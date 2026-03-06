Sà lan va chạm cầu Ghềnh, nhiều người đi xe máy nhập viện cấp cứu

Đời sống 06/03/2026 12:02

Một tàu chở hàng di chuyển trên sông Đồng Nai đã va vào gầm cầu Ghềnh khiến giao thông qua lại đây phải tạm dừng

Theo thông tin từ báo Dân trí, lúc 10h17 ngày 6/3, tàu chở hàng số hiệu NP8437 đi từ hướng cầu Hóa An về cầu Đồng Nai đã va chạm mạnh vào nhịp giữa cầu Ghềnh (phường Trấn Biên, Đồng Nai). Vụ va chạm khiến 6 xe máy người dân đang đi trên cầu (phần cầu đường bộ) bị ngã vào lan can cầu khiến nhiều người dân bị thương. Đường sắt bị xô lệch, lan can đường bộ bị cong, hư hỏng.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, ngành đường sắt đã phong tỏa khu gian Biên  - Dĩ An và 2 đầu cầu nhằm phục vụ công tác điều tra.

Bà Lê Thị Ngọc Hương (ngụ phường Trấn Biên, Đồng Nai) cho biết khi đang chạy xe máy qua cầu từ phường Biên Hòa sang phường Trấn Biên, đến nhịp cầu thứ ba thì bất ngờ nghe tiếng va chạm lớn rồi ngã xuống đường.

“Tôi va vào lan can cầu, nhìn xuống sông thì thấy một sà lan vừa va vào cầu. Sau đó người dân hỗ trợ đưa tôi vào bờ và chở đi bệnh viện”, bà Hương kể.

Sà lan va chạm cầu Ghềnh, nhiều người đi xe máy nhập viện cấp cứu - Ảnh 1
àu chở hàng va vào tru cầu và quay đầu về thương nguồn sông Đồng Nai - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sau khi va chạm đầu tàu quay ngược về hướng thượng nguồn sông Đồng Nai và dính vào gầm cầu Ghềnh. Một số vật dụng trên tàu bị bể rớt xuống sàn.

Theo một số nhân chứng, có một phụ nữ đi xe máy trên cầu Ghềnh bị té ngã sau khi tàu va vào gầm cầu. Hiện nạn nhân đã được đưa đi sơ cứu.

Lãnh đạo phường Trấn Biên, phường Biên Hòa và lực lượng công an Đồng Nai đã có mặt ở hiện trường để phong tỏa giao thông, tổ chức cho người dân di chuyển vào đường khác.

Nhân viên công ty đường sắt cũng được báo động sự cố trên để dừng các đoàn tàu.

Đến 11h cùng ngày, các lực lượng cùng bơm nước khỏi tàu và dùng các kĩ thuật để dời tàu ra khỏi cầu Ghềnh. 

Hiện các nhân viên đường sắt đang kiểm tra các thanh ray đường tàu để đảm bảo an toàn cho các chuyến tàu Nam - Bắc qua lại khu vức này.

Sà lan va chạm cầu Ghềnh, nhiều người đi xe máy nhập viện cấp cứu - Ảnh 2
Nhiều người dân chạy xe máy bị ngã, có người bị thương - Ảnh: Báo Dân trí

Theo báo cáo nhanh của phường Biên Hòa, vào thời điểm trên, công an phường nhận được tin báo có sà lan đang mắc kẹt dưới chân Cầu Ghềnh thuộc KP. Bửu Hòa 1, P. Biên Hòa, Đồng Nai. 

Công an phường thông tin, sà lan ký hiệu Thành Đạt 68 (chưa rõ thông tin tài xế, chủng loại xà lan) đang bị mắc kẹt tại Cầu Ghềnh, phần bề mặt của mũi sà lan vướng vào phần bề mặt dưới của Cầu Ghềnh. 

Công an phường đã di tản người dân đang lưu thông trên cầu vào vị trí an toàn, báo cáo phòng cảnh sát giao thông cử lực lượng hỗ trợ và thông báo cho Tổng Công ty đường sắt cho ngưng các chuyến tàu có lộ trình đi qua tuyến Cầu Ghềnh.

Bước đầu, các cơ quan chức năng xác định thanh ra trên cầu Ghềnh có hiện tượng cong, méo thành cầu tại nhịp cầu số 2 của Cầu Ghềnh, cầu có hiện tượng rung lắc nhẹ. Hiện ngành đường sắt đang thực hiện kiểm tra, giám định thiệt hại.

Khi tàu kéo sà lan va chạm, thành cầu bị rung lắc dẫn đến các phương tiện xe máy lưu thông tại hành lang đường bộ của Cầu Ghềnh bị té ngã. Hiện có một người điều khiển xe máy bị thương nhẹ. Đến gần 12h, ngành đường sắt vẫn chưa thể cho tàu di chuyển qua khu vực cầu Ghềnh.

