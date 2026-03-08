Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn thường xuyên ăn đậu bắp?

Đậu bắp giàu vitamin A, C, K, folate, vitamin B6; các chất chống oxy hóa như quercetin, catechin và khoáng chất như magiê, kali… giúp tăng cường khả năng miễn dịch, xây dựng xương chắc khỏe. Đây cũng là nguồn giàu chất xơ hòa tan và không hòa tan tốt, làm giảm cholesterol, duy trì đường ruột khỏe mạnh...

Đậu bắp chứa vitamin A - dưỡng chất quan trọng giúp duy trì sức khỏe võng mạc và hỗ trợ thị lực. Khi kết hợp đậu bắp với các thực phẩm giàu kẽm, khả năng hấp thu vitamin A của cơ thể có thể được cải thiện, qua đó góp phần tăng hiệu quả bảo vệ đôi mắt.

Tốt cho hệ tiêu hoá

Đậu bắp được đánh giá là thực phẩm có lợi cho hệ tiêu hóa nhờ chứa nhiều chất xơ và lớp chất nhầy tự nhiên đặc trưng. Thành phần này giúp hỗ trợ nhu động ruột, làm dịu niêm mạc dạ dày, cải thiện tình trạng táo bón và góp phần nuôi dưỡng hệ vi khuẩn đường ruột có lợi. Tuy vậy, nếu tiêu thụ với lượng lớn, đậu bắp có thể gây cảm giác đầy bụng hoặc rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy.

Có thể hỗ trợ duy trì đường huyết ổn định

Trong các thành phần của đậu bắp, chất xơ chiếm phần lớn. Chất xơ có tác dụng làm chậm quá trình hấp thụ đường, từ đó hỗ trợ kiểm soát đường huyết ở người mắc tiểu đường. Ngoài ra, vitamin B3 trong đậu bắp còn giúp giảm lượng chất béo trung tính và cholesterol trong cơ thể con người.

Phòng ngừa táo bón

Với lượng chất xơ lớn trong đậu bắp sẽ giúp hấp thụ nước tạo thành khối phân lớn, kiểm soát nồng độ cholesterol trong máu để ngăn ngừa tình trạng táo bón. Đồng thời, với tác dụng của chất xơ liên kết với độc tố sẽ làm giảm được bệnh nhu động tiêu hoá hiệu quả.

Phòng chống loãng xương

Tác dụng của thực phẩm này còn có thể giúp bôi trơn xương khớp. Cùng với nguồn vitamin K và và folate, đậu bắp cũng sẽ giúp ngăn ngừa việc mất canxi, phòng tránh bệnh loãng xương, tăng cường xương chắc khỏe và ổn định các khớp.

Các lưu ý khi sử dụng đậu bắp

Khi đã biết được quả đậu bắp có tác dụng gì? bạn nên chú ý đến cách sử dụng để nâng cao được tác dụng của quả đậu bắp.

Đậu bắp là loại thực vật có thể ăn toàn bộ, không cần phải gọt vỏ hay bỏ hạt khi chế biến.

Khi chế biến đậu bắp không nên nấu quá chín kĩ tránh để mất các chất nhầy và bảo toàn chất dinh dưỡng có trong chúng.

Đậu bắp có thể chế biến thành rất nhiều món khác nhau như luộc, xào, nướng, chiên,... hay ép thành nước sử dụng trực tiếp.

Đậu bắp là loại rau chứa tính hàn nên với những người có thể trạng kém, hay bị đau bụng thì không nên ăn quá nhiều sẽ khiến phản tác dụng.

Các bệnh nhân có bệnh đường ruột hay có hội chứng ruột kích thích cũng không nên sử dụng đậu bắp, bởi hàm lượng fructose cao trong nó có thể dẫn đến đầy hơi hoặc tiêu chảy.