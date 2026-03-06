Địch Lệ Nhiệt Ba thông báo bình an sau khi bị mắc kẹt 72 giờ ở Dubai

Sao quốc tế 06/03/2026 14:46

Theo thông tin từ phía công ty, nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba không thể tham dự sự kiện theo kế hoạch do gặp trục trặc trong quá trình di chuyển. Đến tối 4/3, cô đăng bài trên trang cá nhân thông báo đã an toàn, phần nào giúp người hâm mộ bớt lo lắng.

Trong khuôn khổ Paris Fashion Week (Tuần lễ thời trang Paris) 2026, Địch Lệ Nhiệt Ba không thể góp mặt do sự cố di chuyển ngoài ý muốn. Theo thông báo từ công ty quản lý, nữ diễn viên lỡ lịch tới Paris vì “yếu tố bất khả kháng”. Ê-kíp cho biết cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trang phục, trang điểm đến lịch trình, đồng thời nỗ lực đổi chuyến bay nhưng không thành công. Thông tin cũng khẳng định Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn an toàn sau 72 giờ kẹt tại Dubai.

Được biết, cô quá cảnh ở Dubai trên đường sang Pháp thì gặp gián đoạn chuyến bay do tình hình Trung Đông diễn biến phức tạp khiến nhiều hành trình bị hoãn hoặc hủy. Trong khi đó, một số thành viên trong ê-kíp đã bay thẳng đến Paris trước.

Địch Lệ Nhiệt Ba thông báo bình an sau khi bị mắc kẹt 72 giờ ở Dubai - Ảnh 1

Sự vắng mặt của nữ diễn viên tại sự kiện quan trọng của Dior nhanh chóng gây xôn xao mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ bày tỏ lo lắng, đồng thời đặt câu hỏi về khâu sắp xếp hành trình của công ty quản lý.

Với vai trò Đại sứ toàn cầu của Dior ở cả 3 mảng thời trang, mỹ phẩm và nước hoa, Địch Lệ Nhiệt Ba đã 4 năm liên tiếp được mời tham dự Paris Fashion Week. Cô hiện là nghệ sĩ Hoa ngữ duy nhất thường xuyên ngồi hàng ghế đầu của nhà mốt và được cho là sẽ tiếp tục xuất hiện tại vị trí này trong năm nay.

Đến tối 4/3, Địch Lệ Nhiệt Ba đăng bài trên trang cá nhân thông báo đã an toàn, phần nào giúp người hâm mộ bớt lo lắng. Tuy nhiên, vụ việc lại làm bùng lên làn sóng tranh luận trong cộng đồng fan. Nhiều người cho rằng quá trình sắp xếp lịch trình của công ty quản lý đã khiến nữ diễn viên rơi vào tình huống rủi ro không đáng có.

Địch Lệ Nhiệt Ba thông báo bình an sau khi bị mắc kẹt 72 giờ ở Dubai - Ảnh 2

Trên nhiều diễn đàn, fan của Địch Lệ Nhiệt Ba cho rằng việc bảo vệ nghệ sĩ không chỉ là đưa ra thông báo sau sự cố, mà cần được thể hiện ngay từ khâu đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu hành trình.

Từ đó, một số người hâm mộ tiếp tục kêu gọi nữ diễn viên rời khỏi Gia Hành Thiên Hạ khi hợp đồng kết thúc, cho rằng cô cần một đơn vị quản lý có chiến lược và sự bảo vệ tốt hơn.

Hiện phía công ty quản lý chưa đưa ra phản hồi chi tiết hơn về những tranh luận này. Trong khi đó, bài đăng báo bình an của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn nhận được hàng trăm nghìn lượt tương tác, cho thấy sự quan tâm lớn của công chúng dành cho nữ diễn viên.

Vương Sở Nhiên bất ngờ bị kéo vào ồn ào liên quan đến Địch Lệ Nhiệt Ba

Vương Sở Nhiên bất ngờ bị kéo vào ồn ào liên quan đến Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba mắc kẹt khi quá cảnh ở Dubai và không thể tham dự show Dior tại Tuần lễ thời trang Paris (Pháp) đang là chủ đề nóng của giới giải trí Hoa ngữ.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN LIÊN QUAN

Vương Sở Nhiên bất ngờ bị kéo vào ồn ào liên quan đến Địch Lệ Nhiệt Ba

Vương Sở Nhiên bất ngờ bị kéo vào ồn ào liên quan đến Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba mắc kẹt ở Dubai: Công ty đổ lỗi cho sao nữ?

Địch Lệ Nhiệt Ba mắc kẹt ở Dubai: Công ty đổ lỗi cho sao nữ?

Địch Lệ Nhiệt Ba gây lo lắng vì mắc kẹt ở Trung Đông, lỡ hẹn với show diễn của Dior

Địch Lệ Nhiệt Ba gây lo lắng vì mắc kẹt ở Trung Đông, lỡ hẹn với show diễn của Dior

Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê 'mặt sưng, nhợt nhạt' khi hóa nàng tiên cá

Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê 'mặt sưng, nhợt nhạt' khi hóa nàng tiên cá

Địch Lệ Nhiệt Ba "gây bão" trong Gala Xuân Vãn đêm giao thừa

Địch Lệ Nhiệt Ba "gây bão" trong Gala Xuân Vãn đêm giao thừa

Địch Lệ Nhiệt Ba 'xuống tóc' khiến dân tình đứng ngồi không yên

Địch Lệ Nhiệt Ba 'xuống tóc' khiến dân tình đứng ngồi không yên

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, thứ Bảy 7/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'đãi ngộ' phủ phê, tiền bạc tiêu hoài không vơi, duyên lành 'hồ hởi' ùa về

Sau hôm nay, thứ Bảy 7/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'đãi ngộ' phủ phê, tiền bạc tiêu hoài không vơi, duyên lành 'hồ hởi' ùa về

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng 3 ngày liên tiếp, 3 con giáp được Thần Tài 'đãi ngộ' phủ phê, tiền bạc tiêu hoài không vơi, duyên lành 'hồ hởi' ùa về

Đúng 3 ngày liên tiếp, 3 con giáp được Thần Tài 'đãi ngộ' phủ phê, tiền bạc tiêu hoài không vơi, duyên lành 'hồ hởi' ùa về

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Bước qua tháng 2 âm lịch, 3 con giáp tụ hỷ tụ tài, số đỏ bậc nhất, tiền bạc không thiếu, thoát qua đại nạn, Phúc khí vô biên

Bước qua tháng 2 âm lịch, 3 con giáp tụ hỷ tụ tài, số đỏ bậc nhất, tiền bạc không thiếu, thoát qua đại nạn, Phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 7/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài theo gót, sự nghiệp phất lên phơi phới, vét sạch tiền thiên hạ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 7/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài theo gót, sự nghiệp phất lên phơi phới, vét sạch tiền thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Địch Lệ Nhiệt Ba thông báo bình an sau khi bị mắc kẹt 72 giờ ở Dubai

Địch Lệ Nhiệt Ba thông báo bình an sau khi bị mắc kẹt 72 giờ ở Dubai

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước
Nghi ngờ chị dâu nhận con nuôi để che giấu tội lỗi, tôi đi xét nghiệm ADN và nhận cái kết đắng ngắt từ cả gia đình

Nghi ngờ chị dâu nhận con nuôi để che giấu tội lỗi, tôi đi xét nghiệm ADN và nhận cái kết đắng ngắt từ cả gia đình

Tâm sự Eva 1 giờ 46 phút trước
NÓNG: Thực hư thông tin 'Giỗ Tổ và 30/4-1/5 được nghỉ 9 ngày'

NÓNG: Thực hư thông tin 'Giỗ Tổ và 30/4-1/5 được nghỉ 9 ngày'

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Cặp đôi Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi 'gây sốt' dù phim chưa chính thức lên sóng

Cặp đôi Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi 'gây sốt' dù phim chưa chính thức lên sóng

Sao quốc tế 2 giờ 7 phút trước
Nghe tiếng khóc nhà hàng xóm, chồng vứt bát cơm lao đi như bay, tôi chạy theo thì "chết lặng" trước cảnh tượng bên trong

Nghe tiếng khóc nhà hàng xóm, chồng vứt bát cơm lao đi như bay, tôi chạy theo thì "chết lặng" trước cảnh tượng bên trong

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Một nữ diễn viên chính thức lên xe hoa sau 5 năm hoãn cưới

Một nữ diễn viên chính thức lên xe hoa sau 5 năm hoãn cưới

Hậu trường 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 6/3/2026: Tiếp tục giảm mạnh, trong nước vàng SJC bốc hơi 2,2 triệu đồng sau một đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 6/3/2026: Tiếp tục giảm mạnh, trong nước vàng SJC bốc hơi 2,2 triệu đồng sau một đêm

Cảnh báo: Sau bữa ăn trưa tại nhà, 3 người co giật toàn thân, hôn mê

Cảnh báo: Sau bữa ăn trưa tại nhà, 3 người co giật toàn thân, hôn mê

NÓNG: Hộ kinh doanh phải báo mọi tài khoản nhận tiền cho cơ quan thuế từ ngày 5/3

NÓNG: Hộ kinh doanh phải báo mọi tài khoản nhận tiền cho cơ quan thuế từ ngày 5/3

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cặp đôi Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi 'gây sốt' dù phim chưa chính thức lên sóng

Cặp đôi Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi 'gây sốt' dù phim chưa chính thức lên sóng

Dương Tử giúp Tiêu Chiến rũ bỏ nghi án từng gây tranh cãi trong dư luận

Dương Tử giúp Tiêu Chiến rũ bỏ nghi án từng gây tranh cãi trong dư luận

Triệu Lộ Tư 'gây sốt' với loạt ảnh đời thường trên mạng xã hội

Triệu Lộ Tư 'gây sốt' với loạt ảnh đời thường trên mạng xã hội

Dương Mịch rạng rỡ ở trời Tây, đón nhận nhiều kịch bản phim mới

Dương Mịch rạng rỡ ở trời Tây, đón nhận nhiều kịch bản phim mới

'Nữ thần cổ trang TVB' Diệp Tuyền tiết lộ sẵn sàng đóng phim ngắn 900 tiếng

'Nữ thần cổ trang TVB' Diệp Tuyền tiết lộ sẵn sàng đóng phim ngắn 900 tiếng

Chồng cũ Từ Hy Viên bác bỏ tin đồn là kẻ tệ bạc, tuyên bố từng cứu vợ cũ nhiều lần

Chồng cũ Từ Hy Viên bác bỏ tin đồn là kẻ tệ bạc, tuyên bố từng cứu vợ cũ nhiều lần