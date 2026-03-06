Một nữ diễn viên chính thức lên xe hoa sau 5 năm hoãn cưới

Mới đây, diễn viên Việt Hoa thu hút sự chú ý khi chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh chụp cùng chồng là Vương Trọng Trí.

Mới đây, diễn viên Việt Hoa thu hút sự chú ý khi chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh chụp cùng chồng là Vương Trọng Trí, kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Chúng em đã sẵn sàng rồi ạ!".

Bài đăng nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt tương tác chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện, nhiều khán giả và đồng nghiệp gửi lời chúc mừng tới cặp đôi sau quãng thời gian dài chờ đợi ngày tổ chức hôn lễ.

Theo thông tin được chia sẻ trước đó, Việt Hoa và Vương Trọng Trí đã đăng ký kết hôn từ năm 2021 nhưng chưa tổ chức đám cưới. Thời điểm đó, kế hoạch hôn lễ của họ bị trì hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng như lịch trình bận rộn với các dự án phim truyền hình. Sau nhiều năm tập trung cho công việc, cặp đôi mới có điều kiện sắp xếp để chính thức tổ chức lễ cưới.

Một nữ diễn viên chính thức lên xe hoa sau 5 năm hoãn cưới - Ảnh 1Một nữ diễn viên chính thức lên xe hoa sau 5 năm hoãn cưới - Ảnh 2
Việt Hoa và Vương Trọng Trí đã đăng ký kết hôn từ năm 2021 nhưng chưa tổ chức đám cưới

Việt Hoa và Vương Trọng Trí quen nhau từ khi còn là sinh viên tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Từ những lần làm việc chung, họ dần nảy sinh tình cảm và bắt đầu mối quan hệ vào khoảng năm 2017.

Sau khi tốt nghiệp, cả hai đều hoạt động trong lĩnh vực sân khấu và truyền hình. Nhờ có chung môi trường đào tạo và nghề nghiệp, Việt Hoa và Trọng Trí được cho là dễ dàng thấu hiểu đặc thù công việc của nhau, từ lịch quay kéo dài đến áp lực của nghề diễn.

Trong nhiều cuộc trò chuyện với truyền thông trước đây, Việt Hoa từng cho biết sự tôn trọng và chia sẻ là yếu tố giúp cô và chồng duy trì mối quan hệ bền vững suốt nhiều năm. Nam diễn viên thường xuyên hỗ trợ vợ trong cuộc sống thường ngày, đưa đón cô đi quay và cùng chăm sóc các công việc cá nhân ngoài nghệ thuật.

Một nữ diễn viên chính thức lên xe hoa sau 5 năm hoãn cưới - Ảnh 3
Việt Hoa và Vương Trọng Trí đã từng xuất hiện chung trong vài dự án trên màn ảnh nhỏ

Đáng chú ý, khán giả từng thích thú khi hai vợ chồng cùng xuất hiện trong một số dự án truyền hình như Trở Về Giữa Yêu Thương, Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc hay các tập phim trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Sự kết hợp của họ trên màn ảnh tạo nên nhiều tình huống thú vị bởi ngoài đời thực, cả hai đã là vợ chồng.

Tính đến hiện tại, Việt Hoa và Vương Trọng Trí đã gắn bó gần 9 năm. Việc chính thức tổ chức đám cưới sau thời gian dài trì hoãn sau khi đăng ký kết hôn được xem là cột mốc quan trọng trong hành trình chung của cặp đôi diễn viên.

