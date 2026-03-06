Địch Lệ Nhiệt Ba thông báo bình an sau khi bị mắc kẹt 72 giờ ở Dubai

Được biết, cô quá cảnh ở Dubai trên đường sang Pháp thì gặp gián đoạn chuyến bay do tình hình Trung Đông diễn biến phức tạp khiến nhiều hành trình bị hoãn hoặc hủy. Trong khi đó, một số thành viên trong ê-kíp đã bay thẳng đến Paris trước.

Trong khuôn khổ Paris Fashion Week (Tuần lễ thời trang Paris) 2026, Địch Lệ Nhiệt Ba không thể góp mặt do sự cố di chuyển ngoài ý muốn. Theo thông báo từ công ty quản lý, nữ diễn viên lỡ lịch tới Paris vì “yếu tố bất khả kháng”. Ê-kíp cho biết cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trang phục, trang điểm đến lịch trình, đồng thời nỗ lực đổi chuyến bay nhưng không thành công. Thông tin cũng khẳng định Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn an toàn sau 72 giờ kẹt tại Dubai.

Sự vắng mặt của nữ diễn viên tại sự kiện quan trọng của Dior nhanh chóng gây xôn xao mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ bày tỏ lo lắng, đồng thời đặt câu hỏi về khâu sắp xếp hành trình của công ty quản lý.

Với vai trò Đại sứ toàn cầu của Dior ở cả 3 mảng thời trang, mỹ phẩm và nước hoa, Địch Lệ Nhiệt Ba đã 4 năm liên tiếp được mời tham dự Paris Fashion Week. Cô hiện là nghệ sĩ Hoa ngữ duy nhất thường xuyên ngồi hàng ghế đầu của nhà mốt và được cho là sẽ tiếp tục xuất hiện tại vị trí này trong năm nay.

Đến tối 4/3, Địch Lệ Nhiệt Ba đăng bài trên trang cá nhân thông báo đã an toàn, phần nào giúp người hâm mộ bớt lo lắng. Tuy nhiên, vụ việc lại làm bùng lên làn sóng tranh luận trong cộng đồng fan. Nhiều người cho rằng quá trình sắp xếp lịch trình của công ty quản lý đã khiến nữ diễn viên rơi vào tình huống rủi ro không đáng có.

Trên nhiều diễn đàn, fan của Địch Lệ Nhiệt Ba cho rằng việc bảo vệ nghệ sĩ không chỉ là đưa ra thông báo sau sự cố, mà cần được thể hiện ngay từ khâu đánh giá rủi ro trước khi bắt đầu hành trình.

Từ đó, một số người hâm mộ tiếp tục kêu gọi nữ diễn viên rời khỏi Gia Hành Thiên Hạ khi hợp đồng kết thúc, cho rằng cô cần một đơn vị quản lý có chiến lược và sự bảo vệ tốt hơn.

Hiện phía công ty quản lý chưa đưa ra phản hồi chi tiết hơn về những tranh luận này. Trong khi đó, bài đăng báo bình an của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn nhận được hàng trăm nghìn lượt tương tác, cho thấy sự quan tâm lớn của công chúng dành cho nữ diễn viên.