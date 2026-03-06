Ghen tương, người chồng 62 tuổi đã lái xe bán tải đâm vào vợ và người tình đang ngồi uống rượu

Samorn Yimrum, 62 tuổi, bị cáo buộc theo dõi vợ mình, Phensri Nammondee, 34 tuổi, vì nghi ngờ cô ngoại tình ở Buriram, đông bắc Thái Lan. Người chồng lái chiếc Toyota màu trắng của mình vòng quanh nhóm người trước khi bất ngờ lao vào quán ăn ngoài trời khi thấy vợ đang uống rượu với người tình.
Gia An | Theo Phụ nữ sức khỏe

