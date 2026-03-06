Trong 7 ngày tới 7/3-13/3, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, tiền của dồi dào, may mắn song hành, sự nghiệp cực vượng

Trong 7 ngày tới 7/3-13/3, nhờ có sự nâng đỡ của Tam hợp mà hai người chịu khó lắng nghe nhau hơn, nhờ thế mà người ấy nhận được sự đồng cảm, thấu hiểu. Một số quyết định của đối phương nhận được sự ủng hộ hết lòng của bạn.

Chính Ấn mang tới sức sống, niềm tin mới cho con giáp tuổi Ngọ, nhất là những ai đang có mong muốn bứt phá thì cơ hội dường như đang bày ra trước mắt. Nếu họ đủ tinh ý thì có thể gặt hái được nhiều thành công hơn cả mong đợi. Sự tập trung cao độ có thể giúp bản mệnh giải quyết mọi công việc ổn thỏa và nhờ thế, bạn giải quyết nhiều nhiệm vụ quan trọng. Nhất là lĩnh vực tài chính, được bạn cân đối một cách hợp lý nhất có thể.

Trong 7 ngày tới 7/3-13/3, dưới sự chở che của Tương Hội, các mối quan hệ xã giao của người tuổi Thân bước lên một tầm cao mới. Đôi bên tìm được chí hướng chung, nhờ thế mà câu chuyện làm ăn hợp tác càng dễ đàm phán hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, con giáp này cũng đừng vì thế mà để bản thân trở nên kiêu ngạo. Bởi hung thần Thương Quan đang ẩn hiện đâu đó có thể mang đến những rủi ro không ngờ. Sự hiếu thắng không đúng lúc đúng chỗ sẽ là con dao hai lưỡi khiến bạn rơi vào tình thế bị động lúc nào không hay.



Lại thêm những vấn đề về sức khỏe cũng khiến cho Thân thêm đau đầu trong ngày này. Bản mệnh mải đắm chìm trong guồng quay công việc mà lơ là chuyện ăn uống nghỉ ngơi. Hãy nhanh chóng điều chỉnh lại nếu không muốn bệnh tật tìm đến.

Con giáp tuổi Mão

Trong 7 ngày tới 7/3-13/3, người tuổi Mão được Thực Thần che chở nên tình hình tài chính rất khả quan. Chuyện làm ăn kinh doanh trở nên vô cùng thuận lợi, vượt ngoài sức tưởng tượng của bản mệnh. Con giáp này nên nhân cơ hội để đẩy mạnh hàng hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Đây là ngày mà tuổi Mão cảm thấy hạnh phúc nhất, bởi đây là dịp được gần người thân và bạn bè sau bao ngày xa cách. Sau một năm dài hết lòng vì công việc, đây là thời điểm lý tưởng để bạn sum vầy cùng gia đình và thể hiện tình yêu thương với các thành viên trong đại gia đình.

Bản mệnh này đang cảm thấy căng tràn khí thế và sự lạc quan để bước vào một năm mới đầy năng lượng tích cực. Tuy vẫn có những thời điểm bận rộn nhưng mọi việc đều có bàn tay chung sức của mọi người thân yêu trong gia đình nên bạn cảm thấy rất ý nghĩa.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!