, của nả đầy tay, ăn sung mặc sướng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 21/12/2025, 3 con giáp Phát Lộc Phát Tài nhờ trúng số độc đắc, tiền bạc đầy túi, của nả đầy tay, ăn sung mặc sướng