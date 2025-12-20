Quả thanh trà có tác dụng gì? Ăn thế nào để vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe?

Thanh trà thuộc giống cây gỗ, tương tự xoài, nhưng trái lại có kích thước và hình dáng giống chanh. Thanh trà khi chưa chín sẽ có màu xanh, khi chín sẽ có màu vàng, vỏ bên ngoài vàng óng, nhẵn mịn đẹp mắt.

Thanh trà còn được gọi sơn trà, chanh trà. Đây là loại quả dại mọc ven đường được người dân đem về trồng và thuần dưỡng, do vậy mà thanh trà dần dần trở thành quả đặc sản mang hương vị miền Tây Nam bộ.

Thanh trà có 2 loại: Thanh trà ngọt: Trái thon, hơi dài, vỏ dày, cứng, có lớp phấn trắng phủ bên ngoài. Thanh trà chua: Trái tròn, vỏ mỏng, khi chín sẽ có màu vàng sậm ngả về cam.

Bổ sung dinh dưỡng: Phân tích thành phần dinh dưỡng trong quả thanh trà cho thấy có rất ít calo nhưng hàm lượng vitamin và chất khoáng khá cao, điển hình phải kể đến như chất xơ, vitamin A, vitamin B6,... rất tốt cho quá trình trao đổi chất và hoạt động của cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ tim mạch: Quả thanh trà có tác dụng gì? Các nhà khoa học cho biết, quả thanh trà có rất nhiều loại chất chống oxy hóa tự nhiên có tác dụng bảo vệ thành mạch, ngăn chặn bệnh tim mạch và nhiều bệnh lý nguy hiểm khác như cao huyết áp, tụt huyết áp,...

Chữa táo bón: Nếu bạn thường xuyên bị táo bón thì có thể thêm quả thanh trà trong chế độ ăn để cải thiện. Chất xơ dồi dào trong loại quả này sẽ làm mềm chất thải, hỗ trợ đẩy chất thải tiêu hóa ra ngoài dễ dàng hơn, giảm tình trạng táo bón, đặc biệt là ở trẻ em.

Tốt cho thị lực: Bạn không biết quả thanh trà có tác dụng gì? Theo một số nghiên cứu chứng minh, ăn thanh trà rất tốt cho sức khỏe thị lực. Thanh trà bổ sung thêm vitamin A cho cơ thể, hỗ trợ mắt sáng khỏe và ngừa bệnh thị lực, giảm lão hóa thị lực.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ tiêu hóa: Hàm lượng vitamin C và B6 có trong quả thanh trà được chứng minh có thể tăng khả năng chống oxy hóa cho cơ thể, từ đó cải thiện nhiều triệu chứng khó chịu ở hệ tiêu hóa và đường ruột như khó tiêu, đầy hơi,...

Cách sử dụng quả thanh trà

Thanh trà có thể ăn trực tiếp hoặc chế biến thành nhiều món ăn, đồ uống vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe.

Ăn trực tiếp: Khi thanh trà chín, chỉ cần bóc vỏ và thưởng thức phần thịt bên trong tương tự như xoài. Với những người thích vị chua, có thể chấm hoặc lắc thanh trà cùng muối ớt để tăng hương vị.

Thanh trà dầm đá: Thanh trà chín rửa sạch, gọt vỏ, cắt nhỏ rồi dầm cùng đường, thêm nước lọc và đá viên. Đây là món giải khát đơn giản, dễ làm, phù hợp trong những ngày nắng nóng.

Ảnh minh họa: Internet

Mứt thanh trà: Thanh trà chín được sơ chế, thái lát mỏng, ướp đường cho ngấm rồi sên nhỏ lửa đến khi dẻo lại. Khi hoàn thành, có thể rắc thêm mè và lạc rang để tăng hương vị. Mứt thanh trà có vị chua ngọt hài hòa, dễ ăn.

Thanh trà ngâm đường: Thanh trà rửa sạch, khía dọc thân quả rồi xếp xen kẽ với đường trong lọ thủy tinh khô, sạch. Sau 7-14 ngày, hỗn hợp có thể dùng pha nước uống giải nhiệt, rất thích hợp cho mùa hè.

Sốt thanh trà: Thịt quả thanh trà được xay nhuyễn, nấu cùng đường, muối, bột bắp và nước đến khi sánh mịn. Nước sốt có vị chua ngọt nhẹ, dùng kèm các món nướng giúp giảm độ ngấy và kích thích vị giác.