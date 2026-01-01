Thành Long thừa nhận cách dạy dỗ con cái quá nghiêm khắc, con trai không còn gọi điện liên lạc

Sao quốc tế 01/01/2026 13:16

Thành Long mới đây tham gia sự kiện quảng bá cho bộ phim mới về đề tài gia đình - Unexpected Family. Tại đây, ông hiếm hoi trải lòng về mối quan hệ với con trai Phòng Tổ Danh.

Phòng Tổ Danh – sinh năm 1982 – là con trai của Thành Long và nữ diễn viên Lâm Phụng Kiều. Anh là “đứa trẻ ngoài kế hoạch”, ra đời trong thời điểm Thành Long đang ở đỉnh cao danh tiếng, bận rộn và đào hoa. Suốt một thời gian dài, Phòng Tổ Danh không được công khai là con ruột của ngôi sao võ thuật, lớn lên thiếu vắng sự hiện diện của cha.

Dù sống trong điều kiện vật chất đầy đủ, nhưng tuổi trẻ của Phòng Tổ Danh lại trượt dài trong ăn chơi, rượu bia và các thói quen xấu. Năm 2014, anh bị bắt vì sử dụng và tàng trữ chất cấm, thừa nhận đã sa ngã suốt 8 năm. Bản án 6 tháng tù giam cùng tiền phạt là cú sốc lớn đối với công chúng và cả với cha anh.

Trong quãng thời gian thi hành án, Phòng Tổ Danh chọn đọc sách, học những kỹ năng sống cơ bản mà trước đó chưa từng biết đến, như giặt giũ, gấp chăn màn. Sau khi ra tù, anh xin lỗi công chúng và rút khỏi làng giải trí, chuyển hướng sang kinh doanh, sống kín tiếng. Nhưng những sai lầm tuổi trẻ ấy, theo chính lời Thành Long không chỉ đến từ bản thân người con. “Tôi quá nghiêm khắc, con trai tôi sợ đến mức không dám nói chuyện”.

Thành Long thừa nhận cách dạy dỗ con cái quá nghiêm khắc, con trai không còn gọi điện liên lạc - Ảnh 1

Thành Long thừa nhận, suốt nhiều năm ông đã chọn hình ảnh người cha hà khắc, luôn dùng mắng mỏ và áp lực để dạy dỗ con. "Trước kia cứ thấy con là tôi mắng, lên truyền hình cũng chỉ trích nó, không có một câu nói tốt đẹp nào", ngôi sao hành động bùi ngùi nhớ lại. Chính điều này tạo nên “bức tường vô hình” giữa hai cha con.

Ông kể, giữa hai người từng có thời gian dài không liên lạc. Từ việc mỗi năm đều gọi điện chúc mừng sinh nhật cha, Phòng Tổ Danh dần im lặng tuyệt đối sau nhiều lần bị quát mắng đến ám ảnh. Sự sợ hãi khiến con trai ông muốn tránh tất cả những cuộc trò chuyện.

Ở tuổi xế chiều, Thành Long nhìn nhận đó là sai lầm lớn nhất của mình: muốn con “giống mình”, thành công theo cách mình muốn, thay vì lắng nghe xem con thực sự là ai.

Thành Long thừa nhận cách dạy dỗ con cái quá nghiêm khắc, con trai không còn gọi điện liên lạc - Ảnh 2

Ở tuổi ngoài 70, khi đã đi qua đỉnh cao danh vọng, Thành Long mới bắt đầu nhận ra những sai lầm trong quá khứ. Ông thừa nhận bản thân đã quá sai khi không để con trai có không gian tự do để sáng tạo và phát triển theo ý muốn. Những chia sẻ chân thành của ông về việc "muốn buông bỏ hình ảnh người cha nghiêm khắc" đã nhận được sự đồng cảm lớn từ công chúng.

Những lời tự sự của Thành Long không chỉ là một lời xin lỗi công khai tới con trai mà còn là bài học đắt giá về tình cảm gia đình. Người hâm mộ hy vọng rằng, sau những bộ phim về đề tài gia đình đầy xúc động, "vua võ thuật" sẽ thực sự tìm thấy đường về trong trái tim của chính con trai mình.

Phim của Thành Long đóng chính lại rơi vào cảnh bán vé ảm đạm

Phim của Thành Long đóng chính lại rơi vào cảnh bán vé ảm đạm

Vào dịp Tết Dương lịch 2026, phòng vé Trung Quốc chứng kiến cuộc cạnh tranh của nhiều phim mới. Tuy nhiên, sự phân hóa doanh thu giữa các phim rất mạnh mẽ.

Xem thêm
Từ khóa:   Thành Long sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Phim của Thành Long đóng chính lại rơi vào cảnh bán vé ảm đạm

Phim của Thành Long đóng chính lại rơi vào cảnh bán vé ảm đạm

'Vua võ thuật' Thành Long gây chú ý ở tuổi 71

'Vua võ thuật' Thành Long gây chú ý ở tuổi 71

Phẫn nộ trước tin đồn 'Thành Long qua đời'

Phẫn nộ trước tin đồn 'Thành Long qua đời'

Thành Long tạo dáng bên David Beckham 'gây bão' mạng xã hội

Thành Long tạo dáng bên David Beckham 'gây bão' mạng xã hội

Thành Long và danh ca Đặng Lệ Quân từng có mối tình 3 năm, tiết lộ lý do chia tay

Thành Long và danh ca Đặng Lệ Quân từng có mối tình 3 năm, tiết lộ lý do chia tay

Thành Long 'gây sốc' khi hôn môi đồng nghiệp nam ngay trên sân khấu

Thành Long 'gây sốc' khi hôn môi đồng nghiệp nam ngay trên sân khấu

TIN MỚI NHẤT

Thấy vợ tắm lâu bất thường, tôi ngó qua khe cửa thì chết lặng khi thấy cô ấy đang chăm chú nhìn vào thứ đó

Thấy vợ tắm lâu bất thường, tôi ngó qua khe cửa thì chết lặng khi thấy cô ấy đang chăm chú nhìn vào thứ đó

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng, vợ run rẩy đi tìm sự thật và cái kết khóc nức nở

Thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng, vợ run rẩy đi tìm sự thật và cái kết khóc nức nở

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Vì một phút cầm nhầm điện thoại của chồng, tôi chết lặng khi nhận cuộc gọi từ shipper giao thứ đồ ám ảnh ấy

Vì một phút cầm nhầm điện thoại của chồng, tôi chết lặng khi nhận cuộc gọi từ shipper giao thứ đồ ám ảnh ấy

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Mẹ chồng đòi lấy vàng cưới của dâu tặng con gái, nàng dâu đáp đúng 1 câu khiến bà muốn quỵ ngã vì nhục nhã

Mẹ chồng đòi lấy vàng cưới của dâu tặng con gái, nàng dâu đáp đúng 1 câu khiến bà muốn quỵ ngã vì nhục nhã

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp giàu có 'nứt đố đổ vách', tài lộc tự tìm đến cửa, tiền bạc đổ đầy về túi

Qua đêm nay, 3 con giáp giàu có 'nứt đố đổ vách', tài lộc tự tìm đến cửa, tiền bạc đổ đầy về túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 2/1/2026, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Sau ngày mai, thứ Sáu 2/1/2026, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Phận dâu vất vả ngày tết, đối diện mưu cao của mẹ chồng, tôi 'phản đòn' thành công khiến tết năm nay thay đổi

Phận dâu vất vả ngày tết, đối diện mưu cao của mẹ chồng, tôi 'phản đòn' thành công khiến tết năm nay thay đổi

Tâm sự 4 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 2/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, tài lộc vượng phát, trúng số đổi đời, sau một đêm thành tỷ phú

Trúng số độc đắc đúng ngày 2/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, tài lộc vượng phát, trúng số đổi đời, sau một đêm thành tỷ phú

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 2/1/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 2/1/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Lý Long Cơ bật khóc vì không biết 'người tình kém 40 tuổi' đã có chồng con

Lý Long Cơ bật khóc vì không biết 'người tình kém 40 tuổi' đã có chồng con

Sao quốc tế 7 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nam ca sĩ nổi tiếng đột tử tại nhà riêng, nhiều ngày sau mới được phát hiện

Nam ca sĩ nổi tiếng đột tử tại nhà riêng, nhiều ngày sau mới được phát hiện

Ghen tuông, cô gái lái ô tô tông bạn trai và bạn thân khiến 2 người tử vong tại chỗ

Ghen tuông, cô gái lái ô tô tông bạn trai và bạn thân khiến 2 người tử vong tại chỗ

Giá vàng hôm nay 1/1/2026: Vàng SJC và nhẫn tiếp tục giảm mạnh

Giá vàng hôm nay 1/1/2026: Vàng SJC và nhẫn tiếp tục giảm mạnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Long Cơ bật khóc vì không biết 'người tình kém 40 tuổi' đã có chồng con

Lý Long Cơ bật khóc vì không biết 'người tình kém 40 tuổi' đã có chồng con

Triệu Lộ Tư, Lưu Diệc Phi 'gây bão' chỉ với một tạo hình cài hoa, trở thành nghệ sĩ quyền lực nhất 2025

Triệu Lộ Tư, Lưu Diệc Phi 'gây bão' chỉ với một tạo hình cài hoa, trở thành nghệ sĩ quyền lực nhất 2025

Con trai của Vương Diễm bất ngờ 'gây sốt' cõi mạng vì điều này

Con trai của Vương Diễm bất ngờ 'gây sốt' cõi mạng vì điều này

Nam ca sĩ nổi tiếng đột tử tại nhà riêng, nhiều ngày sau mới được phát hiện

Nam ca sĩ nổi tiếng đột tử tại nhà riêng, nhiều ngày sau mới được phát hiện

Trương Triết Hạn đứng đầu danh sách '100 gương mặt đẹp nhất thế giới' năm 2025

Trương Triết Hạn đứng đầu danh sách '100 gương mặt đẹp nhất thế giới' năm 2025

Phim của Thành Long đóng chính lại rơi vào cảnh bán vé ảm đạm

Phim của Thành Long đóng chính lại rơi vào cảnh bán vé ảm đạm