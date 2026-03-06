Tiết lộ thông tin tang lễ của nam ca sĩ Kasim Hoàng Vũ

Hậu trường 06/03/2026 13:52

Tang lễ của Kasim Hoàng Vũ diễn ra trong 2 ngày 13-14/3 từ 10h đến 20h tại Nhà quàn Vĩnh Phước, Houston, Texas, Mỹ. Lễ hỏa táng được cử hành lúc 15h ngày 15/3.

Theo cáo phó do Trizzie Phương Trinh đăng tải, tang lễ của Kasim Hoàng Vũ diễn ra trong 2 ngày 13-14/3 từ 10h đến 20h tại Nhà quàn Vĩnh Phước, Houston, Texas, Mỹ. Lễ hỏa táng được cử hành lúc 15h ngày 15/3.

Bầu show Quí Ngọc cho biết thêm ca sĩ Bích Phương đã đưa thi thể Kasim Hoàng Vũ từ bệnh viện về Nhà quàn Vĩnh Phước để chuẩn bị cho tang lễ. “Chứng kiến cảnh người mẹ ôm con trong nỗi đau nghẹn ngào, thật sự không gì có thể diễn tả được sự xót xa trong lòng”, bầu show Quí Ngọc viết.

Theo một người bạn thân thiết với Kasim Hoàng Vũ, nam ca sĩ ra đi nhẹ nhàng vào 1/3 trong vòng tay của mẹ. Lúc đó, ca sĩ Bích Phương đang cho con trai ăn. Bà Bích Phương đã gọi cấp cứu nhưng nam ca sĩ không qua khỏi. Những ngày qua, ca sĩ Bích Phương rất bối rối nên muốn giữ im lặng.

Tiết lộ thông tin tang lễ của nam ca sĩ Kasim Hoàng Vũ - Ảnh 1
Bà Bích Phương đã gọi cấp cứu nhưng nam ca sĩ không qua khỏi

Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ qua đời ngày 1/3 (giờ địa phương) tại bang Texas, Mỹ, sau thời gian dài chống chọi bạo bệnh. Hành trình chiến đấu với bệnh tật của nam ca sĩ bắt đầu từ tháng 3/2023, khi anh phát hiện bị viêm khớp xương hàm.

Sau đó, Kasim phải trải qua phẫu thuật nang xương ở hàm và cổ. Ca phẫu thuật khiến gương mặt anh thay đổi nhiều so với trước, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt thường ngày. Anh sụt cân, không thể dùng lực cơ hàm, phải ăn đồ mềm trong thời gian dài.

Tiết lộ thông tin tang lễ của nam ca sĩ Kasim Hoàng Vũ - Ảnh 2
Kasim Hoàng Vũ và mẹ

Kasim Hoàng Vũ sinh năm 1980 tại Đà Nẵng, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ anh là ca sĩ rock Bích Phương. Sau này, Kasim Hoàng Vũ được công chúng biết đến nhờ Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 1999 và đặc biệt chương trình Sao Mai điểm hẹn 2004, nơi anh giành giải Nhất do khán giả bình chọn.

Giai đoạn những năm đầu thập niên 2000, anh nổi tiếng với nhiều ca khúc như Vì yêu, Đôi mắt Pleiku, Vì đâu, Vì sao...

Mẹ Kasim Hoàng Vũ lo hậu sự cho con: Thi thể được kiểm nghiệm pháp y trước khi tổ chức tang lễ

Mẹ Kasim Hoàng Vũ lo hậu sự cho con: Thi thể được kiểm nghiệm pháp y trước khi tổ chức tang lễ

Sau khi ca sĩ Kasim Hoàng Vũ qua đời hôm 1/3 vì bạo bệnh, gia đình cho biết thi hài anh được đưa đến bệnh viện để làm kiểm nghiệm pháp y trước khi tổ chức tang lễ.

Xem thêm
Từ khóa:   Kasim Hoàng Vũ mẹ Kasim Hoàng Vũ sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, thứ Bảy 7/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'đãi ngộ' phủ phê, tiền bạc tiêu hoài không vơi, duyên lành 'hồ hởi' ùa về

Sau hôm nay, thứ Bảy 7/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'đãi ngộ' phủ phê, tiền bạc tiêu hoài không vơi, duyên lành 'hồ hởi' ùa về

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng 3 ngày liên tiếp, 3 con giáp được Thần Tài 'đãi ngộ' phủ phê, tiền bạc tiêu hoài không vơi, duyên lành 'hồ hởi' ùa về

Đúng 3 ngày liên tiếp, 3 con giáp được Thần Tài 'đãi ngộ' phủ phê, tiền bạc tiêu hoài không vơi, duyên lành 'hồ hởi' ùa về

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Bước qua tháng 2 âm lịch, 3 con giáp tụ hỷ tụ tài, số đỏ bậc nhất, tiền bạc không thiếu, thoát qua đại nạn, Phúc khí vô biên

Bước qua tháng 2 âm lịch, 3 con giáp tụ hỷ tụ tài, số đỏ bậc nhất, tiền bạc không thiếu, thoát qua đại nạn, Phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 7/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài theo gót, sự nghiệp phất lên phơi phới, vét sạch tiền thiên hạ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 7/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài theo gót, sự nghiệp phất lên phơi phới, vét sạch tiền thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Địch Lệ Nhiệt Ba thông báo bình an sau khi bị mắc kẹt 72 giờ ở Dubai

Địch Lệ Nhiệt Ba thông báo bình an sau khi bị mắc kẹt 72 giờ ở Dubai

Sao quốc tế 1 giờ 29 phút trước
Nghi ngờ chị dâu nhận con nuôi để che giấu tội lỗi, tôi đi xét nghiệm ADN và nhận cái kết đắng ngắt từ cả gia đình

Nghi ngờ chị dâu nhận con nuôi để che giấu tội lỗi, tôi đi xét nghiệm ADN và nhận cái kết đắng ngắt từ cả gia đình

Tâm sự Eva 1 giờ 46 phút trước
NÓNG: Thực hư thông tin 'Giỗ Tổ và 30/4-1/5 được nghỉ 9 ngày'

NÓNG: Thực hư thông tin 'Giỗ Tổ và 30/4-1/5 được nghỉ 9 ngày'

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Cặp đôi Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi 'gây sốt' dù phim chưa chính thức lên sóng

Cặp đôi Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi 'gây sốt' dù phim chưa chính thức lên sóng

Sao quốc tế 2 giờ 7 phút trước
Nghe tiếng khóc nhà hàng xóm, chồng vứt bát cơm lao đi như bay, tôi chạy theo thì "chết lặng" trước cảnh tượng bên trong

Nghe tiếng khóc nhà hàng xóm, chồng vứt bát cơm lao đi như bay, tôi chạy theo thì "chết lặng" trước cảnh tượng bên trong

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Một nữ diễn viên chính thức lên xe hoa sau 5 năm hoãn cưới

Một nữ diễn viên chính thức lên xe hoa sau 5 năm hoãn cưới

Hậu trường 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 6/3/2026: Tiếp tục giảm mạnh, trong nước vàng SJC bốc hơi 2,2 triệu đồng sau một đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 6/3/2026: Tiếp tục giảm mạnh, trong nước vàng SJC bốc hơi 2,2 triệu đồng sau một đêm

Cảnh báo: Sau bữa ăn trưa tại nhà, 3 người co giật toàn thân, hôn mê

Cảnh báo: Sau bữa ăn trưa tại nhà, 3 người co giật toàn thân, hôn mê

NÓNG: Hộ kinh doanh phải báo mọi tài khoản nhận tiền cho cơ quan thuế từ ngày 5/3

NÓNG: Hộ kinh doanh phải báo mọi tài khoản nhận tiền cho cơ quan thuế từ ngày 5/3

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một nữ diễn viên chính thức lên xe hoa sau 5 năm hoãn cưới

Một nữ diễn viên chính thức lên xe hoa sau 5 năm hoãn cưới

Mẹ Kasim Hoàng Vũ lo hậu sự cho con: Thi thể được kiểm nghiệm pháp y trước khi tổ chức tang lễ

Mẹ Kasim Hoàng Vũ lo hậu sự cho con: Thi thể được kiểm nghiệm pháp y trước khi tổ chức tang lễ

Từng lao đao vì ồn ào từ thiện, Hoài Linh 'hồi sinh' với số tiền 229 tỷ đồng

Từng lao đao vì ồn ào từ thiện, Hoài Linh 'hồi sinh' với số tiền 229 tỷ đồng

Kasim Hoàng Vũ và hành trình chống chọi bệnh tật trước khi ra đi ở tuổi 46

Kasim Hoàng Vũ và hành trình chống chọi bệnh tật trước khi ra đi ở tuổi 46

Tiết lộ phút cuối đời của Kasim Hoàng Vũ: 'Anh ho một cái rồi ra đi vĩnh viễn trên chiếc sofa'

Tiết lộ phút cuối đời của Kasim Hoàng Vũ: 'Anh ho một cái rồi ra đi vĩnh viễn trên chiếc sofa'

Đỗ Nhật Hoàng 'Mưa đỏ' lên tiếng nóng về phát ngôn gây tranh cãi trong quá khứ

Đỗ Nhật Hoàng 'Mưa đỏ' lên tiếng nóng về phát ngôn gây tranh cãi trong quá khứ