Tình cũ Thành Long phủ nhận thông tin sao nam chu cấp tài chính cho con gái

Sao quốc tế 06/03/2026 16:49

Những tin đồn xoay quanh Thành Long và mẹ con Ngô Ỷ Lợi gần đây tiếp tục làm dấy lên tranh luận.

Mới đây, nhiều nguồn tin cho rằng thời gian qua, Thành Long đã bắt đầu hỗ trợ tài chính cho Ngô Trác Lâm thông qua người trung gian. Tình cảm giữa hai cha con ngôi sao hành động cũng trở nên tốt hơn.

Song mới đây, Ngô Ỷ Lợi xuất hiện trên một chương trình trực tuyến, gián tiếp phủ nhận các thông tin này. Trước những thắc mắc về việc Thành Long có thực sự hỗ trợ tài chính cho Ngô Trác Lâm đang sống tại Canada, bao gồm việc chi trả tiền thuê nhà và hỗ trợ sự nghiệp thiết kế của con, thậm chí còn mời con tham gia thiết kế poster cho phim mới hay không, tình cũ của Thành Long chia sẻ ngắn gọn: "Tôi không nghĩ vậy".

Tình cũ Thành Long phủ nhận thông tin sao nam chu cấp tài chính cho con gái - Ảnh 1

Trước đó, Ngô Trác Lâm công khai đồng tính vào năm 2017, sau đó đăng ký kết hôn tại Canada với bạn đời ngoại quốc Andi Autumn, hơn cô 12 tuổi. Con chung của Thành Long và Ngô Ỷ Lợi từng bị bắt gặp xếp hàng nhận thực phẩm miễn phí, cuộc sống được cho là rơi vào cảnh khánh kiệt.

Thời gian đầu khi con công khai xu hướng tính dục và kết hôn đồng giới, Ngô Ỷ Lợi thừa nhận chưa thể chấp nhận chuyện này. Nhưng hiện tại, bà cho biết đã có thể đón nhận mọi chuyện với tâm thế cởi mở hơn, học được cách tôn trọng lựa chọn của con.

Tình cũ Thành Long phủ nhận thông tin sao nam chu cấp tài chính cho con gái - Ảnh 2

Ngô Ỷ Lợi cũng tiết lộ mối quan hệ mẹ con đã tốt đẹp hơn trước. Dù không thường xuyên gặp mặt, vào các dịp lễ Tết, bà và Ngô Trác Lâm vẫn nhắn tin hỏi thăm nhau. Ngoài ra, việc trò chuyện của hai mẹ con cũng hòa hợp hơn.

Về chuyện tình cảm cá nhân, Ngô Ỷ Lợi cho biết sau khi chia tay Thành Long, bà không vội vã đi tìm mối tình mới mà để cho mọi thứ "tuỳ duyên".

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