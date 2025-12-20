Bước qua ngày đầu tháng 11 âm lịch, 3 con giáp 'chuột rơi hũ nếp', đạt bước tiến lớn, công danh lưỡng toàn, tiền bạc sinh sôi, sống trong an lạc

Bước qua ngày đầu tháng 11 âm lịch, tuổi Sửu được tài tinh che chở, đường tài lộc muôn phần vượng phát, như được trải thảm hoa hồng. Đặc biệt, người làm kinh doanh dễ dàng đạt được nhiều thành công, tiền bạc đổ về nhà nhiều như nước.

Do đó, đối phương dù có giận dỗi đến đâu cũng nhanh chóng mềm lòng vì sự tinh tế, khéo léo của con giáp này. Tuy nhiên, Thổ vượng báo hiệu về những vấn đề sức khỏe có thể xảy ra. Bản mệnh cần phải chú ý ăn uống, nghỉ ngơi đúng giờ, chớ tham công tiếc việc mà bỏ bữa, dễ gặp bệnh về tiêu hóa.

Bản mệnh có thể sẽ được cấp trên khen ngợi vì những cố gắng, nỗ lực của mình. Dù đứng trước khó khăn thử thách thế nào, tuổi Sửu cũng không vì thế mà sờn lòng nhụt chí. Tình cảm vợ chồng tốt đẹp, hài hòa. Tuổi Sửu luôn cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhìn sâu vào vấn đề để tìm cách giải quyết ngay khi hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Con giáp tuổi Dần

Bước qua ngày đầu tháng 11 âm lịch, cục diện Tam Hợp đánh dấu bước tiến đáng kể trong vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần. Con giáp này làm việc với tinh thần cống hiến hết mình, không quản ngại khó khăn, vất vả để có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao tốt nhất có thể.

Thậm chí bản mệnh còn hy sinh cả thời gian cá nhân để tập trung và dồn sức cho công việc, nhờ vậy nên cấp trên cũng đánh giá cao về tinh thần tích cực của bạn. Thời điểm cuối năm công việc bận rộn nhưng không khiến cho Dần mệt mỏi, ngược lại bản mệnh còn cố gắng, nỗ lực hơn gấp nhiều lần.

Mộc sinh xuất cho Hỏa dự báo những xáo trộn trong vận trình tình cảm của những chú Hổ trong ngày hôm nay. Lúc nào đối phương cũng trách móc bạn không đủ quan tâm, không thấu hiểu cho người ấy dù bạn đã luôn cố gắng dành cho nửa kia những điều tốt đẹp nhất.

Con giáp tuổi Mùi

Bước qua ngày đầu tháng 11 âm lịch, cục diện Tam Hợp, người tuổi Mùi được quý nhân nâng đỡ vận trình công việc. Dù bản thân bạn cũng có đủ bản lĩnh để vượt qua những khó khăn và thử thách, nhưng có thêm sự chỉ đường dẫn lối của quý nhân, bạn tiến nhanh hơn và tiết kiệm được nhiều thời gian lẫn công sức hơn.

Thời gian này, tuổi Mùi còn có tài tinh Thực Thần chiếu mệnh nên phương diện tài lộc khá dồi dào, chủ yếu nguồn thu đến từ nghề tay trái, đặc biệt thuận lợi cho những người làm nghề tự do hay kinh doanh buôn bán. Tài khí hưng vượng, con giáp này có duyên buôn bán, được khách hàng tin tưởng, lại nhạy bén với thời cuộc nên càng dễ bề kiếm tiền.

Tuy nhiên chuyện tình cảm lại chưa thực sự có khởi sắc. Người độc thân sốt ruột vì mãi chẳng thấy duyên lành ghé tới. Tuy tình yêu khó có thể cưỡng cầu, nhưng thái độ sống của con giáp này quyết định khá nhiều đến đường tình duyên của bạn. Hãy suy nghĩ thoáng hơn, cho mình, cũng là cho người cơ hội.

