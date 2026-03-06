NÓNG: Công an vào cuộc vụ nữ TikToker nhặt được thẻ tín dụng, tiêu hết 95 triệu đồng

Đời sống 06/03/2026 16:53

Người nhặt được thẻ tín dụng sau đó đã chi tiêu 95 triệu đồng để mua iPhone, đồng hồ thông minh và các sản phẩm khác.

Theo thông tin từ báo Dân trí, liên quan tới sự việc trên mạng xã hội xuất hiện thông tin kèm bài viết về một phụ nữ làm rơi thẻ tín dụng, sau đó có một người khác nhặt được và tiêu hết 95 triệu đồng trong thẻ tín dụng của nạn nhân, ngày 6/3, lãnh đạo Đảng ủy phường Tây Hồ, TP Hà Nội cho biết, chính quyền đã nắm được thông tin và giao công an phường xác minh, xử lý vụ việc.

Thông tin cụ thể sẽ được thông báo lại sau, theo lãnh đạo Đảng ủy phường Tây Hồ, TP Hà Nội.

NÓNG: Công an vào cuộc vụ nữ TikToker nhặt được thẻ tín dụng, tiêu hết 95 triệu đồng - Ảnh 1
Bài viết thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng 

Theo thông tin từ báo Phụ nữ mới, ngày 5/3, theo chia sẻ của tài khoản N.N. tại một diễn đàn mạng xã hội cho rằng, cô đã làm rơi thẻ tín dụng cá nhân. Sau đó, một người khác nhặt được chiếc thẻ của cô và bị nghi đã sử dụng để thanh toán các sản phẩm công nghệ ở trung tâm thương mại Lotte Mall Tây Hồ (Hà Nội).

Người đăng bài cho biết tổng số tiền giao dịch lên tới 95 triệu đồng. Các mặt hàng được cho là đã mua bao gồm một chiếc iPhone và một chiếc đồng hồ thông minh của Apple.

Kèm theo bài viết, người này còn đăng tải hình ảnh hóa đơn thanh toán và ảnh trích xuất từ camera an ninh tại cửa hàng. Theo thông tin từ phía chủ thẻ, nhân viên tại cửa hàng cho biết người thực hiện giao dịch là một cô gái trẻ có ngoại hình nổi bật và được cho là có hoạt động trên nền tảng TikTok.

Sau khi phát hiện sự việc, chủ thẻ cho biết đã trình báo cơ quan công an và đang chờ cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Sà lan va chạm cầu Ghềnh, nhiều người đi xe máy nhập viện cấp cứu

Sà lan va chạm cầu Ghềnh, nhiều người đi xe máy nhập viện cấp cứu

Một tàu chở hàng di chuyển trên sông Đồng Nai đã va vào gầm cầu Ghềnh khiến giao thông qua lại đây phải tạm dừng

Xem thêm
Từ khóa:   nhặt được thẻ tín dụng tiêu hết 95 triệu đồng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 7/3/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 7/3/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Công an vào cuộc vụ trẻ sơ sinh tử vong tại khu đất trống

Công an vào cuộc vụ trẻ sơ sinh tử vong tại khu đất trống

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 7/3/2026, phúc mệnh đỏ rực, 3 con giáp sau được Thần May Mắn 'đãi ngộ', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 7/3/2026, phúc mệnh đỏ rực, 3 con giáp sau được Thần May Mắn 'đãi ngộ', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
NÓNG: Công an vào cuộc vụ nữ TikToker nhặt được thẻ tín dụng, tiêu hết 95 triệu đồng

NÓNG: Công an vào cuộc vụ nữ TikToker nhặt được thẻ tín dụng, tiêu hết 95 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Tình cũ Thành Long phủ nhận thông tin sao nam chu cấp tài chính cho con gái

Tình cũ Thành Long phủ nhận thông tin sao nam chu cấp tài chính cho con gái

Sao quốc tế 1 giờ 44 phút trước
Đang tham gia hội thảo, cô giáo trẻ bất ngờ ngã gục, méo miệng

Đang tham gia hội thảo, cô giáo trẻ bất ngờ ngã gục, méo miệng

Sức khỏe 1 giờ 54 phút trước
Ngỡ ngàng với vẻ tiều tụy của Trần Quán Hy trong tiệc sinh của con gái

Ngỡ ngàng với vẻ tiều tụy của Trần Quán Hy trong tiệc sinh của con gái

Sao quốc tế 1 giờ 58 phút trước
Thần Tài giữ của từ ngày 7/3/2026, tổ tiên độ trì, 3 con giáp 'xòe tay hứng mưa tiền', điềm lành dư dả, duyên tình rực cháy

Thần Tài giữ của từ ngày 7/3/2026, tổ tiên độ trì, 3 con giáp 'xòe tay hứng mưa tiền', điềm lành dư dả, duyên tình rực cháy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 7/3/2026, phúc mệnh đỏ rực, 3 con giáp sau được Thần May Mắn 'đãi ngộ', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 7/3/2026, phúc mệnh đỏ rực, 3 con giáp sau được Thần May Mắn 'đãi ngộ', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thực hư thông tin 'Giỗ Tổ và 30/4-1/5 được nghỉ 9 ngày'

NÓNG: Thực hư thông tin 'Giỗ Tổ và 30/4-1/5 được nghỉ 9 ngày'

Giá vàng hôm nay, ngày 6/3/2026: Tiếp tục giảm mạnh, trong nước vàng SJC bốc hơi 2,2 triệu đồng sau một đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 6/3/2026: Tiếp tục giảm mạnh, trong nước vàng SJC bốc hơi 2,2 triệu đồng sau một đêm

Cảnh báo: Sau bữa ăn trưa tại nhà, 3 người co giật toàn thân, hôn mê

Cảnh báo: Sau bữa ăn trưa tại nhà, 3 người co giật toàn thân, hôn mê

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Công an vào cuộc vụ trẻ sơ sinh tử vong tại khu đất trống

Công an vào cuộc vụ trẻ sơ sinh tử vong tại khu đất trống

NÓNG: Thực hư thông tin 'Giỗ Tổ và 30/4-1/5 được nghỉ 9 ngày'

NÓNG: Thực hư thông tin 'Giỗ Tổ và 30/4-1/5 được nghỉ 9 ngày'

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trung niên chỉ còn sống “cho tròn vai”?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trung niên chỉ còn sống “cho tròn vai”?

Sà lan va chạm cầu Ghềnh, nhiều người đi xe máy nhập viện cấp cứu

Sà lan va chạm cầu Ghềnh, nhiều người đi xe máy nhập viện cấp cứu

NÓNG: Hộ kinh doanh phải báo mọi tài khoản nhận tiền cho cơ quan thuế từ ngày 5/3

NÓNG: Hộ kinh doanh phải báo mọi tài khoản nhận tiền cho cơ quan thuế từ ngày 5/3

Xe chở công nhân cháy dữ dội, khói đen bốc cao hàng chục mét

Xe chở công nhân cháy dữ dội, khói đen bốc cao hàng chục mét