Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 7/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài theo gót, sự nghiệp phất lên phơi phới, vét sạch tiền thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 06/03/2026 14:48

3 con giáp được Thần Tài theo gót, sự nghiệp phất lên phơi phới, vét sạch tiền thiên hạ.

Tuổi Thân

Có Tam Hợp cục che chở, người tuổi Thân gặp khá nhiều may mắn. Trong công việc, bạn được quý nhân giúp sức nên mọi chuyện suôn sẻ đến bất ngờ. Không những hoàn thành đúng thời hạn mà còn đạt hiệu quả cao, cấp trên hài lòng, khách hàng tin tưởng.

Bên cạnh đó, nhờ Thổ sinh Kim, chuyện tình cảm của con giáp may mắn cũng trở nên khởi sắc và tốt đẹp, bạn và người ấy có cơ hội hiểu thêm về nhau. Tuy thời gian bên nhau chưa dài nhưng cũng đã cùng vượt qua nhiều khó khăn, thử thách nên tình cảm hai người bền chặt không thể tách rời. Người độc thân cũng sẽ sớm tìm được "nửa kia" ưng ý của mình.

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 7/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài theo gót, sự nghiệp phất lên phơi phới, vét sạch tiền thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vốn thông minh, tài giỏi, nên khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa và biết phát huy khả năng của mình thì nhất định sẽ có được cuộc sống viên mãn. Từ giờ đến giữa năm, những người này làm việc sẽ gặt hái được nhiều thành công, có người còn lên đến đỉnh cao vào cuối năm. 

Ngoài ra, con giáp này thường vốn thực thà, chân chất, luôn khiến người khác nghĩ rằng con giáp này thật ngốc nghếch nhưng kỳ thực bản thân lại không hề ngốc mà chỉ không có nhiều toan tính. Bạn rất thích giúp đỡ người khác và luôn hòa nhã với mọi người vì vậy bạn luôn tạo được các mối quan hệ, các mối nhân duyên tốt đẹp.

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 7/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài theo gót, sự nghiệp phất lên phơi phới, vét sạch tiền thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Do có cát tinh soi chiếu, cộng với sự nhanh nhẹn của con giáp này nên dường như những cơ hội may mắn nhất, tốt nhất đều rơi tay người tuổi Mùi. Tài lộc của bạn cũng nở rộ bất ngờ vào 6 ngày tới. Không chỉ có quý nhân giúp đỡ, chuyện gì cũng nhờ vào cố gắng của mình, tuổi Mùi thể hiện được sự quyết tâm đến cùng của mình để được thành công.

Trên phương diện tình cảm, tam hợp hối thúc người đang độc thân mở lòng hơn, sẽ trở nên mạo hiểm hơn. Con giáp này tham gia vào những trải nghiệm yêu đương mới mẻ và cho phép bản thân được sống thoải mái theo cảm xúc mãnh liệt của tình yêu.

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 7/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài theo gót, sự nghiệp phất lên phơi phới, vét sạch tiền thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 6/3/2026, rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 6/3/2026, rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 6/3/2026, rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, thứ Bảy 7/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'đãi ngộ' phủ phê, tiền bạc tiêu hoài không vơi, duyên lành 'hồ hởi' ùa về

Sau hôm nay, thứ Bảy 7/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'đãi ngộ' phủ phê, tiền bạc tiêu hoài không vơi, duyên lành 'hồ hởi' ùa về

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng 3 ngày liên tiếp, 3 con giáp được Thần Tài 'đãi ngộ' phủ phê, tiền bạc tiêu hoài không vơi, duyên lành 'hồ hởi' ùa về

Đúng 3 ngày liên tiếp, 3 con giáp được Thần Tài 'đãi ngộ' phủ phê, tiền bạc tiêu hoài không vơi, duyên lành 'hồ hởi' ùa về

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Bước qua tháng 2 âm lịch, 3 con giáp tụ hỷ tụ tài, số đỏ bậc nhất, tiền bạc không thiếu, thoát qua đại nạn, Phúc khí vô biên

Bước qua tháng 2 âm lịch, 3 con giáp tụ hỷ tụ tài, số đỏ bậc nhất, tiền bạc không thiếu, thoát qua đại nạn, Phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 7/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài theo gót, sự nghiệp phất lên phơi phới, vét sạch tiền thiên hạ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 7/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài theo gót, sự nghiệp phất lên phơi phới, vét sạch tiền thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Địch Lệ Nhiệt Ba thông báo bình an sau khi bị mắc kẹt 72 giờ ở Dubai

Địch Lệ Nhiệt Ba thông báo bình an sau khi bị mắc kẹt 72 giờ ở Dubai

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước
Nghi ngờ chị dâu nhận con nuôi để che giấu tội lỗi, tôi đi xét nghiệm ADN và nhận cái kết đắng ngắt từ cả gia đình

Nghi ngờ chị dâu nhận con nuôi để che giấu tội lỗi, tôi đi xét nghiệm ADN và nhận cái kết đắng ngắt từ cả gia đình

Tâm sự Eva 1 giờ 47 phút trước
NÓNG: Thực hư thông tin 'Giỗ Tổ và 30/4-1/5 được nghỉ 9 ngày'

NÓNG: Thực hư thông tin 'Giỗ Tổ và 30/4-1/5 được nghỉ 9 ngày'

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Cặp đôi Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi 'gây sốt' dù phim chưa chính thức lên sóng

Cặp đôi Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi 'gây sốt' dù phim chưa chính thức lên sóng

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước
Nghe tiếng khóc nhà hàng xóm, chồng vứt bát cơm lao đi như bay, tôi chạy theo thì "chết lặng" trước cảnh tượng bên trong

Nghe tiếng khóc nhà hàng xóm, chồng vứt bát cơm lao đi như bay, tôi chạy theo thì "chết lặng" trước cảnh tượng bên trong

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Một nữ diễn viên chính thức lên xe hoa sau 5 năm hoãn cưới

Một nữ diễn viên chính thức lên xe hoa sau 5 năm hoãn cưới

Hậu trường 2 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 6/3/2026: Tiếp tục giảm mạnh, trong nước vàng SJC bốc hơi 2,2 triệu đồng sau một đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 6/3/2026: Tiếp tục giảm mạnh, trong nước vàng SJC bốc hơi 2,2 triệu đồng sau một đêm

Cảnh báo: Sau bữa ăn trưa tại nhà, 3 người co giật toàn thân, hôn mê

Cảnh báo: Sau bữa ăn trưa tại nhà, 3 người co giật toàn thân, hôn mê

NÓNG: Hộ kinh doanh phải báo mọi tài khoản nhận tiền cho cơ quan thuế từ ngày 5/3

NÓNG: Hộ kinh doanh phải báo mọi tài khoản nhận tiền cho cơ quan thuế từ ngày 5/3

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 7/3/2026, phúc mệnh đỏ rực, 3 con giáp sau được Thần May Mắn 'đãi ngộ', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 7/3/2026, phúc mệnh đỏ rực, 3 con giáp sau được Thần May Mắn 'đãi ngộ', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 7/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'đãi ngộ' phủ phê, tiền bạc tiêu hoài không vơi, duyên lành 'hồ hởi' ùa về

Sau hôm nay, thứ Bảy 7/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'đãi ngộ' phủ phê, tiền bạc tiêu hoài không vơi, duyên lành 'hồ hởi' ùa về

Đúng 3 ngày liên tiếp, 3 con giáp được Thần Tài 'đãi ngộ' phủ phê, tiền bạc tiêu hoài không vơi, duyên lành 'hồ hởi' ùa về

Đúng 3 ngày liên tiếp, 3 con giáp được Thần Tài 'đãi ngộ' phủ phê, tiền bạc tiêu hoài không vơi, duyên lành 'hồ hởi' ùa về

Bước qua tháng 2 âm lịch, 3 con giáp tụ hỷ tụ tài, số đỏ bậc nhất, tiền bạc không thiếu, thoát qua đại nạn, Phúc khí vô biên

Bước qua tháng 2 âm lịch, 3 con giáp tụ hỷ tụ tài, số đỏ bậc nhất, tiền bạc không thiếu, thoát qua đại nạn, Phúc khí vô biên

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 7/3/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 7/3/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng 8 ngày tới (13/3), 3 con giáp sự nghiệp rực sáng, an nhàn tự tại, giàu sang nghẹt thở, Phú Quý Phát Tài

Đúng 8 ngày tới (13/3), 3 con giáp sự nghiệp rực sáng, an nhàn tự tại, giàu sang nghẹt thở, Phú Quý Phát Tài