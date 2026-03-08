Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn thường xuyên ăn đậu bắp?

Dinh dưỡng 08/03/2026 05:00

Quả đậu bắp được biết đến là một loại rau có hàm lượng dinh dưỡng cao và ngày càng được nhiều người lựa chọn vào thực đơn hàng ngày. Vậy quả đậu bắp có tác dụng gì với sức khỏe?

Đậu bắp giàu vitamin A, C, K, folate, vitamin B6; các chất chống oxy hóa như quercetin, catechin và khoáng chất như magiê, kali… giúp tăng cường khả năng miễn dịch, xây dựng xương chắc khỏe. Đây cũng là nguồn giàu chất xơ hòa tan và không hòa tan tốt, làm giảm cholesterol, duy trì đường ruột khỏe mạnh...

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn thường xuyên ăn đậu bắp? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của đậu bắp

Bảo vệ mắt

Đậu bắp chứa vitamin A - dưỡng chất quan trọng giúp duy trì sức khỏe võng mạc và hỗ trợ thị lực. Khi kết hợp đậu bắp với các thực phẩm giàu kẽm, khả năng hấp thu vitamin A của cơ thể có thể được cải thiện, qua đó góp phần tăng hiệu quả bảo vệ đôi mắt.

Tốt cho hệ tiêu hoá

Đậu bắp được đánh giá là thực phẩm có lợi cho hệ tiêu hóa nhờ chứa nhiều chất xơ và lớp chất nhầy tự nhiên đặc trưng. Thành phần này giúp hỗ trợ nhu động ruột, làm dịu niêm mạc dạ dày, cải thiện tình trạng táo bón và góp phần nuôi dưỡng hệ vi khuẩn đường ruột có lợi. Tuy vậy, nếu tiêu thụ với lượng lớn, đậu bắp có thể gây cảm giác đầy bụng hoặc rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy.

Có thể hỗ trợ duy trì đường huyết ổn định

Trong các thành phần của đậu bắp, chất xơ chiếm phần lớn. Chất xơ có tác dụng làm chậm quá trình hấp thụ đường, từ đó hỗ trợ kiểm soát đường huyết ở người mắc tiểu đường. Ngoài ra, vitamin B3 trong đậu bắp còn giúp giảm lượng chất béo trung tính và cholesterol trong cơ thể con người.

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn thường xuyên ăn đậu bắp? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phòng ngừa táo bón 

Với lượng chất xơ lớn trong đậu bắp sẽ giúp hấp thụ nước tạo thành khối phân lớn, kiểm soát nồng độ cholesterol trong máu để ngăn ngừa tình trạng táo bón. Đồng thời, với tác dụng của chất xơ liên kết với độc tố sẽ làm giảm được bệnh nhu động tiêu hoá hiệu quả.

Phòng chống loãng xương 

Tác dụng của thực phẩm này còn có thể giúp bôi trơn xương khớp. Cùng với nguồn vitamin K và và folate, đậu bắp cũng sẽ giúp ngăn ngừa việc mất canxi, phòng tránh bệnh loãng xương, tăng cường xương chắc khỏe và ổn định các khớp.

Các lưu ý khi sử dụng đậu bắp

Khi đã biết được quả đậu bắp có tác dụng gì? bạn nên chú ý đến cách sử dụng để nâng cao được tác dụng của quả đậu bắp.

Đậu bắp là loại thực vật có thể ăn toàn bộ, không cần phải gọt vỏ hay bỏ hạt khi chế biến.

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn thường xuyên ăn đậu bắp? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khi chế biến đậu bắp không nên nấu quá chín kĩ tránh để mất các chất nhầy và bảo toàn chất dinh dưỡng có trong chúng.

Đậu bắp có thể chế biến thành rất nhiều món khác nhau như luộc, xào, nướng, chiên,... hay ép thành nước sử dụng trực tiếp.

Đậu bắp là loại rau chứa tính hàn nên với những người có thể trạng kém, hay bị đau bụng thì không nên ăn quá nhiều sẽ khiến phản tác dụng.

Các bệnh nhân có bệnh đường ruột hay có hội chứng ruột kích thích cũng không nên sử dụng đậu bắp, bởi hàm lượng fructose cao trong nó có thể dẫn đến đầy hơi hoặc tiêu chảy.

Giải mã sức hút của măng tây: Tại sao loại rau này được tôn vinh là "vua" của các loài rau xanh?

Giải mã sức hút của măng tây: Tại sao loại rau này được tôn vinh là "vua" của các loài rau xanh?

Măng tây là loại rau giàu dinh dưỡng, không chỉ góp mặt trong nhiều món ăn ngon mà còn mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết.

Xem thêm
Từ khóa:   đậu bắp công dụng của đậu bắp dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 9/3/2026, khổ tận cam lai, hưởng trọn lộc Trời, 3 con giáp phúc khí vô biên, vận may phủ đầy, tiền tài nối kéo nhau chạy vào túi

Đúng ngày mai, thứ Hai 9/3/2026, khổ tận cam lai, hưởng trọn lộc Trời, 3 con giáp phúc khí vô biên, vận may phủ đầy, tiền tài nối kéo nhau chạy vào túi

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Tử vi thứ Hai 9/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất đổi vận phát tài, phúc khí dồi dào, Mão - Tỵ đối mặt với họa phá tài, uổng phí tiền của

Tử vi thứ Hai 9/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất đổi vận phát tài, phúc khí dồi dào, Mão - Tỵ đối mặt với họa phá tài, uổng phí tiền của

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 8/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, sống trong nhung lụa, đếm tiền mệt nghỉ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 8/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, sống trong nhung lụa, đếm tiền mệt nghỉ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 8/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'lót đường', quý nhân dẫn dắt, tài lộc hưng vượng, tiền bạc bùng nổ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 8/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'lót đường', quý nhân dẫn dắt, tài lộc hưng vượng, tiền bạc bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Ô tô bốc cháy trên xe cứu hộ ở TP.HCM, trơ khung chỉ sau 10 phút

Ô tô bốc cháy trên xe cứu hộ ở TP.HCM, trơ khung chỉ sau 10 phút

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Đánh gục mọi tín đồ bánh mì với công thức nước sốt màu sắc bắt mắt, vị ngon bùng nổ

Đánh gục mọi tín đồ bánh mì với công thức nước sốt màu sắc bắt mắt, vị ngon bùng nổ

Món ngon mỗi ngày 1 giờ 41 phút trước
Xe tải chở 3 người lao xuống vực sâu 200m, hơn 2 giờ mới đưa được thi thể nạn nhân lên

Xe tải chở 3 người lao xuống vực sâu 200m, hơn 2 giờ mới đưa được thi thể nạn nhân lên

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn thường xuyên ăn đậu bắp?

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn thường xuyên ăn đậu bắp?

Dinh dưỡng 2 giờ 11 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 8/3/2026, Thần Tài gõ cửa, quý nhân săn đón, 3 con giáp chạm ngõ giàu sang, công việc làm gì cũng phất lên, cuộc sống thăng tiến chóng mặt

Sau hôm nay, Chủ Nhật 8/3/2026, Thần Tài gõ cửa, quý nhân săn đón, 3 con giáp chạm ngõ giàu sang, công việc làm gì cũng phất lên, cuộc sống thăng tiến chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đêm tân hôn chồng đòi "trả hàng" vì thấy vợ quá bạo dạn, nghe xong sự thật anh lại quấn vợ không rời nửa bước

Đêm tân hôn chồng đòi "trả hàng" vì thấy vợ quá bạo dạn, nghe xong sự thật anh lại quấn vợ không rời nửa bước

Tâm sự 8 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 'ông trùm' sản xuất, buôn bán hơn 539 tỉ đồng thực phẩm chức năng giả

NÓNG: Danh tính 'ông trùm' sản xuất, buôn bán hơn 539 tỉ đồng thực phẩm chức năng giả

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 8/3/2026, 3 con giáp giàu sang gấp bội, tiền chất đầy nhà, không thành tỷ phú cũng thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 8/3/2026, 3 con giáp giàu sang gấp bội, tiền chất đầy nhà, không thành tỷ phú cũng thành đại gia

Tử vi tuần mới từ 9/3 đến 15/3, 3 con giáp xòe tay đếm tiền, giàu sang nghẹt thở, hầu bao rủng rỉnh, Phú Quý Phát Tài

Tử vi tuần mới từ 9/3 đến 15/3, 3 con giáp xòe tay đếm tiền, giàu sang nghẹt thở, hầu bao rủng rỉnh, Phú Quý Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giải mã sức hút của măng tây: Tại sao loại rau này được tôn vinh là "vua" của các loài rau xanh?

Giải mã sức hút của măng tây: Tại sao loại rau này được tôn vinh là "vua" của các loài rau xanh?

Điều kỳ diệu gì xảy ra với cơ thể nếu bạn duy trì 1 thìa mật ong mỗi sáng?

Điều kỳ diệu gì xảy ra với cơ thể nếu bạn duy trì 1 thìa mật ong mỗi sáng?

Sự thật bất ngờ về loại gia vị rẻ như cho của Việt Nam: "Kháng sinh tự nhiên" bổ ngang sâm hảo hạng

Sự thật bất ngờ về loại gia vị rẻ như cho của Việt Nam: "Kháng sinh tự nhiên" bổ ngang sâm hảo hạng

Lá củ cải trắng: "Thần dược" bị lãng quên trong căn bếp mà bấy lâu nay bạn toàn vứt bỏ

Lá củ cải trắng: "Thần dược" bị lãng quên trong căn bếp mà bấy lâu nay bạn toàn vứt bỏ

Khoai lang luộc và khả năng kiểm soát đường huyết: 3 lợi ích vàng ít người ngờ tới

Khoai lang luộc và khả năng kiểm soát đường huyết: 3 lợi ích vàng ít người ngờ tới

Rau chân vịt: "Vua của các loại rau lá xanh" và những công dụng phục hồi sức khỏe bất ngờ

Rau chân vịt: "Vua của các loại rau lá xanh" và những công dụng phục hồi sức khỏe bất ngờ