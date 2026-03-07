Bước qua tuần mới (9/3 đến 15/3), 3 con giáp vận khí cực thịnh, Tài Lộc bùng nổ, vận may dồi dào, tiền tài sung túc

Bước qua tuần mới (9/3 đến 15/3), Tam hội khuyến khích người tuổi Thân nên ở bên người thân trong gia đình, tìm kiếm những cảm xúc tích cực. Cũng nhờ như vậy, bạn với bạn đời hay những người xung quanh trở nên gắn bó hơn. Điều quan trọng là kiểm soát lời ăn tiếng nói, đừng thốt ra những lời khó nghe.

Nhờ có Thực Thần mà nguồn năng lượng ngập tràn trong cơ thể khiến bạn trở nên đầy nhiệt huyết. Hãy chọn cho mình một hoạt động nào đó để sử dụng tối đa những gì bạn có nhé, bạn sẽ có một ngày ý nghĩa. Phương diện tài chính của bản mệnh có dấu hiệu cải thiện. Đây chính là động lực để bạn cố gắng hơn. Tuy nhiên, đừng quên dành thời gian chăm sóc bản thân và cân bằng cuộc sống.

Con giáp tuổi Dậu

Bước qua tuần mới (9/3 đến 15/3), Tam Hội xuất hiện, người tuổi Dậu nên nắm bắt cơ hội để khẳng định bản thâ. Khi được lãnh đạo giao cho những nhiệm vụ trọng đại, bạn hãy tự tin thể hiện hết năng lực của mình và gặt hái thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Người trẻ tuổi không nên cảm thấy ngại ngần khi nêu lên ý kiến của bản thân. Có thể những quan điểm mới mẻ của bạn sẽ giúp tập thể tìm ra hướng đi mới để phát triển nhanh chóng hơn. Lúc đó, bạn sẽ nhận được sự yêu mến và khâm phục của nhiều người.

Thổ sinh Kim, trong gia đình, con giáp này cũng là một người dịu dàng và biết quan tâm, săn sóc. Bạn luôn chia sẻ với nửa kia mọi suy nghĩ của mình, từ đó đôi bên sẽ thảo luận để đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất.

Con giáp tuổi Hợi

Bước qua tuần mới (9/3 đến 15/3), vượng vận khí với người tuổi Hợi dưới sự che chở của Tam Hợp cục. Vận trình công việc của bản mệnh trong ngày hôm nay khá trôi chảy, không có những diễn biến bất ngờ vì vậy bản mệnh hoàn toàn có thể thực hiện các kế hoạch của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Hơn thế nữa, con giáp này có được nguồn tài chính tốt đẹp. Con giáp này nhận được nhiều khoản tiền trong khi bản thân không có nhu cầu chi tiêu nên bản mệnh không phải lo lắng chuyện tài chính, thoải mái mua sắm.

Phương diện tình cảm của tuổi Hợi trong ngày này cũng khá tốt và đặc biệt với những cặp đôi có dự định lâu dài thì đây là thời điểm thích hợp để con giáp này và đối phương tính toán và đặt vấn đề. Nhờ Tam Hợp nên người độc thân cũng có thêm những cơ hội để bản mệnh kiếm nửa kia cho mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!