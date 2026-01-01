Thành Long thừa nhận cách dạy dỗ con cái quá nghiêm khắc, con trai không còn gọi điện liên lạc

Dù sống trong điều kiện vật chất đầy đủ, nhưng tuổi trẻ của Phòng Tổ Danh lại trượt dài trong ăn chơi, rượu bia và các thói quen xấu. Năm 2014, anh bị bắt vì sử dụng và tàng trữ chất cấm, thừa nhận đã sa ngã suốt 8 năm. Bản án 6 tháng tù giam cùng tiền phạt là cú sốc lớn đối với công chúng và cả với cha anh.

Phòng Tổ Danh – sinh năm 1982 – là con trai của Thành Long và nữ diễn viên Lâm Phụng Kiều. Anh là “đứa trẻ ngoài kế hoạch”, ra đời trong thời điểm Thành Long đang ở đỉnh cao danh tiếng, bận rộn và đào hoa. Suốt một thời gian dài, Phòng Tổ Danh không được công khai là con ruột của ngôi sao võ thuật, lớn lên thiếu vắng sự hiện diện của cha.

Trong quãng thời gian thi hành án, Phòng Tổ Danh chọn đọc sách, học những kỹ năng sống cơ bản mà trước đó chưa từng biết đến, như giặt giũ, gấp chăn màn. Sau khi ra tù, anh xin lỗi công chúng và rút khỏi làng giải trí, chuyển hướng sang kinh doanh, sống kín tiếng. Nhưng những sai lầm tuổi trẻ ấy, theo chính lời Thành Long không chỉ đến từ bản thân người con. “Tôi quá nghiêm khắc, con trai tôi sợ đến mức không dám nói chuyện”.

Thành Long thừa nhận, suốt nhiều năm ông đã chọn hình ảnh người cha hà khắc, luôn dùng mắng mỏ và áp lực để dạy dỗ con. "Trước kia cứ thấy con là tôi mắng, lên truyền hình cũng chỉ trích nó, không có một câu nói tốt đẹp nào", ngôi sao hành động bùi ngùi nhớ lại. Chính điều này tạo nên “bức tường vô hình” giữa hai cha con.

Ông kể, giữa hai người từng có thời gian dài không liên lạc. Từ việc mỗi năm đều gọi điện chúc mừng sinh nhật cha, Phòng Tổ Danh dần im lặng tuyệt đối sau nhiều lần bị quát mắng đến ám ảnh. Sự sợ hãi khiến con trai ông muốn tránh tất cả những cuộc trò chuyện.

Ở tuổi xế chiều, Thành Long nhìn nhận đó là sai lầm lớn nhất của mình: muốn con “giống mình”, thành công theo cách mình muốn, thay vì lắng nghe xem con thực sự là ai.

Ở tuổi ngoài 70, khi đã đi qua đỉnh cao danh vọng, Thành Long mới bắt đầu nhận ra những sai lầm trong quá khứ. Ông thừa nhận bản thân đã quá sai khi không để con trai có không gian tự do để sáng tạo và phát triển theo ý muốn. Những chia sẻ chân thành của ông về việc "muốn buông bỏ hình ảnh người cha nghiêm khắc" đã nhận được sự đồng cảm lớn từ công chúng.

Những lời tự sự của Thành Long không chỉ là một lời xin lỗi công khai tới con trai mà còn là bài học đắt giá về tình cảm gia đình. Người hâm mộ hy vọng rằng, sau những bộ phim về đề tài gia đình đầy xúc động, "vua võ thuật" sẽ thực sự tìm thấy đường về trong trái tim của chính con trai mình.