Qua đêm nay, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 07/03/2026 22:00

Tuổi Tý

Với sự phù hộ của Thần Tài, người tuổi Tý sẽ tiếp tục gặp may mắn và thu hút tài lộc. Người tuổi này nhận thêm cơ hội tốt cho sự nghiệp. Một số đối tác cũng liên hệ và ngỏ ý hợp tác với người tuổi này. Tuy nhiên cơ hội đến nhưng con giáp này cũng cần cân nhắc để lựa chọn cơ hội phù hợp đối với mình, chớ nên ôm đồm.

Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa con giáp may mắn này và người khác giới vô cùng tốt đẹp. Nếu còn độc thân và đang có người tìm hiểu, con giáp này nên thử cho đôi bên một cơ hội. Hãy mở rộng lòng mình rồi cuộc sống của con giáp này sẽ sang trang. 

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ thoát khỏi vận xui, tài vận bắt đầu khởi sắc. Bạn còn nhận được thêm cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Những người muốn thay đổi công việc cũng sẽ tìm được một công việc tốt hơn so với công việc hiện tại. Do đó, sự nghiệp của con giáp này có nhiều khởi sắc, họ được trọng dụng và được cấp trên tạo điều kiện để phát triển khả năng.

Trong gia đình, bản mệnh luôn quan tâm và nhường nhịn nửa kia, nhờ đó mà tình cảm vợ chồng được yên ấm. Dù đôi khi vẫn có ý kiến bất đồng, song hai người đều có thể bình tĩnh thảo luận, không khiến bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thời điểm tới, người tuổi Hợi sẽ nhận nhiều cơ may phát triển sự nghiệp. Nỗ lực hết mình, bạn có thể thu hái nhiều thành quả, trái ngọt. Chính vì vậy, người tuổi này nếu muốn giàu sang, sung túc thì chớ ngại khó, ngại khổ.  Bản mệnh sẽ nhanh chóng chạm tay tới mục tiêu mà mình đã đặt ra, thậm chí gặt hái thành công đáng ngưỡng mộ.

Theo tử vi, người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng sẽ có mùa vụ bội thu. Người làm kinh doanh thì có quý nhân giúp đỡ về nguồn vốn và những thông tin, kinh nghiệm cần thiết. Dù công việc bận rộn nhưng con giáp này cũng nên chú ý nhiều hơn đến sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

