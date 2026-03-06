Tiết lộ thông tin tang lễ của nam ca sĩ Kasim Hoàng Vũ

Hậu trường 06/03/2026 13:52

Tang lễ của Kasim Hoàng Vũ diễn ra trong 2 ngày 13-14/3 từ 10h đến 20h tại Nhà quàn Vĩnh Phước, Houston, Texas, Mỹ. Lễ hỏa táng được cử hành lúc 15h ngày 15/3.

Theo cáo phó do Trizzie Phương Trinh đăng tải, tang lễ của Kasim Hoàng Vũ diễn ra trong 2 ngày 13-14/3 từ 10h đến 20h tại Nhà quàn Vĩnh Phước, Houston, Texas, Mỹ. Lễ hỏa táng được cử hành lúc 15h ngày 15/3.

Bầu show Quí Ngọc cho biết thêm ca sĩ Bích Phương đã đưa thi thể Kasim Hoàng Vũ từ bệnh viện về Nhà quàn Vĩnh Phước để chuẩn bị cho tang lễ. “Chứng kiến cảnh người mẹ ôm con trong nỗi đau nghẹn ngào, thật sự không gì có thể diễn tả được sự xót xa trong lòng”, bầu show Quí Ngọc viết.

Theo một người bạn thân thiết với Kasim Hoàng Vũ, nam ca sĩ ra đi nhẹ nhàng vào 1/3 trong vòng tay của mẹ. Lúc đó, ca sĩ Bích Phương đang cho con trai ăn. Bà Bích Phương đã gọi cấp cứu nhưng nam ca sĩ không qua khỏi. Những ngày qua, ca sĩ Bích Phương rất bối rối nên muốn giữ im lặng.

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Bà Bích Phương đã gọi cấp cứu nhưng nam ca sĩ không qua khỏi

Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ qua đời ngày 1/3 (giờ địa phương) tại bang Texas, Mỹ, sau thời gian dài chống chọi bạo bệnh. Hành trình chiến đấu với bệnh tật của nam ca sĩ bắt đầu từ tháng 3/2023, khi anh phát hiện bị viêm khớp xương hàm.

Sau đó, Kasim phải trải qua phẫu thuật nang xương ở hàm và cổ. Ca phẫu thuật khiến gương mặt anh thay đổi nhiều so với trước, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt thường ngày. Anh sụt cân, không thể dùng lực cơ hàm, phải ăn đồ mềm trong thời gian dài.

Tiết lộ thông tin tang lễ của nam ca sĩ Kasim Hoàng Vũ - Ảnh 2
Kasim Hoàng Vũ và mẹ

Kasim Hoàng Vũ sinh năm 1980 tại Đà Nẵng, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ anh là ca sĩ rock Bích Phương. Sau này, Kasim Hoàng Vũ được công chúng biết đến nhờ Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 1999 và đặc biệt chương trình Sao Mai điểm hẹn 2004, nơi anh giành giải Nhất do khán giả bình chọn.

Giai đoạn những năm đầu thập niên 2000, anh nổi tiếng với nhiều ca khúc như Vì yêu, Đôi mắt Pleiku, Vì đâu, Vì sao...

Mẹ Kasim Hoàng Vũ lo hậu sự cho con: Thi thể được kiểm nghiệm pháp y trước khi tổ chức tang lễ

Mẹ Kasim Hoàng Vũ lo hậu sự cho con: Thi thể được kiểm nghiệm pháp y trước khi tổ chức tang lễ

Sau khi ca sĩ Kasim Hoàng Vũ qua đời hôm 1/3 vì bạo bệnh, gia đình cho biết thi hài anh được đưa đến bệnh viện để làm kiểm nghiệm pháp y trước khi tổ chức tang lễ.

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