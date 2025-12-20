Quả thanh trà có tác dụng gì? Ăn thế nào để vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 20/12/2025 05:30

Thanh trà là thức quả ưa thích của nhiều người bởi sắc vàng bắt mắt và hương thơm đặc trưng khó lẫn. Quả thanh trà có thể được dùng chế biến thành món ăn, thức uống vừa kích thích vị giác vừa tốt cho sức khỏe.

Thanh trà còn được gọi sơn trà, chanh trà. Đây là loại quả dại mọc ven đường được người dân đem về trồng và thuần dưỡng, do vậy mà thanh trà dần dần trở thành quả đặc sản mang hương vị miền Tây Nam bộ.

Quả thanh trà có tác dụng gì? Ăn thế nào để vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thanh trà thuộc giống cây gỗ, tương tự xoài, nhưng trái lại có kích thước và hình dáng giống chanh. Thanh trà khi chưa chín sẽ có màu xanh, khi chín sẽ có màu vàng, vỏ bên ngoài vàng óng, nhẵn mịn đẹp mắt.

Thanh trà có 2 loại: Thanh trà ngọt: Trái thon, hơi dài, vỏ dày, cứng, có lớp phấn trắng phủ bên ngoài. Thanh trà chua: Trái tròn, vỏ mỏng, khi chín sẽ có màu vàng sậm ngả về cam.

Công dụng của quả thanh trà 

Bổ sung dinh dưỡng: Phân tích thành phần dinh dưỡng trong quả thanh trà cho thấy có rất ít calo nhưng hàm lượng vitamin và chất khoáng khá cao, điển hình phải kể đến như chất xơ, vitamin A, vitamin B6,... rất tốt cho quá trình trao đổi chất và hoạt động của cơ thể.

Quả thanh trà có tác dụng gì? Ăn thế nào để vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ tim mạch: Quả thanh trà có tác dụng gì? Các nhà khoa học cho biết, quả thanh trà có rất nhiều loại chất chống oxy hóa tự nhiên có tác dụng bảo vệ thành mạch, ngăn chặn bệnh tim mạch và nhiều bệnh lý nguy hiểm khác như cao huyết áp, tụt huyết áp,...

Chữa táo bón: Nếu bạn thường xuyên bị táo bón thì có thể thêm quả thanh trà trong chế độ ăn để cải thiện. Chất xơ dồi dào trong loại quả này sẽ làm mềm chất thải, hỗ trợ đẩy chất thải tiêu hóa ra ngoài dễ dàng hơn, giảm tình trạng táo bón, đặc biệt là ở trẻ em.

Tốt cho thị lực: Bạn không biết quả thanh trà có tác dụng gì? Theo một số nghiên cứu chứng minh, ăn thanh trà rất tốt cho sức khỏe thị lực. Thanh trà bổ sung thêm vitamin A cho cơ thể, hỗ trợ mắt sáng khỏe và ngừa bệnh thị lực, giảm lão hóa thị lực.

Quả thanh trà có tác dụng gì? Ăn thế nào để vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ tiêu hóa: Hàm lượng vitamin C và B6 có trong quả thanh trà được chứng minh có thể tăng khả năng chống oxy hóa cho cơ thể, từ đó cải thiện nhiều triệu chứng khó chịu ở hệ tiêu hóa và đường ruột như khó tiêu, đầy hơi,...

Cách sử dụng quả thanh trà

Thanh trà có thể ăn trực tiếp hoặc chế biến thành nhiều món ăn, đồ uống vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe.

Ăn trực tiếp: Khi thanh trà chín, chỉ cần bóc vỏ và thưởng thức phần thịt bên trong tương tự như xoài. Với những người thích vị chua, có thể chấm hoặc lắc thanh trà cùng muối ớt để tăng hương vị.

Thanh trà dầm đá: Thanh trà chín rửa sạch, gọt vỏ, cắt nhỏ rồi dầm cùng đường, thêm nước lọc và đá viên. Đây là món giải khát đơn giản, dễ làm, phù hợp trong những ngày nắng nóng.

Quả thanh trà có tác dụng gì? Ăn thế nào để vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Mứt thanh trà: Thanh trà chín được sơ chế, thái lát mỏng, ướp đường cho ngấm rồi sên nhỏ lửa đến khi dẻo lại. Khi hoàn thành, có thể rắc thêm mè và lạc rang để tăng hương vị. Mứt thanh trà có vị chua ngọt hài hòa, dễ ăn.

Thanh trà ngâm đường: Thanh trà rửa sạch, khía dọc thân quả rồi xếp xen kẽ với đường trong lọ thủy tinh khô, sạch. Sau 7-14 ngày, hỗn hợp có thể dùng pha nước uống giải nhiệt, rất thích hợp cho mùa hè.

Sốt thanh trà: Thịt quả thanh trà được xay nhuyễn, nấu cùng đường, muối, bột bắp và nước đến khi sánh mịn. Nước sốt có vị chua ngọt nhẹ, dùng kèm các món nướng giúp giảm độ ngấy và kích thích vị giác.

Mùa thanh trà đã đến: Bạn đã biết những công dụng "thần kỳ" của loại trái giải nhiệt ngày hè này chưa?

Mùa thanh trà đã đến: Bạn đã biết những công dụng "thần kỳ" của loại trái giải nhiệt ngày hè này chưa?

Thanh trà, hay còn gọi là chanh trà hoặc sơn trà, là một loại quả đặc sản vùng Vĩnh Long chín rộ vào khoảng tháng ba, tháng tư hàng năm. Ngoài công dụng chế biến thành nhiều món ngon thanh trà còn được biết đến với nhiều công dụng chữa bệnh hữu hiệu.

Xem thêm
Từ khóa:   quả thanh trà công dụng của quả thanh trà dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 20/12/2025, 3 con giáp vẫy vùng trong biển tiền, nghèo mấy cũng chuyển vận giàu sang, Tài Lộc đại phát, Vạn Sự Cát Tường

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 20/12/2025, 3 con giáp vẫy vùng trong biển tiền, nghèo mấy cũng chuyển vận giàu sang, Tài Lộc đại phát, Vạn Sự Cát Tường

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 20/12/2025, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Sau hôm nay, thứ Bảy 20/12/2025, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Quả thanh trà có tác dụng gì? Ăn thế nào để vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe?

Quả thanh trà có tác dụng gì? Ăn thế nào để vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 1 giờ 8 phút trước
Danh tính nam sinh lớp 10 tử vong sau khi ngã từ tầng 2 trong trường học

Danh tính nam sinh lớp 10 tử vong sau khi ngã từ tầng 2 trong trường học

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 20/12/2025, 3 con giáp bất thình lình giàu sang phú quý, sự nghiệp như 'cỗ máy in tiền, bước ra ngoài là lộc lá đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Bảy 20/12/2025, 3 con giáp bất thình lình giàu sang phú quý, sự nghiệp như 'cỗ máy in tiền, bước ra ngoài là lộc lá đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/12/2025), quý nhân tương phùng, 3 con giáp trúng số độc đắc, vượng đường công danh, tiền tài rủng rỉnh khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/12/2025), quý nhân tương phùng, 3 con giáp trúng số độc đắc, vượng đường công danh, tiền tài rủng rỉnh khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Sống cùng cha mẹ sau 18 tuổi: “Ăn bám” hay chiến lược sinh tồn thời giá nhà leo thang?

Sống cùng cha mẹ sau 18 tuổi: “Ăn bám” hay chiến lược sinh tồn thời giá nhà leo thang?

Đời sống 6 giờ 57 phút trước
Vừa thấy mặt bố chồng sau 4 năm giấu kín, tôi 'sụp đổ' vì quá khứ hiện về

Vừa thấy mặt bố chồng sau 4 năm giấu kín, tôi 'sụp đổ' vì quá khứ hiện về

Tâm sự 7 giờ 8 phút trước
Chồng báo đi công tác, vợ 'sốc ngất' lúc nửa đêm khi thấy 2 nhân vật trong bức ảnh con gái vừa gửi qua zalo

Chồng báo đi công tác, vợ 'sốc ngất' lúc nửa đêm khi thấy 2 nhân vật trong bức ảnh con gái vừa gửi qua zalo

Tâm sự 7 giờ 23 phút trước
Đến thăm vợ cũ bệnh nặng, tôi 'rụng rời' tay chân khi biết danh tính thực sự của đứa bé cô ấy đang gửi nuôi

Đến thăm vợ cũ bệnh nặng, tôi 'rụng rời' tay chân khi biết danh tính thực sự của đứa bé cô ấy đang gửi nuôi

Tâm sự 7 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 20/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất sự nghiệp vượng phát, làm gì cũng ra tiền, Mão - Thân vận trình ảm đạm, tiền của hao hụt trước sau

Tử vi thứ Bảy 20/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất sự nghiệp vượng phát, làm gì cũng ra tiền, Mão - Thân vận trình ảm đạm, tiền của hao hụt trước sau

Rơi máy bay khiến 7 người tử vong, có cả gia đình của vận động viên nổi tiếng

Rơi máy bay khiến 7 người tử vong, có cả gia đình của vận động viên nổi tiếng

Cầu vượt đi bộ bất ngờ đổ sập, đè trúng xe đầu kéo chở vật liệu khiến tài xế tử vong và 1 người bị thương nặng

Cầu vượt đi bộ bất ngờ đổ sập, đè trúng xe đầu kéo chở vật liệu khiến tài xế tử vong và 1 người bị thương nặng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 lợi ích sức khỏe vàng từ bí đỏ không nên bỏ qua

4 lợi ích sức khỏe vàng từ bí đỏ không nên bỏ qua

Cà tím bổ dưỡng, nhưng 4 đối tượng không nên ăn

Cà tím bổ dưỡng, nhưng 4 đối tượng không nên ăn

4 lợi ích bất ngờ cho sức khỏe khi ăn đu đủ buổi sáng lúc bụng đói

4 lợi ích bất ngờ cho sức khỏe khi ăn đu đủ buổi sáng lúc bụng đói

Không ngờ loại quả rẻ tiền nhưng mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe

Không ngờ loại quả rẻ tiền nhưng mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe

Tam Fruit – Địa chỉ trái cây nhập khẩu được khách hàng tin chọn

Tam Fruit – Địa chỉ trái cây nhập khẩu được khách hàng tin chọn

Loại rau mùa đông siêu rẻ ở chợ Việt không chỉ ngon mà còn vô cùng bổ dưỡng

Loại rau mùa đông siêu rẻ ở chợ Việt không chỉ ngon mà còn vô cùng bổ dưỡng