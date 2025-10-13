Thành Long tạo dáng bên David Beckham 'gây bão' mạng xã hội

Mới đây, giải đấu NBA China Games diễn ra tại Nhà thi đấu Venetian Macao sau 6 năm gián đoạn, thu hút đông đảo người nổi tiếng và người hâm mộ đến xem. Khách mời tại buổi thi đấu gồm nhiều gương mặt tên tuổi như diễn viên Thành Long, huyền thoại bóng đá Anh David Beckham, huyền thoại NBA Shaquille O'Neal, Jack Ma...

Mới đây, nhiều người nổi tiếng các lĩnh vực kinh doanh, thể thao, giải trí xem trận đấu tiền mùa giải NBA giữa Brooklyn Nets và Phoenix Suns, tại Nhà thi đấu Venetian, Macau.

Thành Long, David Beckham ngồi cạnh doanh nhân Jack Ma. Trong các video khán giả chia sẻ, Thành Long, Beckham giao lưu cựu vận động viên bóng rổ Trung Quốc Diêu Minh (cao gần 2,3 m) và Shaquille O'Neal - cựu cầu thủ bóng rổ Mỹ, cao hơn 2,1 m.

Nhiều diễn viên như Lương Triều Vỹ, Lưu Gia Linh, Chương Tử Di góp mặt xem trận đấu, khiến sự kiện được fan gọi là "cuộc hội tụ thế kỷ".

Thành Long tạo dáng bên David Beckham 'gây bão' mạng xã hội - Ảnh 1Thành Long tạo dáng bên David Beckham 'gây bão' mạng xã hội - Ảnh 2

Ở tuổi 71, Thành Long vừa đánh dấu thêm một mốc son trong sự nghiệp với chiếc cúp Thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim quốc tế Locarno lần thứ 78, được tổ chức ở Thụy Sĩ.

“Từ một võ sinh vô danh trên phim trường, tôi đã đi một chặng đường dài để có được ngày hôm nay. Từ thời điểm ban đầu đi đóng phim chỉ vì bữa cơm, đến bây giờ có biết bao người trên thế giới từng xem phim tôi đóng. Tôi luôn giữ cho mình một niềm tin bất diệt, là cố gắng thực hiện thật tốt từng cảnh quay”, nam diễn viên chia sẻ trong xúc động.

Thành Long tạo dáng bên David Beckham 'gây bão' mạng xã hội - Ảnh 3

Ngoài ra, bộ phim gần nhất có sự tham gia của ông là Bắt gió đuổi ảnh gây sốt phòng vé Trung Quốc, liên tiếp tạo ra những kỷ lục về doanh thu. Tác phẩm "cứu" tài tử thoát sự nghiệp đang lao dốc những năm gần đây, với hàng loạt phim thua lỗ bết bát.

Trong đó, những dự án với ngân sách lớn như Karate Kid: Legends, Thần thoại, Panda Plan của tài tử gạo cội thất bại về doanh thu, cũng không được giới chuyên môn đánh giá cao. Khán giả thậm chí còn gán cho diễn viên sinh năm 1954 nhiều biệt danh khó nghe như “vua phim dở”, “liều thuốc độc phòng vé”...

Thành Long và danh ca Đặng Lệ Quân từng có mối tình 3 năm, tiết lộ lý do chia tay

Thành Long và danh ca Đặng Lệ Quân từng có mối tình 3 năm, tiết lộ lý do chia tay

Theo cuốn tự truyện Tôi là Thành Long, hai người gặp nhau lần đầu vào đầu thập niên 1980 tại Mỹ, khi Thành Long đang chuẩn bị quay bộ phim The Killer Trench. Cả hai tình cờ gặp gỡ ở Disneyland rồi sau đó thường xuyên liên lạc, dần phát triển mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, sự khác biệt trong quan điểm sống khiến họ sớm chia tay dù vẫn dành cho nhau sự tôn trọng.

